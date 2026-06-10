Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită. Decizia adoptată de Parlament

Parlamentul a aprobat, în ședința de plen de miercuri, prelungirea măsurii privind limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Decizia menține în vigoare mecanismul introdus în 2023 și are ca obiectiv protejarea consumatorilor, susținerea producătorilor și prevenirea unor creșteri excesive de prețuri.

Românii vor beneficia în continuare de plafonarea adaosului comercial aplicat alimentelor de bază, după ce Parlamentul a adoptat prelungirea măsurii până la data de 31 decembrie 2026.

Mecanismul a fost introdus în anul 2023, într-un context marcat de creșteri accelerate ale prețurilor la alimente și de presiuni asupra puterii de cumpărare a populației. Autoritățile au susținut atunci că intervenția era necesară pentru a limita adaosurile comerciale considerate excesive și pentru a menține accesibile produsele esențiale pentru consumatori.

Prelungirea plafonării a fost susținută în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților.

Deputatul PSD Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii, a arătat că măsura este necesară pentru protejarea fermierilor, procesatorilor și consumatorilor români, în contextul provocărilor din sectorul agroalimentar.

Potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul de act normativ, „Beneficiile estimate prin intrarea în vigoare şi aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiect de act normativ au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor negative probabile şi posibile generate de actuala situație, precum menținerea unui echilibru al pieței produselor agricole din România şi a viabilității fermelor cu activitate sectoarele vegetal şi ootehnic, dar şi a procesatorilor români.”

În documentul care justifică prelungirea măsurii se arată că aceasta urmărește limitarea efectelor negative produse de evoluțiile din piața agroalimentară și de scăderea puterii de cumpărare.

„Totodată, proiectul de act normativ creează cadrul juridic necesar aplicării măsurilor care au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor generate de actuala situație asupra populației şi sectoarelor de producție, procesare, distribuție, comercializare produse agricole şi alimentare, precum: scăderea puterii de cumpărare a populației pentru produsele alimentare de bază; – distorsionarea pieței produselor agroalimentare şi existența unor practici comerciale neloiale, cu impact asupra populației; – menținerea vulnerabilității şi expunerii consumatorilor față de evoluțiile nefavorabile ale piețelor agricole”, se arată în expunerea de motive.

Plafonarea adaosului comercial se aplică unei liste de produse alimentare considerate esențiale pentru consumul populației. În ultimii ani, autoritățile au susținut că intervenția a contribuit la temperarea creșterilor de preț și la limitarea unor diferențe mari între costurile de producție și prețurile de la raft.

Prin votul din Parlament, măsura va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2026, autoritățile considerând că este în continuare necesară pentru stabilitatea pieței agroalimentare și pentru protejarea consumatorilor în fața fluctuațiilor de preț.