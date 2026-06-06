ONU avertizează asupra unei crize alimentare globale. Războiul din Orientul Mijlociu împinge milioane de oameni spre foamete

Organizația Națiunilor Unite avertizează că efectele războiului din Orientul Mijlociu se extind mult dincolo de regiune și afectează securitatea alimentară la nivel mondial. Potrivit Programului Alimentar Mondial (WFP), previziunile care indicau că zeci de milioane de persoane ar putea ajunge în situații de foamete acută în cazul prelungirii conflictului încep să se confirme.

Creșterea prețurilor la energie și alimente, provocată de conflict și de blocarea Strâmtorii Hormuz, pune presiune asupra populațiilor vulnerabile din numeroase state și complică activitatea organizațiilor umanitare.

La scurt timp după izbucnirea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, Programul Alimentar Mondial avertiza că menținerea prețului petrolului în jurul valorii de 100 de dolari pe baril ar putea împinge încă 45 de milioane de oameni în zona foametei acute.

Aceste persoane s-ar adăuga celor aproape 320 de milioane de oameni care se aflau deja într-o situație de insecuritate alimentară severă la începutul anului, potrivit France24.

Jean-Martin Bauer, directorul serviciului de analiză alimentară și nutrițională din cadrul WFP, a declarat că scenariul negativ prognozat în urmă cu câteva luni începe să devină realitate.

Potrivit acestuia, închiderea Strâmtorii Hormuz contribuie direct la creșterea prețurilor pentru produse de bază precum grâul și orezul, ceea ce afectează accesul la hrană în numeroase regiuni ale lumii.

Oficialul ONU a avertizat că situația necesită măsuri urgente pentru limitarea efectelor asupra populațiilor vulnerabile.

Analiza Programului Alimentar Mondial arată că efectele conflictului sunt resimțite în multe țări aflate la mare distanță de Orientul Mijlociu.

Organizația a evaluat impactul asupra unor state cu niveluri diferite de expunere la criză, inclusiv Somalia, unde aproximativ șase milioane de persoane sunt deja considerate în situație de insecuritate alimentară acută.

Potrivit estimărilor, până la sfârșitul anului alte 2,5 milioane de persoane din această țară ar putea să nu își mai permită achiziționarea alimentelor de bază.

De asemenea, Programul Alimentar Mondial estimează că aproape 60% dintre gospodăriile somaleze nu vor putea acoperi necesitățile esențiale, comparativ cu 47% înregistrat anul trecut.

Jean-Martin Bauer consideră că situația actuală seamănă tot mai mult cu criza costului vieții care a afectat numeroase state după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Totuși, oficialul ONU atrage atenția că, spre deosebire de perioada respectivă, sistemul umanitar internațional dispune acum de resurse financiare mai reduse.

Potrivit acestuia, programele umanitare erau mai bine finanțate în 2022, iar organizațiile internaționale aveau o prezență mai extinsă în zonele afectate.

În prezent, reducerile fondurilor pentru ajutor umanitar și creșterea costurilor logistice pun presiune suplimentară asupra capacității de intervenție a organizațiilor internaționale.

WFP estimează că va putea ajuta cu aproximativ 1,5 milioane de persoane mai puțin în 2026 decât era prevăzut inițial.

Organizația avertizează că, dacă războiul din Orientul Mijlociu va continua timp de șase luni, peste nouă milioane de oameni ar putea pierde accesul la asistența alimentară.

Situația este deosebit de gravă în Somalia, unde Programul Alimentar Mondial avertizează că stocurile de hrană destinate distribuției ar putea fi epuizate în următoarele luni.

Jean-Martin Bauer a declarat că organizația se pregătește pentru o posibilă întrerupere a aprovizionării chiar din luna următoare.

Potrivit acestuia, copiii cu vârsta sub cinci ani vor fi printre cei mai afectați de reducerea ajutorului alimentar, în condițiile în care într-un district din Somalia există deja riscul apariției foametei.

Oficialii ONU avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în perioada următoare.

Pe lângă efectele războiului și ale perturbărilor din comerțul internațional, Programul Alimentar Mondial urmărește cu atenție și riscul apariției unui fenomen El Niño de intensitate ridicată.

Potrivit organizației, acesta ar putea amplifica instabilitatea climatică, afecta producția agricolă și genera noi perturbări pe piețele alimentare globale.

În aceste condiții, ONU avertizează că presiunile asupra securității alimentare mondiale ar putea continua și în 2027, dacă actualele conflicte și probleme climatice persistă.