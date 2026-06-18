DIGI face o schimbare importantă pentru clienți. Cum se vor plăti facturile

DIGI devine primul operator de telecomunicații din România care introduce sistemul național RoPay pentru plata facturilor. Noua soluție, dezvoltată în parteneriat cu ING Bank România și TRANSFOND, permite achitarea instant a facturilor direct din aplicațiile bancare, fără introducerea manuală a datelor cardului sau a informațiilor de plată.

DIGI a anunțat lansarea unei noi metode de plată pentru clienții săi, devenind primul furnizor de telecomunicații din România care integrează sistemul național RoPay pentru achitarea facturilor.

Noua funcționalitate este disponibilă atât pentru plățile efectuate online, cât și pentru cele realizate prin scanarea codului QR tipărit pe factură. Sistemul permite efectuarea tranzacțiilor direct din aplicațiile de mobile banking, fără ca utilizatorii să mai introducă manual datele cardului bancar.

Serghei Bulgac, directorul general al DIGI România, spune că introducerea acestei soluții reprezintă un pas firesc în procesul de digitalizare a serviciilor companiei.

„Suntem mândri să fim primul operator telecom din România care implementează sistemul RoPay. Alinierea cu cele mai avansate standarde tehnologice și investițiile constante în infrastructura digitală fac parte din ADN-ul DIGI, iar adoptarea RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate majoră de a simplifica și de a securiza plățile online pentru milioane de români. Integrarea acestui sistem în fluxul nostru operațional este un pas firesc pe care îl facem pentru a veni în sprijinul clienților noștri astfel încât achitarea facturilor să fie o experiență facilă, rapidă și extrem de sigură.”, a declarat Serghei Bulgac, Director General DIGI Romania.

Abonații vor avea la dispoziție trei variante pentru achitarea facturilor, fără comisioane suplimentare.

Prima opțiune este plata direct din aplicația DIGI sau de pe site-ul companiei, unde utilizatorul selectează metoda RoPay și banca la care are cont. Sistemul redirecționează automat către aplicația bancară, unde toate informațiile necesare sunt deja completate, iar clientul trebuie doar să confirme tranzacția.

A doua variantă este destinată utilizatorilor care accesează contul DIGI de pe calculator. După alegerea opțiunii RoPay, este generat un cod QR care poate fi scanat cu aplicația de mobile banking pentru autorizarea plății.

Cea de-a treia metodă permite plata direct prin scanarea codului QR imprimat pe factura în format tipărit sau PDF. După scanare, plata este autorizată în aplicația bancară și este procesată instantaneu.

Reprezentanții ING Bank România susțin că noul sistem elimină necesitatea introducerii datelor cardului și reduce riscurile asociate plăților online.

„Echipa ING crede foarte mult în soluția RoPay, ca opțiune de serviciu național de plăți, fie că vorbim de soluții pentru comercianți sau transferuri între indivizi. Este Instant, indiferent de bancă, și este gratuit pentru persoanele fizice. În plus, folosind opțiunea RoPay pentru plata online și, deci, evitând să mai introduci sau să salvezi datele cardului, ai un plus de siguranță cibernetică. Așa că ne bucurăm să vedem tot mai mulți comercianți alăturându-se și prima premieră în telecom, cu DIGI.”, a completat Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

La rândul său, TRANSFOND, administratorul sistemului RoPay, apreciază că extinderea soluției în sectorul telecom simplifică una dintre cele mai frecvente operațiuni efectuate de utilizatori.

„Extinderea RoPay în sectorul de telecomunicații, prin parteneriatul cu DIGI, oferă clienților români o soluție digitală modernă, pentru o activitate pe care o realizează lunar și care le ”economisește” minutele bune pe care le-ar fi irosit introducând detaliile facturii, ale cardului și alte informații. Prin noul flux optimizat, plata unei facturi devine un proces simplu, intuitiv și rapid, fără pași inutili, garantând în același timp siguranța tranzacției și controlul deplin al clientului asupra fiecărei plăți.”, a afirmat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Potrivit companiei, toate plățile realizate prin RoPay sunt procesate instantaneu, iar banii ajung direct în contul DIGI, fără a mai fi necesară introducerea manuală a datelor cardului sau a numărului facturii.

Noua soluție este disponibilă la nivel național și face parte din extinderea sistemului RoPay, dezvoltat pentru digitalizarea și simplificarea plăților electronice în România.