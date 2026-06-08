Băncile britanice vor să revină la masa negocierilor cu UE. Sectorul financiar va juca un rol important în resetarea relațiilor post-Brexit

La aproape un deceniu de la referendumul privind Brexitul, băncile britanice încearcă să obțină un rol mai important în procesul de relansare a relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Marile instituții financiare din City of London solicită ca serviciile financiare să fie incluse în negocierile privind resetarea relației dintre cele două părți.

Cererea a fost formulată de UK Finance, grupul de lobby care reprezintă băncile britanice. Într-un raport publicat luni, organizația susține că serviciile financiare nu au fost incluse până acum în procesul strategic de apropiere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană și consideră că a venit momentul ca acest lucru să se schimbe.

Demersul vine într-un moment important pentru guvernul britanic. Premierul Keir Starmer se pregătește pentru un summit cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, programat pentru această vară, conform Politico.

Deși serviciile financiare reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei britanice și un motor esențial al creșterii economice, domeniul nu s-a aflat printre prioritățile guvernelor britanice în negocierile cu Bruxellesul.

„Până în prezent, serviciile financiare nu au fost incluse în procesul strategic de resetare a relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Acum este momentul ca acest lucru să se schimbe”, se arată într-un raport publicat luni de UK Finance, organizația care reprezintă interesele instituțiilor de credit din Marea Britanie.

Înainte de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, City of London spera să își păstreze într-o anumită măsură accesul la piața europeană, pe baza similitudinilor dintre reglementările aplicate de cele două părți. Aceste așteptări nu s-au concretizat însă.

Industria financiară britanică a fost exclusă din acordul comercial post-Brexit încheiat în 2020, iar de atunci instituțiile financiare din Regatul Unit au fost în mare parte private de posibilitatea de a furniza direct servicii clienților din Uniunea Europeană.

În anii care au urmat, problema a rămas blocată pe fondul disputelor politice dintre Londra și Bruxelles, în special cele legate de frontiera din Irlanda de Nord. Chiar dacă relațiile dintre cele două părți s-au îmbunătățit treptat atât în timpul guvernului condus de fostul premier conservator Rishi Sunak, cât și sub actualul executiv laburist condus de Starmer, aspirațiile industriei financiare au rămas limitate la discuții tehnice desfășurate la nivelul funcționarilor.

În raportul său, UK Finance solicită crearea unui parteneriat strategic autentic între Regatul Unit și Uniunea Europeană în domeniul serviciilor financiare și propune o foaie de parcurs care să ofere liderilor politici o direcție clară.

Organizația argumentează că actualul context economic dificil ar trebui să încurajeze eliminarea obstacolelor și îmbunătățirea relațiilor într-un sector care poate stimula investițiile și poate susține creșterea economică pe ambele maluri ale Canalului Mânecii.

Printre măsurile propuse se numără extinderea pe termen nelimitat a accesului pe piața europeană pentru camerele de compensare din Regatul Unit, un subiect care a reprezentat una dintre cele mai sensibile dispute generate de Brexit.

De asemenea, UK Finance propune înființarea unor grupuri tehnice de lucru care să coordoneze reglementările dintre cele două jurisdicții, nu doar să faciliteze schimburi de opinii.

Raportul cere și o decizie pragmatică prin care băncile britanice să fie recunoscute ca echivalente cu instituțiile financiare din Uniunea Europeană în ceea ce privește regulile de capital, măsură care, potrivit organizației, ar elibera capital disponibil în sistemul financiar european.

Pe termen mai lung, lobby-ul bancar britanic susține încheierea unui tratat bilateral bazat pe recunoașterea reciprocă a reglementărilor, care să permită extinderea comerțului transfrontalier cu servicii financiare.

Documentul promovează și o inițiativă paneuropeană de integrare a piețelor de capital, cu scopul de a atrage mai multe investiții către economiile care înregistrează o creștere modestă.

Băncile britanice speră că există un impuls politic real pentru includerea serviciilor financiare pe agenda summitului dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, programat pentru luna iulie.

Perspectivele nu sunt însă lipsite de incertitudini. Summitul are loc într-un moment dificil pentru Keir Starmer, al cărui viitor politic este pus sub semnul întrebării. Instabilitatea politică din Regatul Unit riscă să afecteze din nou agenda de apropiere dintre Londra și Bruxelles.

În plus, Uniunea Europeană nu a transmis până acum semnale că ar fi dispusă să ofere un acces mai larg instituțiilor financiare britanice pe piața comunitară.

Astfel, deși sectorul financiar britanic încearcă să revină în centrul negocierilor post-Brexit, evoluțiile politice din Regatul Unit și reticența Bruxellesului ar putea complica semnificativ atingerea acestui obiectiv.