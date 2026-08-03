Cât costă pepenii românești în piață? Ce se ascunde în spatele prețurilor din luna august

Pepenii românești au ajuns în plin sezon de recoltare, iar luna august aduce cele mai mari volume pe piață. În timp ce fermierii din principalele bazine legumicole sunt nevoiți să vândă producția la prețuri foarte mici, consumatorii continuă să plătească de câteva ori mai mult în piețe și supermarketuri. Diferențele sunt explicate de costurile de transport, distribuție și de lanțul de intermediari care separă producătorul de clientul final.

Pepenii românești se confruntă în acest sezon cu una dintre cele mai mari diferențe dintre prețul încasat de producători și cel achitat de consumatori. Deși august reprezintă perioada de vârf pentru recoltare, agricultorii spun că veniturile obținute sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de producție.

În principalele bazine legumicole din sudul țării, în special în județul Dolj, cultivatorii se confruntă cu o scădere accentuată a prețurilor. Producția mare, recoltată în același timp pe suprafețe întinse, dar și lipsa spațiilor de depozitare îi obligă pe mulți să vândă rapid marfa.

Astfel, prețul de la poarta fermei a coborât la valori cuprinse între 0,30 și 0,80 lei pe kilogram. Pentru numeroși producători, aceste sume nu mai acoperă costurile cu recoltarea, plata zilierilor, încărcarea mărfii și combustibilul necesar transportului.

În lipsa unor soluții de stocare sau valorificare directă, mulți fermieri preferă să accepte ofertele intermediarilor, chiar dacă acestea sunt foarte mici, pentru a evita pierderea întregii producții.

Consumatorii din marile orașe nu resimt aceeași ieftinire care afectează producătorii. În piețele agroalimentare, prețurile rămân de câteva ori mai ridicate decât cele practicate direct în ferme.

În marile piețe, inclusiv în Piața Obor din București, kilogramul de pepene verde românesc se comercializează, în general, cu prețuri între 3 și 5 lei.

Diferența dintre prețul plătit fermierului și cel achitat de clientul final este determinată de întregul lanț de distribuție. Costurile de transport, manipulare, depozitare, pierderile generate pe traseu, chiriile pentru spațiile comerciale și marjele practicate de fiecare intermediar contribuie la majorarea prețului final.

În aceste condiții, cea mai mare parte a valorii adăugate nu rămâne la producător, ci este distribuită între operatorii implicați în comercializarea produsului până la tarabă.

Situația este diferită în cazul pepenelui galben, care continuă să fie comercializat la prețuri mai ridicate și mai stabile pe parcursul sezonului.

Potrivit datelor de monitorizare din piețele agroalimentare, kilogramul de pepene galben românesc se vinde cu prețuri cuprinse între 6 și 10 lei, în funcție de soi, de gradul de coacere și de calitatea fructelor. Soiurile Cantaloupe, Galia și cele românești tradiționale se regăsesc printre cele mai căutate de consumatori.

Prețul pepenelui galben nu urmează aceeași tendință de scădere ca în cazul pepenelui verde din mai multe motive economice și logistice.

Costurile de cultivare și întreținere sunt mai ridicate, iar suprafețele cultivate în România sunt considerabil mai mici. În plus, fructele sunt mai sensibile la manipulare, transport și depozitare, ceea ce determină pierderi mai mari pentru comercianți.

În marile lanțuri de magazine, precum Auchan România, inclusiv în perioadele promoționale, prețul pepenelui galben românesc poate coborî până în jurul valorii de 4,99 lei pe kilogram.

Chiar și în aceste condiții, presiunea asupra prețului plătit producătorilor rămâne ridicată, iar mulți cultivatori consideră că asocierea în cooperative ar putea reprezenta una dintre soluțiile pentru obținerea unor condiții de valorificare mai avantajoase în sezoanele următoare.