PENNY deschide un nou magazin în Alba. Rețeaua retailerului ajunge la 468 de unități

PENNY continuă extinderea rețelei de magazine din România prin inaugurarea unei noi unități, deschisă joi, în județul Alba. Odată cu această investiție, retailerul ajunge la un total de 468 de magazine la nivel național. Noul spațiu comercial este dotat cu facilități moderne și face parte din strategia de dezvoltare a companiei, axată pe extinderea prezenței în comunitățile locale.

Retailerul PENNY a inaugurat un nou magazin în localitatea Jidvei, județul Alba, continuând astfel ritmul investițiilor din acest an. Noua unitate este amplasată pe strada Morii, nr. 5A, iar prin această deschidere compania ajunge la 468 de magazine în România.

Magazinul dispune de o suprafață de vânzare de 859,40 metri pătrați și oferă clienților 73 de locuri de parcare. Dintre acestea, șase sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și familiilor cu copii. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între orele 07:30 și 22:00, iar duminica între 08:00 și 20:00.

Potrivit comunicatului transmis de companie, noua investiție face parte din planul de extindere a rețelei și urmărește îmbunătățirea accesului clienților la oferta retailerului în comunitățile locale.

Noul magazin pune accent pe portofoliul 3RO, care reunește produse al căror ingredient principal provine din România și care sunt procesate și ambalate în țară. Retailerul susține că această direcție reprezintă una dintre prioritățile sale pentru dezvoltarea colaborării cu producătorii locali și pentru creșterea ponderii produselor românești la raft.

Clienții vor găsi zone dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, precum și spații special amenajate pentru produse ready to eat, semipreparate, produse refrigerate și congelate. Organizarea magazinului include și o semnalizare clară a promoțiilor și a principalelor categorii de produse, pentru a facilita procesul de cumpărare.

Compania afirmă că își adaptează constant oferta la schimbările din comportamentul de consum, inclusiv prin extinderea categoriilor de produse destinate persoanelor care caută soluții rapide pentru mesele zilnice.

Pe lângă extinderea numărului de magazine, PENNY continuă să investească în tehnologii menite să reducă impactul asupra mediului. Noile unități sunt echipate cu sisteme moderne de refrigerare, iar acolo unde infrastructura permite sunt instalate stații de încărcare pentru vehicule electrice și panouri fotovoltaice.

Compania implementează, de asemenea, soluții pentru eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu standardele internaționale ISO 50001 și BREEAM.

Parte a grupului german REWE, PENNY este prezent pe piața din România din anul 2005 și operează în prezent o rețea de 468 de magazine, aprovizionate prin cinci centre logistice situate la Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești. Compania are aproximativ 8.000 de angajați și a obținut în 2026 certificarea Top Employer pentru România și Europa, distincție acordată organizațiilor evaluate pentru practicile din domeniul resurselor umane.