UE pregătește al 21-lea pachet de sancțiuni. Băncile, platformele cripto și militarii ruși intră în vizor. Ursula von der Leyen face referire și la România

UE a prezentat marți, 9 iunie, principalele măsuri incluse în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina. Propunerile vizează sectorul energetic, sistemul financiar, platformele de criptomonede, comerțul și, pentru prima dată, pescuitul. Comisia Europeană susține că noile măsuri urmăresc să reducă în continuare capacitatea Moscovei de a finanța războiul și să crească presiunea pentru deschiderea unor negocieri de pace.

UE consideră că efectele măsurilor restrictive adoptate până în prezent devin tot mai vizibile în economia rusă. În prezentarea noului pachet de sancțiuni, președinta Comisiei Europene a susținut că Rusia se confruntă cu presiuni economice în creștere, în timp ce costurile războiului sunt suportate tot mai greu de populație.

În același context, Ursula von der Leyen a făcut referire și la atacurile rusești asupra Ucrainei, dar și la incidentele care au implicat drone în apropierea frontierelor Uniunii Europene. Oficialul european a amintit inclusiv de incidente produse recent în România și la Marea Neagră.

„Aproape în fiecare zi ne trezim cu același gen de știri. Un alt atac major rusesc asupra orașelor ucrainene, care vizează civilii orbește. De asemenea, ne trezim cu știrile despre drone care încălcă spațiul aerian european. Deasupra țărilor baltice și de-a lungul granițelor noastre estice. Acum două săptămâni, o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din România. O alta a explodat în portul Constanța chiar săptămâna trecută”, a declarat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a afirmat că Rusia nu și-a atins obiectivele strategice în Ucraina și că sancțiunile occidentale continuă să afecteze fundamentele economiei ruse.

„Economia rusă încetinește semnificativ. Creșterea economică este, în cel mai bun caz, modestă. Bugetul este supus unor presiuni tot mai mari. Peste două treimi din activele lichide ale fondului suveran al Rusiei au fost epuizate. Veniturile din energie au scăzut cu aproximativ 40% la începutul anului 2026. Sute de nave din așa-numita flotă fantomă a Rusiei au fost deja sancționate. Restricțiile la export privează industria rusă de apărare de tehnologii și componente esențiale. Consecvența noastră în adoptarea pachetelor de sancțiuni produce rezultate”, a transmis Ursula von der Leyen.

Unul dintre cele mai importante capitole ale noului pachet privește sectorul energetic, considerat în continuare principala sursă de venit pentru Federația Rusă.

Comisia Europeană propune suspendarea până în ianuarie anul viitor a mecanismului de ajustare a plafonului de preț aplicat petrolului rusesc. Potrivit Ursulei von der Leyen, măsura este necesară pentru a evita efectele unor șocuri majore pe piața energetică mondială, precum cele generate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de blocajele din lanțurile de aprovizionare.

„Plafonul de preț pentru petrolul rusesc include un mecanism automat de ajustare în funcție de piață. Acesta nu a fost conceput pentru șocuri precum cel provocat de închiderea Strâmtorii Ormuz. De aceea propunem suspendarea ajustării până în ianuarie anul viitor. Această măsură va permite stabilizarea pieței petroliere și va menține presiunea asupra veniturilor Rusiei”, a transmis șefa Comisiei Europene.

În paralel, UE intenționează să extindă sancțiunile împotriva așa-numitei „flote fantomă” utilizate pentru transportul petrolului rusesc. Executivul european propune includerea pe lista sancțiunilor a încă 30 de nave, peste cele 632 deja vizate. Pentru prima dată, măsurile vor afecta și navele care furnizează combustibil și servicii logistice acestei flote.

Totodată, Comisia Europeană propune sancționarea unor infrastructuri considerate esențiale pentru exporturile energetice rusești.

„Propunem, de asemenea, sancționarea unor infrastructuri critice precum porturi, aeroporturi și rafinării care procesează sau comercializează petrol rusesc”, a precizat Ursula von der Leyen.

Sectorul financiar reprezintă un alt punct central al viitorului pachet de măsuri. Comisia Europeană propune extinderea interdicțiilor privind tranzacțiile la încă 31 de instituții bancare din Rusia. În plus, vor fi vizate alte 20 de entități din state terțe, inclusiv bănci, companii de criptomonede, platforme financiare și comercianți de petrol suspectați că au facilitat evitarea sancțiunilor deja impuse Moscovei.

Un element fără precedent îl reprezintă posibilitatea introducerii unei interdicții complete pentru furnizorii de servicii cu active cripto din țări terțe.

„Pentru prima dată, Uniunea Europeană introduce posibilitatea unei interdicții complete aplicate furnizorilor de servicii cu active cripto din țări terțe. Măsura urmărește să descurajeze statele care găzduiesc platforme ce ajută Rusia să evite sancțiunile”, a explicat Ursula von der Leyen.

Oficialul european a arătat că măsura este menită să descurajeze folosirea platformelor de criptomonede ca instrument pentru transferuri financiare și ocolirea restricțiilor impuse de statele occidentale.

Pachetul de sancțiuni include și noi limitări comerciale pentru produse considerate relevante pentru industria militară și de apărare a Rusiei.

Comisia Europeană propune restricții suplimentare la export pentru metale și aliaje utilizate în industria aerospațială și în producția de echipamente militare. De asemenea, sunt vizate echipamentele de suport la sol pentru drone, sistemele de bruiaj și instalațiile de lansare.

„În cazul dronelor, propunem interzicerea exportului de echipamente de suport la sol, sisteme de bruiaj și sisteme de lansare. De asemenea, propunem noi interdicții la import pentru produse în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro, inclusiv anumite metale, minereuri și componente auto. Scopul este consolidarea procesului de reducere a dependenței Europei de importurile din Rusia”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Pentru prima dată de la declanșarea războiului, UE include pe lista sectoarelor vizate și domeniul pescuitului. Executivul european propune restricții extinse pentru anumite produse pescărești și interdicții totale pentru altele, inclusiv pentru cod.

În paralel, Bruxellesul intenționează să armonizeze restricțiile comerciale aplicate Belarusului pentru a împiedica utilizarea acestei țări ca rută alternativă pentru exporturile și importurile rusești.

Un alt element nou al pachetului îl reprezintă propunerea de interzicere a accesului în Uniunea Europeană pentru persoanele care au servit în Forțele Armate ale Federației Ruse după declanșarea invaziei din Ucraina.

„Europa va rămâne închisă pentru cei care au participat la invazia Ucrainei. Atât de simplu”, a spus Ursula von der Leyen.

În același timp, președinta Comisiei Europene a reafirmat sprijinul financiar și politic pentru Ucraina, anunțând noi plăți în cadrul programelor europene dedicate Kievului și subliniind că, în perioada următoare, UE intenționează să deschidă primul grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.