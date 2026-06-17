Inteligența artificială ajunge să decidă opțiunile de plată. O nouă tendință se conturează în comerțul online

SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - plăți, opțiuni de plată, plăți cu AI

Inteligența artificială influențează tot mai mult modul în care sunt alese opțiunile de plată la cumpărături. Un raport publicat de Pymnts Intelligence arată că tot mai mulți utilizatori sunt dispuși să accepte recomandări generate de AI pentru soluțiile de finanțare disponibile la finalizarea comenzii. Tendința este vizibilă mai ales în rândul generațiilor tinere, care folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială pentru activități financiare și de cumpărare.

Opțiunile de plată asistate de inteligența artificială devin tot mai atractive pentru consumatori, pe măsură ce instrumentele digitale sunt integrate în procesul de cumpărare. Raportul analizează modul în care AI poate influența alegerea soluțiilor de finanțare la finalizarea comenzilor online.

Datele arată că 39% dintre consumatorii americani au folosit în ultimele trei luni instrumente bazate pe inteligență artificială pentru activități legate de plăți. Printre utilizările menționate se numără planificarea bugetului, monitorizarea scorului de credit, alegerea metodelor de plată și compararea ofertelor „Plătește mai Târziu” (Pay Later).

Rezultatele indică faptul că utilizatorii nu resping implicarea inteligenței artificiale în deciziile financiare. Dimpotrivă, 61% dintre respondenți au declarat că ar lua în considerare recomandările unui asistent AI pentru alegerea unei opțiuni Pay Later în cel puțin o categorie de produse sau servicii.

Interesul este semnificativ mai ridicat în rândul generațiilor tinere. Potrivit studiului, 80% dintre reprezentanții Generației Z și 78% dintre mileniali s-au declarat deschiși la recomandări Pay Later generate de inteligența artificială. Electronicele, mobilierul, îmbrăcămintea, serviciile de călătorie și produsele de consum curent se află printre categoriile în care consumatorii manifestă cel mai mare interes pentru astfel de recomandări.

Deși utilizatorii sunt receptivi la soluțiile automate, raportul evidențiază că adoptarea pe scară largă depinde de existența unor garanții clare privind transparența și controlul decizional.

Consumatorii își doresc ca inteligența artificială să îi ajute să compare alternativele disponibile, să identifice costurile cele mai reduse și să evite efectele negative asupra scorului de credit. În același timp, majoritatea consideră esențial să aibă aprobarea finală înainte de alegerea unei soluții de finanțare.

Printre funcționalitățile considerate cele mai importante se numără identificarea opțiunii cu cel mai mic cost total pe termen lung, selectarea celei mai accesibile rate lunare și utilizarea cardurilor sau a relațiilor bancare existente atunci când acest lucru este posibil.

Concluzia principală a cercetării este că utilizatorii vor ca inteligența artificială să simplifice procesul de alegere a unei soluții Pay Later, fără ca mecanismul de recomandare să devină opac sau imposibil de înțeles.

Raportul arată că vârsta și etapa de viață influențează mai puternic adoptarea soluțiilor Pay Later asistate de inteligență artificială decât nivelul veniturilor sau gradul de presiune financiară.

Generația Z conduce detașat în utilizarea AI pentru compararea planurilor de plată în rate asociate cardurilor de credit. Totodată, interesul pentru recomandările automate nu se limitează la achizițiile de valoare mare.

Consumatorii au indicat că ar fi interesați să utilizeze funcțiile Pay Later bazate pe inteligență artificială și pentru cheltuieli esențiale de zi cu zi, costuri medicale, reparații ale locuinței sau cheltuieli legate de autoturisme.

Studiul evidențiază, de asemenea, că aprobarea explicită a utilizatorului, transparența privind costurile și disponibilitatea suportului uman ar putea reprezenta factorii decisivi în câștigarea încrederii consumatorilor. Mulți cumpărători doresc să analizeze costul total al finanțării și să înțeleagă modul în care a fost generată recomandarea înainte de a accepta un plan de plată.

Raportul a fost realizat de Pymnts Intelligence în colaborare cu Splitit și face parte din seria „The Pay Later Ecosystem Report”, lansată în aprilie 2025 pentru monitorizarea evoluției utilizării serviciilor Pay Later.

Ediția din aprilie 2026 se bazează pe răspunsurile a 2.034 de consumatori adulți din Statele Unite, intervievați între 30 martie și 14 aprilie 2026. Cercetarea a analizat utilizarea instrumentelor de inteligență artificială pentru activități legate de plăți, gradul de deschidere față de recomandările AI pentru serviciile Pay Later, caracteristicile preferate de utilizatori și factorii care influențează încrederea în aceste soluții.

Autorii precizează că eșantionul a fost calibrat pentru a reflecta structura populației adulte din SUA în funcție de vârstă, sex, nivel de educație și venituri.

Raportul menționează și o diferență metodologică față de sondajul realizat în aprilie 2025. Formularea întrebărilor utilizate atunci nu făcea distincție între ratele generale cu cardul și ratele oferite prin cardurile magazinelor, ceea ce ar fi putut conduce la o subestimare a gradului de utilizare a ratelor asociate cardurilor de credit comparativ cu studiile ulterioare.