Petrolul se scumpește din nou după atacurile SUA asupra Iranului. Piața se teme de o nouă criză în Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au revenit pe creștere miercuri, după ce armata Statelor Unite a lansat noi atacuri asupra unor ținte iraniene, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se intensifice. Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din regiune, iar temerile privind eventuale perturbări ale aprovizionării cu țiței au readus presiunea asupra pieței energetice globale.

Cotațiile petrolului au înregistrat o creștere semnificativă în tranzacțiile de miercuri, după ce armata americană a efectuat noi atacuri asupra unor obiective iraniene. Mișcarea a venit la doar o zi după ce prețurile atinseseră cel mai redus nivel din ultimele șapte săptămâni, semn că investitorii reevaluează rapid riscurile geopolitice care planează asupra pieței.

Petrolul Brent, referința internațională pentru două treimi din tranzacțiile mondiale cu țiței, a urcat cu 66 de cenți, respectiv 0,7%, până la 92,11 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a câștigat 60 de cenți, sau 0,7%, ajungând la 88,80 dolari pe baril.

Revenirea pe plus a pieței vine pe fondul deteriorării climatului de securitate din Orientul Mijlociu, regiune care furnizează o parte importantă din producția mondială de petrol și gaze naturale.

Escaladarea tensiunilor a fost alimentată de anunțul administrației de la Washington privind atacurile asupra unor ținte iraniene. Acțiunea militară a avut loc după ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor răspunde ferm la doborârea unui elicopter american de atac Apache.

Incidentul este considerat una dintre cele mai grave confruntări directe dintre cele două state din ultimele luni și ridică semne de întrebare privind viitorul armistițiului fragil care funcționa între Washington și Teheran.

Analiștii avertizează că orice deteriorare suplimentară a relațiilor dintre cele două puteri poate avea efecte directe asupra pieței energetice. Investitorii se tem în special de eventuale atacuri asupra infrastructurii petroliere, a terminalelor de export sau a rutelor maritime utilizate pentru transportul petrolului.

Specialiștii din domeniul energetic subliniază că piața petrolului reacționează extrem de rapid la evenimentele din Orientul Mijlociu. Chiar și fără o reducere efectivă a producției, simpla perspectivă a unor perturbări este suficientă pentru a împinge prețurile în sus.

Priyanka Sachdeva, analist senior de piață la Phillip Nova, consideră că ultimele evoluții au schimbat complet atenția traderilor.

„Deși eforturile diplomatice continuă, ultimele schimburi de atacuri militare au reintrodus o primă de risc geopolitic pe piața petrolului”, a declarat aceasta.

În practică, această „primă de risc” reprezintă costul suplimentar pe care investitorii sunt dispuși să îl plătească în anticiparea unor probleme de aprovizionare. Cu cât tensiunile cresc, cu atât piețele includ în preț posibilitatea unor blocaje sau reduceri ale exporturilor.

Pe lângă confruntarea directă dintre Statele Unite și Iran, investitorii urmăresc și evoluțiile din Liban. Autoritățile iraniene au transmis că vor relua ostilitățile dacă Israelul continuă operațiunile militare împotriva Hezbollah, gruparea susținută de Teheran.

Declarația amplifică temerile privind extinderea conflictului într-o regiune deja marcată de instabilitate. În ultimele luni, piețele au reacționat sensibil la orice informație privind posibile confruntări între Iran, Israel și aliații acestora.

În același timp, refuzul Israelului de a opri campania militară împotriva Hezbollah complică eforturile diplomatice ale administrației Trump. Washingtonul încearcă să transforme actualul armistițiu într-un acord mai stabil care să prevină extinderea conflictului și să reducă riscurile pentru securitatea regională.

Pe lângă factorii geopolitici, piața a primit și un alt impuls important. Datele privind stocurile de țiței din Statele Unite au indicat o nouă reducere semnificativă a rezervelor comerciale.

Scăderea stocurilor este interpretată de investitori drept un semn că cererea rămâne puternică, în ciuda incertitudinilor economice globale. Atunci când rezervele se reduc, piața percepe că oferta disponibilă devine mai limitată, ceea ce favorizează creșterea prețurilor.

Combinația dintre tensiunile geopolitice și diminuarea stocurilor americane a creat un context favorabil pentru revenirea cotațiilor după declinul din ultimele săptămâni.

Analiștii avertizează că volatilitatea ar putea rămâne ridicată în perioada următoare. Investitorii vor urmări îndeaproape orice declarație venită din partea Washingtonului, Teheranului și Tel Avivului, precum și eventualele evoluții militare care ar putea afecta producția sau transportul de petrol.

În cazul în care tensiunile continuă să se amplifice, cotațiile ar putea urca și mai mult, pe fondul temerilor privind securitatea aprovizionării globale. În schimb, orice progres diplomatic care ar reduce riscul unei confruntări directe ar putea tempera presiunile asupra pieței.

Pentru moment însă, conflictul din Orientul Mijlociu rămâne principalul factor care influențează evoluția petrolului, iar investitorii par să includă din nou în preț riscurile generate de una dintre cele mai tensionate regiuni ale lumii.