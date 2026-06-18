Avertisment pentru românii care folosesc cardul. Obiceiul care îți golește contul fără să îți dai seama

Plățile digitale au devenit parte din rutina zilnică a milioane de români. Fie că este vorba despre card, telefon mobil sau ceas inteligent, cumpărăturile pot fi achitate în doar câteva secunde, fără numerar și fără contact direct cu banii.

Deși aceste metode oferă rapiditate și confort, specialiștii atrag atenția că ele pot influența comportamentul financiar al consumatorilor și pot favoriza cheltuielile impulsive. Mai multe cercetări internaționale arată că modul în care plătim are un impact direct asupra sumelor pe care le cheltuim.

Un studiu publicat în revista Journal of Retailing și realizat de cercetători de la University of Adelaide a analizat comportamentul a peste 11.000 de persoane din 17 țări.

Rezultatele indică faptul că utilizatorii care plătesc prin metode electronice tind să cheltuie mai mult decât cei care folosesc numerar.

„Am găsit dovezi clare că plățile fără numerar stimulează cheltuielile”, a explicat Lachlan Schomburgk, autorul principal al cercetării.

Potrivit studiului, efectul este mai pronunțat în cazul produselor considerate recompense personale sau simboluri ale statutului social, precum hainele, bijuteriile sau dispozitivele electronice.

În schimb, cercetătorii au observat că metoda de plată nu influențează semnificativ valoarea donațiilor sau a bacșișurilor.

Specialiștii spun că numerarul creează o percepție mai clară asupra banilor cheltuiți.

Atunci când o persoană plătește cash, vede efectiv bancnotele care părăsesc portofelul și conștientizează mai ușor costul cumpărăturii. În cazul plăților electronice, tranzacția se finalizează aproape instantaneu, iar senzația de pierdere a banilor este mult diminuată.

Acest lucru poate duce la decizii mai puțin calculate și la cumpărături făcute din impuls.

Lachlan Schomburgk susține că lipsa contactului direct cu banii reduce gradul de conștientizare a cheltuielii și face mai ușoară luarea unor decizii de consum spontane.

Expertul în educație financiară Adrian Asoltanie atrage atenția asupra unui fenomen pe care îl întâlnește frecvent în rândul consumatorilor.

Potrivit acestuia, soldul afișat în cont poate crea impresia că există mai mulți bani disponibili decât în realitate.

„Sunt oameni care odată ce au automatizat o astfel de plată pot ajunge să plătească ani de zile pentru un serviciu sau pentru un produs pe care nu îl mai folosesc”, a spus expertul în educație financiară Adrian Asoltanie.

Acesta face referire la abonamentele pentru platforme de streaming, aplicații sau servicii online care continuă să retragă bani din cont chiar și atunci când utilizatorul nu le mai folosește.

Specialistul vorbește și despre efectul de „falsă prosperitate” creat de banii existenți în cont.

„De cele mai multe ori apare un efect de falsă prosperitate, adică ți se pare că ai mulți bani în cont, începi să faci plăți fără să-ți dai seama cu această convingere – că sunt mulți bani”, a explicat Adrian Asoltanie.

În realitate, o parte din aceste sume sunt deja destinate cheltuielilor obligatorii precum ratele, chiria, utilitățile sau educația copiilor.

Experții avertizează că o capcană și mai mare decât plata cu cardul este reprezentată de cumpărăturile în rate.

Atunci când costul unui produs este împărțit pe mai multe luni sau ani, mulți consumatori nu mai analizează valoarea totală a achiziției și se concentrează exclusiv pe rata lunară.

Astfel, produse care par foarte scumpe la plata integrală devin aparent accesibile.

Adrian Asoltanie a oferit exemplul unor părinți care au cumpărat un scaun auto pentru copil în valoare de aproximativ 8.000 de lei. Deși suma este considerabilă, împărțirea costului pe trei ani a făcut achiziția să pară mai ușor de suportat.

Specialiștii avertizează însă că această abordare poate încuraja cheltuieli peste nivelul real al bugetului disponibil și poate transforma o cumpărătură aparent avantajoasă într-o obligație financiară pe termen lung.

Experții recomandă monitorizarea periodică a cheltuielilor, verificarea abonamentelor active și stabilirea unui buget clar pentru cumpărături.

De asemenea, analizarea valorii totale a produselor cumpărate în rate și separarea economiilor de banii destinați cheltuielilor curente pot reduce riscul deciziilor impulsive.

Într-o perioadă în care plățile digitale devin tot mai răspândite, specialiștii atrag atenția că tehnologia poate aduce mai mult confort, dar și tentația de a cheltui mai mult decât ne permitem.