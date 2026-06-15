Spun adio pensiei. Persoanele care cred că nu se vor pensiona niciodată. Mulți nu mai economisesc pentru viitor

Tot mai mulți tineri din Marea Britanie își pierd încrederea că vor ajunge vreodată să se pensioneze. Un studiu realizat de People’s Pension arată că aproximativ 2,2 milioane de persoane consideră că economisirea pentru pensie este inutilă, deoarece cred că vor fi nevoite să muncească toată viața. Rezultatele scot la iveală o problemă tot mai discutată în Regatul Unit: dificultatea industriei financiare de a comunica eficient cu generațiile tinere și de a le convinge că economisirea pentru pensie merită efortul.

Potrivit cercetării, 47% dintre persoanele cu vârste între 18 și 27 de ani nu sunt implicate activ în administrarea sau monitorizarea pensiei. Mai mult, aproximativ 12% dintre acești tineri au ajuns la concluzia că nu vor reuși niciodată să se retragă din activitate și că vor continua să lucreze pe termen nedefinit, transmite pensionsage.com.

People’s Pension a descris această categorie drept „Never Ever Retiring Demographic”, un grup format din persoane care nu mai cred că pensionarea reprezintă un obiectiv realist.

Studiul sugerează că problema nu este lipsa interesului pentru viitorul financiar, ci faptul că mesajele transmise de industria financiară nu reușesc să ajungă la publicul tânăr.

Aproximativ 36% dintre tinerii intervievați consideră că instituțiile financiare nu explică suficient de bine beneficiile economisirii pentru pensie.

Totodată, 27% cred că firmele sunt mai preocupate să vândă produse financiare decât să ofere educație financiară, iar 16% spun că limbajul folosit este prea complicat și plin de termeni greu de înțeles.

Un alt aspect evidențiat de studiu este percepția că pensiile sunt un subiect plictisitor și îndepărtat. Unul din cinci respondenți a declarat că modul în care sunt prezentate pensiile le face să pară lipsite de relevanță pentru viața de zi cu zi.

Diferențele dintre generații sunt semnificative. Aproape 29% dintre reprezentanții Generației Z afirmă că firmele financiare nu explică de ce economisirea este importantă pentru persoane de vârsta lor, comparativ cu doar 13% dintre respondenții mai în vârstă.

Cercetarea a testat mai multe tipuri de mesaje pentru a vedea ce i-ar putea determina pe tineri să economisească mai mult.

Rezultatele arată că 70% dintre participanți ar fi mai motivați să contribuie la pensie dacă ar afla că începerea economisirii în jurul vârstei de 20 de ani poate dubla suma acumulată până la pensionare comparativ cu începerea economisirii după 30 de ani.

De asemenea, 66% au spus că ar reacționa pozitiv dacă li s-ar explica faptul că economisirea a doar 10 lire pe săptămână de la vârsta de 25 de ani poate genera aproximativ 76.000 de lire până la pensionare.

În același timp, 63% dintre respondenți au declarat că sunt încurajați de faptul că fiecare contribuție este completată prin facilități fiscale și contribuții ale angajatorului.

„Într-o lume în care discursurile despre pensii sunt dominate de pesimism financiar, tinerii nu mai sunt atenți. Cercetarea noastră arată că nu sunt dezinteresați pentru că nu le pasă, ci pentru că mesajele nu funcționează. Tacticile bazate pe teamă și limbajul complicat îi îndepărtează exact pe oamenii la care trebuie să ajungem. Ceea ce funcționează este onestitatea, simplitatea și sfaturile practice care arată că pașii mici făcuți astăzi pot avea un impact uriaș mâine. De aceea am lansat campania Pension Drop: pentru a schimba conversația și pentru a arăta că pașii mici făcuți acum pot face o diferență importantă în viitor, oferindu-le oamenilor din nou sentimentul că își controlează propriul viitor financiar”, spune Kirsty Ross, director de strategie la People’s Pension.

Întrebați ce i-ar ajuta să privească mai ușor economisirea pentru pensie, tinerii au indicat câteva elemente concrete.

Pe primul loc s-au aflat instrumentele simple de monitorizare a progresului, precum bare de progres sau obiective ușor de urmărit. Mulți au spus că ar fi mai motivați dacă ar ști că pot începe cu sume mici și dacă ar vedea exemple ale altor persoane de aceeași vârstă care economisesc deja.

Pași clari, explicații scurte și exemple apropiate de realitatea lor au fost preferate în fața mesajelor tehnice și a avertismentelor alarmiste.

Reprezentanții People’s Pension consideră că tinerii nu ignoră pensiile pentru că nu le pasă de viitor, ci pentru că modul actual de comunicare nu reușește să îi convingă. În acest context, organizația a lansat campania „Pension Drop”, prin care încearcă să explice într-un limbaj mai simplu cum contribuțiile mici realizate din timp pot avea un impact major asupra nivelului de trai după pensionare.