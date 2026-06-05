Criza din Orientul Mijlociu pune presiune pe piețele energetice. Europa caută alternative la combustibilii fosili

Conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea prelungită a Strâmtorii Hormuz au readus în prim-plan problema securității energetice la nivel global. Potrivit experților citați de CNBC, actuala criză pune sub semnul întrebării ideea că petrolul și gazele oferă mai multă siguranță decât sursele regenerabile de energie.

În contextul în care prin Strâmtoarea Hormuz tranzitează în mod normal aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, perturbarea acestei rute comerciale a evidențiat dependența economiilor de lanțurile internaționale de aprovizionare cu combustibili fosili.

Timp de decenii, una dintre principalele critici aduse energiei regenerabile a fost legată de caracterul său intermitent și de dependența de condițiile meteorologice.

Kingsmill Bond, strateg energetic în cadrul grupului de reflecție Ember, consideră însă că situația actuală schimbă această perspectivă, potrivit CNBC.

Acesta susține că petrolul și gazele au devenit surse de energie afectate de incertitudini și întreruperi, exact argumentele care erau folosite în trecut împotriva energiei regenerabile.

Bond afirmă că dezvoltarea tehnologiilor de stocare prin baterii a redus semnificativ problema intermitenței și că Europa rămâne încă prea dependentă de vechiul model energetic bazat pe combustibili fosili.

Potrivit acestuia, actualul șoc energetic este diferit de crizele petroliere din anii 1970 deoarece există deja alternative care pot fi extinse rapid, inclusiv energia solară, energia eoliană, bateriile și electrificarea consumului.

Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a generat noi temeri privind aprovizionarea cu energie și a alimentat riscurile inflaționiste la nivel mondial.

Țările asiatice, puternic dependente de importurile de energie, sunt considerate printre cele mai expuse efectelor perturbării fluxurilor comerciale.

În același timp, Europa și Africa se confruntă cu creșterea costurilor combustibililor și cu presiuni suplimentare asupra securității alimentare.

Pe fondul incertitudinilor privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, numeroși specialiști și lideri din sectorul energetic consideră că statele trebuie să își reducă dependența de combustibilii importați.

Markus Rauramo, directorul executiv al companiei finlandeze Fortum, a declarat că soluția pentru diminuarea dependenței de combustibilii fosili importați este dezvoltarea producției interne de energie electrică curată.

Totuși, acesta a recunoscut că tranziția nu este simplă și că numeroase gospodării și companii sunt încă dependente de gazele naturale.

Birgitte Ringstad Vartdal, directorul executiv al Statkraft, cel mai mare producător de energie regenerabilă din Europa, consideră că dezvoltarea bateriilor schimbă semnificativ modul în care este privită securitatea energetică.

Potrivit acesteia, costurile bateriilor au scăzut, iar capacitatea lor de stocare a crescut.

Bateriile permit acumularea energiei produse în perioadele cu producție ridicată și utilizarea acesteia atunci când producția scade, reducând astfel fluctuațiile specifice energiei solare și eoliene.

Vartdal apreciază că, în multe situații, combinația dintre baterii și energia regenerabilă poate asigura un nivel mult mai stabil al producției de electricitate.

Cu toate acestea, reprezentanta Statkraft consideră că sistemele energetice vor avea în continuare nevoie de anumite volume de gaze naturale pentru perioadele mai lungi în care producția regenerabilă este redusă.

În timp ce statele europene încearcă să reducă dependența de energia provenită din Rusia, unii experți avertizează că ar putea apărea o nouă dependență.

Jan Rosenow, profesor de politici energetice și climatice la Universitatea Oxford, atrage atenția că Europa va importa în următorii ani cantități mai mari de gaze naturale lichefiate din Statele Unite.

Potrivit acestuia, situația creată de conflictul din Orientul Mijlociu ar putea accentua această tendință.

Rosenow consideră că o dependență ridicată de importurile dintr-o singură țară poate genera noi vulnerabilități, în special într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice.

În opinia sa, electricitatea produsă local din surse regenerabile nu este expusă acelorași riscuri asociate rutelor comerciale internaționale sau schimbărilor de politică externă ale statelor exportatoare de energie.