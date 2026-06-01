Creșterea euro lovește direct în piața imobiliară. Mii de români ar putea fi obligați să găsească rapid bani suplimentari pentru locuințe

Irina Chițu, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) și fondatoare FinZoom.ro, a explicat cum fluctuațiile cursului valutar generează scumpiri în lanț și ce soluții pot avea românii pentru a traversa mai ușor perioadele de instabilitate financiară.

Irina Chițu a vorbit în cadrul podcastului „Cu cifrele pe masă” despre renegocierea contractelor, refinanțare, diversificare și gestionarea costurilor în contextul creșterii euro. Vicepreședinte Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR) a fost întrebată dacă este oportun pentru persoanele care locuiesc cu chirie să încerce renegocierea contractelor din euro în lei sau dacă proprietarii ar putea fi reticenți într-un moment în care moneda europeană se află la un nivel ridicat.

Specialistul a explicat că o astfel de schimbare ar fi similară cu situația în care cineva ar cumpăra euro exact într-un moment de vârf al cursului. Din acest motiv, există șanse reduse ca proprietarii să accepte imediat trecerea contractului din euro în lei. Totuși, aceasta consideră că subiectul trebuie avut permanent în vedere și analizat în funcție de situația fiecărei persoane.

În cazul în care chiria devine prea greu de suportat, una dintre soluțiile posibile este mutarea într-o altă locuință, avantajul principal al unei chirii fiind flexibilitatea. Situația este însă diferită pentru companii, care au sedii, echipamente și alte investiții care fac relocarea mult mai dificilă. În astfel de cazuri, negocierea cu proprietarul spațiului poate reprezenta o variantă utilă, la fel ca solicitarea unei perioade de păsuire.

Irina Chițu a subliniat că dialogul și înțelegerea dintre chiriași, firme, furnizori și proprietari sunt esențiale în perioadele în care costurile cresc brusc sau când apar dificultăți de plată. Pot exista momente în care anumite cheltuieli nu mai pot fi acoperite la timp, iar companiile nu doresc să transfere imediat toate majorările către clienți.

„Este exact ca și cum acum m-aș duce să schimb repede, să cumpăr euro exact când este boom-ul, când e cursul sus. Probabil că nu o să vrea proprietarul să schimbe în acest moment, dar este ceva de avut în vedere tot timpul. Sau poate chiar nu mai poți să îți mai plătești chiria, poți să-ți găsești să te muți în altă parte. Aceasta este flexibilitatea unei chirii, dacă poți, pentru că dacă vorbim de o firmă și poate ai și niște echipamente acolo, nu e de ușor să te muți dintr-o parte în alta și atunci poate negociarea, da, e binevenită sau măcar păsuirea sau întotdeauna și cu furnizorii, și cu proprietarul care ți-a închiriat sediul sau unde ai, trebuie să găsești tot timpul înțelegere, pentru că poate sunt perioade în care nu, nu se poate plăti sau care cresc brusc costurile și să nu vrei să le transferi mai departe”, a explicat vicepreședintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR).

Discuția s-a concentrat și asupra efectelor pe care le are creșterea cursului valutar asupra pieței imobiliare din România. Realizatorul podcastului a remarcat că majoritatea prețurilor apartamentelor sunt exprimate în euro, ceea ce înseamnă că orice apreciere a monedei europene se traduce automat într-un cost mai mare în lei pentru cumpărători.

Potrivit exemplului prezentat în emisiune, o variație a cursului de doar 17,5 bani poate avea un impact semnificativ asupra costului unei locuințe. În cazul unui apartament evaluat la 100.000 de euro, creșterea cursului ar putea genera o scumpire de aproximativ 3.000 de euro. Consecințele nu se opresc însă aici. O valoare mai mare a proprietății implică și un avans mai ridicat, precum și necesitatea contractării unui credit mai mare. Pe întreaga perioadă de rambursare, diferența totală poate ajunge la aproape 7.000 de euro.

Această situație afectează în special cumpărătorii care negociază și semnează tranzacțiile în euro, dar obțin finanțare în lei. În momentul în care cursul crește brusc, aceștia sunt obligați să găsească rapid resurse suplimentare pentru a acoperi diferența.

„În România prețurile apartamentelor sunt extremate în euro, dar la o creștere a cursului prețul în lei crește automat. Un calcul realizat de tine arată că la o variație a cursului de doar 17,5 bani, un apartament de 100.000 de euro devine mai scump cu aproximativ 3.000 de euro. Crește avansul necesar, valoarea creditului și pe toată durata se ajunge la o diferență de aproape 7.000 de euro, cam așa. Aici avem o problemă cu acei cumpărători care negocează în euro, dar contractează creditul în lei și sunt nevoiți brusc să vină acum cu mai mulți bani”, a explicat realizatorul podcastului.

Fondatoarea FinZoom a arătat că numeroși utilizatori ai platformei au solicitat informații despre opțiunile disponibile în astfel de situații. Ea a explicat că răspunsul depinde în mare măsură de stadiul în care se află dosarul de credit.

Dacă împrumutul a fost deja aprobat, majorarea valorii locuinței poate impune o nouă aprobare pentru o sumă mai mare. Acest lucru înseamnă reluarea procesului de analiză financiară din partea băncii. Instituția de credit trebuie să verifice din nou dacă veniturile solicitantului sunt suficiente pentru susținerea unei finanțări mai ridicate. Practic, procesul poate fi reluat de la început, ceea ce reprezintă o dificultate suplimentară pentru cumpărători.

„Da, și ceea ce se întâmplă din acestea, chiar am și prieteni, sunt și utilizatori pe site-ul finzoom.ro care ne-au scris ce facem acum. Depinde în ce stadiu ești cu creditul, pentru că dacă este deja aprobat, ar trebui să se facă o reaprobare pentru o sumă mai mare și atunci treci din nou în analiză financiară. Sunt veniturile suficiente? Da, o iei de la capăt, practic. Eeste o problemă. (…) Și nu cred să fi auzit și nu se întâmplă pe piață să-ți facă cineva ofertă de apartament sau de locuință sau de proprietate în lei. Deci toate sunt în euro și aici este”, a mai spus vicepreședintele AAFBR.

