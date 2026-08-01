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Supermarketurile schimbă strategiile de reduceri. Cum ajung clienții să cheltuiască mai mult fără să își dea seama

Supermarketurile schimbă strategiile de reduceri. Cum ajung clienții să cheltuiască mai mult fără să își dea seama

SURSA FOTO: Dreamstime

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 1 august 2026, 23:20
Din cuprinsul articolului

Supermarketurile își adaptează strategiile comerciale în 2026 pentru a crește valoarea cumpărăturilor făcute de fiecare client. Specialiștii în retail și comportamentul consumatorilor arată că reducerile nu au dispărut, însă sunt folosite diferit față de anii trecuți. Promoțiile personalizate, programele de fidelitate și ofertele condiționate de cantitate îi determină pe cumpărători să adauge mai multe produse în coș. În același timp, autoritățile europene continuă să monitorizeze modul în care comercianții afișează reducerile de preț și respectă regulile privind informarea consumatorilor.

Supermarketurile schimbă strategiile de reduceri prin oferte personalizate și promoții condiționate

Supermarketurile schimbă strategiile de reduceri într-un context în care inflația din ultimii ani a modificat comportamentul consumatorilor, iar retailerii încearcă să își păstreze clienții fără a reduce semnificativ marjele de profit. În locul campaniilor generale, tot mai multe lanțuri comerciale folosesc reduceri acordate prin aplicații mobile, carduri de fidelitate sau cupoane digitale.

Potrivit specialiștilor din industrie, ofertele de tip „cumperi două, primești al treilea produs gratuit”, reducerile aplicate doar peste o anumită valoare a bonului fiscal sau promoțiile disponibile exclusiv pentru membrii programelor de fidelitate au devenit mult mai frecvente. Aceste mecanisme urmăresc creșterea valorii medii a cumpărăturilor și încurajarea vizitelor repetate în magazine.

Tot mai multe rețele comerciale utilizează analiza datelor de cumpărare pentru a trimite oferte adaptate fiecărui client. Astfel, doi consumatori pot primi reduceri diferite pentru produse similare, în funcție de istoricul cumpărăturilor și de frecvența cu care vizitează magazinele.

Programele de fidelitate și promoțiile limitate în timp stimulează cumpărăturile impulsive

O altă schimbare importantă este extinderea promoțiilor disponibile exclusiv prin aplicațiile retailerilor. Clienții sunt încurajați să activeze cupoane digitale înainte de a ajunge la casă, iar în multe situații reducerile nu sunt aplicate automat dacă această etapă este omisă.

supermarket, magazin alimentar
SURSA FOTO: Dreamstime – supermarket, magazin alimentar

În același timp, promoțiile limitate la câteva ore sau la un singur weekend creează sentimentul de urgență și îi determină pe consumatori să cumpere mai repede și, de multe ori, în cantități mai mari decât cele planificate. Studiile privind comportamentul consumatorilor arată că limitarea perioadei unei oferte crește probabilitatea unei achiziții impulsive, chiar și atunci când reducerea nu este foarte mare.

Specialiștii în marketing explică faptul că plasarea produselor aflate la promoție în zonele cu trafic intens din magazine și afișarea economiei obținute în locul prețului final influențează modul în care cumpărătorii percep valoarea unei oferte. Astfel, atenția este orientată către reducerea afișată, nu către suma totală cheltuită.

Regulile europene obligă comercianții să afișeze corect reducerile de preț

Supermarketurile trebuie să respecte legislația europeană privind afișarea reducerilor de preț. Conform Directivei (UE) 2019/2161 și normelor aplicabile în statele membre, atunci când un comerciant anunță o reducere trebuie să indice și cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, pentru ca consumatorii să poată verifica dacă oferta este reală.

Autoritățile pentru protecția consumatorilor din mai multe state europene au intensificat în ultimii ani controalele privind promoțiile înșelătoare și modul de prezentare a reducerilor, în special în perioadele cu vânzări intense, precum Black Friday sau campaniile sezoniere.

Specialiștii recomandă consumatorilor să compare prețurile între mai multe magazine, să își stabilească o listă înainte de cumpărături și să analizeze prețul pe unitatea de măsură – kilogram, litru sau bucată – deoarece acesta oferă cea mai relevantă comparație între produse similare și poate evidenția situațiile în care o promoție aparent avantajoasă nu reprezintă, în realitate, cea mai bună ofertă.

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Publicat în: Social

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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