PENNY deschide un nou magazin în Alba. Rețeaua retailerului ajunge la 468 de unități
SURSA FOTO: PENNY Jidvei
PENNY continuă extinderea rețelei de magazine din România prin inaugurarea unei noi unități, deschisă joi, în județul Alba. Odată cu această investiție, retailerul ajunge la un total de 468 de magazine la nivel național. Noul spațiu comercial este dotat cu facilități moderne și face parte din strategia de dezvoltare a companiei, axată pe extinderea prezenței în comunitățile locale.
PENNY își extinde rețeaua cu o nouă investiție în județul Alba
Retailerul PENNY a inaugurat un nou magazin în localitatea Jidvei, județul Alba, continuând astfel ritmul investițiilor din acest an. Noua unitate este amplasată pe strada Morii, nr. 5A, iar prin această deschidere compania ajunge la 468 de magazine în România.
Magazinul dispune de o suprafață de vânzare de 859,40 metri pătrați și oferă clienților 73 de locuri de parcare. Dintre acestea, șase sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și familiilor cu copii. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:30 și 22:00, iar duminica între 08:00 și 20:00.
Potrivit comunicatului transmis de companie, noua investiție face parte din planul de extindere a rețelei și urmărește îmbunătățirea accesului clienților la oferta retailerului în comunitățile locale.
Produsele românești și gama de alimente proaspete rămân în centrul ofertei
Noul magazin pune accent pe portofoliul 3RO, care reunește produse al căror ingredient principal provine din România și care sunt procesate și ambalate în țară. Retailerul susține că această direcție reprezintă una dintre prioritățile sale pentru dezvoltarea colaborării cu producătorii locali și pentru creșterea ponderii produselor românești la raft.
Clienții vor găsi zone dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, precum și spații special amenajate pentru produse ready to eat, semipreparate, produse refrigerate și congelate. Organizarea magazinului include și o semnalizare clară a promoțiilor și a principalelor categorii de produse, pentru a facilita procesul de cumpărare.
Compania afirmă că își adaptează constant oferta la schimbările din comportamentul de consum, inclusiv prin extinderea categoriilor de produse destinate persoanelor care caută soluții rapide pentru mesele zilnice.
Compania continuă investițiile în eficiență energetică și dezvoltarea rețelei
Pe lângă extinderea numărului de magazine, PENNY continuă să investească în tehnologii menite să reducă impactul asupra mediului. Noile unități sunt echipate cu sisteme moderne de refrigerare, iar acolo unde infrastructura permite sunt instalate stații de încărcare pentru vehicule electrice și panouri fotovoltaice.
Compania implementează, de asemenea, soluții pentru eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu standardele internaționale ISO 50001 și BREEAM.
Parte a grupului german REWE, PENNY este prezent pe piața din România din anul 2005 și operează în prezent o rețea de 468 de magazine, aprovizionate prin cinci centre logistice situate la Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești. Compania are aproximativ 8.000 de angajați și a obținut în 2026 certificarea Top Employer pentru România și Europa, distincție acordată organizațiilor evaluate pentru practicile din domeniul resurselor umane.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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