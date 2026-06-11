Schimbare majoră în magazinele Carrefour. Retailerul renunță la importuri și mizează pe producția locală pentru mai multe produse populare

Clienții care își fac cumpărăturile în magazinele Carrefour vor găsi la raionul de fructe și legume exclusiv produse românești pentru anumite categorii aflate în plin sezon. Retailerul a decis să oprească definitiv importurile pentru mai multe produse populare, printre care roșiile cu moț, roșiile roz, roșiile inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca, toate fiind aprovizionate în prezent integral din fermele din România.

Reprezentanții Carrefour România au anunțat că obiectivul companiei este ca, atunci când există suficientă producție autohtonă, consumatorii să găsească la raft doar produse provenite de la fermieri români. În prezent, roșiile cu moț, cele roz și cele tip inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca sunt furnizate exclusiv de producători locali.

Totodată, compania a anunțat că, începând din această săptămână, vor fi oprite importurile și pentru cartofii noi, extinzând astfel lista produselor pentru care aprovizionarea se face exclusiv din surse locale.

Potrivit retailerului, parteneriatele cu producătorii români reprezintă principalul pilon al strategiei de aprovizionare și permit asigurarea unei ponderi de până la 100% producție locală la raft pentru produsele aflate în plin sezon. Acest model de colaborare a făcut posibilă și luarea unor decizii comerciale importante, precum eliminarea completă a importurilor pentru roșii, cireșe, vinete și ardei gras în perioada de vârf a producției românești.

„Parteneriatele cu producătorii locali reprezintă pilonul nostru principal de aprovizionare, prin care reușim să asigurăm până la 100% producție locală la raft pentru produsele autohtone aflate în plin sezon. (…) reușim să susținem decizii comerciale majore, cum este oprirea completă a importurilor pentru roșii, cireșe, vinete sau ardei gras în plin sezon românesc”, a explicat Radu Gherman, Buying Director Ultrafresh Carrefour România.

Compania susține că 96% dintre furnizorii săi sunt români și afirmă că lucrează cu cea mai extinsă rețea de producători locali din comerțul modern din România.

În total, peste 2.000 de producători locali colaborează cu Carrefour pentru furnizarea produselor proaspete și ultraproaspete, dar și pentru dezvoltarea mărcilor proprii și a programelor dedicate producției autohtone. Printre acestea se numără Grădina Noastră, Poftim Brânza Românească, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO.

O parte dintre fructele și legumele comercializate în magazine provin de la fermieri aflați la o distanță de maximum 50 de kilometri de unitățile Carrefour. În aceste condiții, produsele pot ajunge pe raft într-un interval cuprins între 6 și 24 de ore de la recoltare.

Datele companiei arată că, în prima jumătate a anului 2026, cei 390 de fermieri incluși în programul Grădina Noastră au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse către magazinele Carrefour. Acestea au fost comercializate sub diverse forme, la kilogram, la bucată, la legătură sau ambalate.

Primele legume românești de sezon au început să ajungă în magazine încă din luna martie, odată cu livrările de castraveți cornichon.

În luna iunie, oferta este completată cu caise și ardei iuți proveniți din fermele românești. De asemenea, verdețurile precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile sunt disponibile din producție locală pe tot parcursul anului.

Prin această strategie, Carrefour urmărește să crească ponderea produselor românești la raft în perioadele în care producția locală poate acoperi cererea și să consolideze colaborarea cu fermierii din România.