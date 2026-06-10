Florin Barbu cere extinderea plafonării adaosului comercial: România are o inflație record. Acest mecanism are un rol foarte important

Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a salutat votul din Parlament prin care a fost prelungită plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la data de 31 decembrie 2026 și a anunțat că va solicita viitorului Guvern extinderea acestei măsuri la toate produsele agroalimentare, precum și la unele produse nealimentare considerate esențiale.

Deputatul PSD susține că mecanismul plafonării a contribuit la limitarea creșterii prețurilor alimentelor într-un context economic dificil, caracterizat de inflație ridicată și recesiune. Potrivit acestuia, România a înregistrat o rată a inflației de 10,7% în luna aprilie, însă inflația pentru alimentele de bază s-a situat la 7,3%, rezultat pe care îl pune pe seama aplicării plafonării adaosului comercial.

„România are o inflație record. La luna aprilie a fost de 10,7%, dar acest mecanism a dus la temperarea prețului, astfel încât inflația la alimentele de bază la luna aprilie 2026 a fost de 7,3%”, a declarat Florin Barbu.

Florin Barbu consideră că măsura are două obiective importante: protejarea puterii de cumpărare a populației și stabilizarea prețurilor la alimente.

„Acest mecanism, pe de o parte, are un rol foarte important în a crește puterea de cumpărare a românilor, iar pe de altă parte trebuie să stabilizăm aceste prețuri”, a mai spus fostul ministru.

Fostul ministru a anunțat că va propune noului Executiv introducerea unei plafonări a adaosului comercial de 20% pentru toate produsele agroalimentare, pe o perioadă de șase luni.

„Eu am solicitat pentru toate alimentele, pentru toate produsele agroalimentare, pe o perioadă de șase luni, să avem plafonare de adaos comercial de 20%”, a spus acesta.

Potrivit acestuia, o astfel de limitare nu ar afecta profitabilitatea retailerilor, deoarece adaosul comercial este aplicat peste toate costurile directe și indirecte suportate de comercianți. În opinia sa, prin stabilirea unui plafon de 20%, comercianților li se asigură în continuare un profit net.

„Statul român și Parlamentul României îți acordă un profit net de 20%, pentru că adaosul comercial se aplică peste toate cheltuielile directe și indirecte”, a explicat fostul ministru.

Florin Barbu a avertizat că, în cazul în care Guvernul nu va adopta această măsură, parlamentarii PSD ar putea iniția un proiect legislativ în Parlament începând cu data de 1 septembrie.

„În cazul în care Guvernul nu va lua această decizie, sigur vom depune o inițiativă parlamentară începând cu 1 septembrie”, a subliniat deputatul PSD.

Deputatul PSD consideră că mecanismul plafonării ar trebui extins și asupra unor produse nealimentare de strictă necesitate pentru gospodăriile din România.

Acesta a declarat că ar trebui realizată o listă care să includă produsele nealimentare considerate esențiale pentru consumul populației.

În același timp, Florin Barbu a subliniat că măsurile de limitare a adaosurilor comerciale trebuie însoțite de politici care să stimuleze investițiile și să faciliteze accesul la finanțare pentru fermieri, procesatori și producătorii români.

„Ar trebui pusă și o listă pentru produsele nealimentare, practic acele produse esențiale în casele românilor”, a completat social-democratul.

Fostul ministru al Agriculturii a cerut continuarea verificărilor privind practicile comerciale neloiale din sectorul de retail și aplicarea de sancțiuni magazinelor care nu respectă legislația.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să identifice și să sancționeze astfel de practici prin aplicarea de amenzi retailerilor care încalcă regulile.

„În continuare trebuie verificate aceste practici comerciale neloiale, iar în cazul în care se identifică aceste practici comerciale neloiale, aceste magazine de retail trebuie amendate”, a declarat Florin Barbu.

De asemenea, Florin Barbu a susținut că ar trebui adoptate măsuri care să permită producătorilor și procesatorilor români să își recupereze prejudiciile financiare în relațiile comerciale cu marile lanțuri de magazine.

„Cred că ar trebui să se dea și o decizie astfel încât producătorii și procesatorii români să poată să-și recupereze banii de la acești retaileri”, a conchis fostul ministru.

Declarația poate fi urmărită aici.