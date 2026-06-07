Șeful ABB avertizează că Europa riscă șomaj în masă dacă nu reduce rapid birocrația: „Sper că nu va trebui să vedem o criză mult mai mare”

Morten Wierod, directorul executiv al ABB, a avertizat că Europa riscă să se confrunte cu șomaj în masă dacă nu reduce rapid birocrația și reglementările care afectează companiile. Declarațiile sale au fost făcute în contextul scumpirii gazelor și al problemelor energetice generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu.

Morten Wierod, directorul executiv al companiei ABB, unul dintre cele mai mari grupuri de inginerie din lume, a avertizat că Europa trebuie să reducă birocrația și numărul de reguli care îngreunează activitatea companiilor. El a spus că, în contextul problemelor energetice provocate de războiul dintre Israel și Iran, există riscul apariției unui șomaj în masă dacă nu se iau măsuri rapide.

Potrivit acestuia, scumpirea gazului în Europa reduce competitivitatea companiilor europene în comparație cu cele din Statele Unite. Wierod a mai afirmat că, deși s-a discutat mult despre efectele războiului asupra economiei, europarlamentarii nu au tratat cu suficientă urgență problema reducerii reglementărilor.

El și-a exprimat speranța că nu va fi nevoie de o criză economică mult mai gravă, care să ducă la șomaj în masă, pentru ca autoritățile să înțeleagă necesitatea unor măsuri urgente.

Wierod a susținut că Uniunea Europeană ar trebui nu doar să simplifice legislația existentă, ci și să elimine o parte din regulile care îngreunează funcționarea pieței unice. În opinia sa, acest lucru ar contribui la creșterea economică. Totodată, el a amintit de planul de reformă lansat de Comisia Europeană în urmă cu doi ani, însă a criticat faptul că, până în prezent, s-au făcut prea puține progrese în aplicarea acestuia.

„Sper că nu va trebui să vedem o criză mult mai mare, care să însemne șomaj în masă. Acest lucru nu ar trebui să fie necesar pentru a obține acel sentiment corect de urgență. Piața unică sau UE trebuie să elimine mai multă legislație și nu doar să simplifice, ci să elimine și să promoveze mai mult o piață unică, ceea ce va stimula creșterea economică”, a punctat Wierod.

Wierod a arătat că Europa are și câteva avantaje importante, precum o forță de muncă bine pregătită, acces la educație de calitate și capacitatea de a gestiona situații de criză. El a dat ca exemplu reducerea rapidă a dependenței de gazul rusesc, care a scăzut de la 35% la 10% într-un singur an, spunând că acest lucru demonstrează că Europa poate reacționa eficient în momente dificile.

Totuși, Wierod a avertizat că firmele europene se confruntă cu o concurență tot mai mare, în timp ce prețurile la gaze cresc din cauza problemelor de aprovizionare din Orientul Mijlociu. El a precizat că nu se teme că Europa va rămâne fără gaze, deoarece acestea vor exista în continuare, însă vor fi mai scumpe. Potrivit lui, situația este asemănătoare cu cea din 2022, iar prețurile ridicate la gaze se vor menține și în anii 2026 și 2027.