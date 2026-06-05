Prețurile mondiale ale produselor alimentare rămân aproape de maximele ultimilor trei ani. Producția și comerțul mondial cu cereale sunt proiectate să scadă în anul următor

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a informat că prețurile mondiale ale produselor alimentare au rămas în mai 2026 aproape de maximele ultimilor trei ani pe piețele internaționale. Scumpirile cerealelor și zahărului au fost compensate de ieftinirea uleiurilor vegetale.

Măsura de referință pentru prețurile mondiale ale produselor alimentare a rămas în general stabilă în luna ma deoarece scăderile cotațiilor uleiului vegetal au compensat creșterile celor pentru cereale și zahăr, conform noilor date publicate vineri, 5 iunie 2026, de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Indicele FAO al prețurilor alimentelor, care urmărește modificările lunare ale prețurilor internaționale ale unui coș de produse alimentare comercializate la nivel global, a înregistrat o medie de 130,8 puncte în mai 2026, în scădere cu 0,2% față de nivelul revizuit din aprilie și cu 2,9% mai mare decât nivelul de anul precedent.

„Deși piețele globale ale produselor alimentare au rămas în general rezistente, creșterea prețurilor cerealelor subliniază vulnerabilitatea la riscurile legate de vreme și la perturbările piețelor energiei și inputurilor. Incertitudinea continuă care afectează rutele comerciale cheie, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, ar putea reduce utilizarea îngrășămintelor și ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor alimentelor, subliniind necesitatea unei acțiuni internaționale coordonate”, a declarat Boubaker Ben-Belhassen, directorul diviziei Piețe și Comerț a FAO.

Indicele FAO al prețurilor la cereale a crescut cu 2,6% față de aprilie și a fost cu aproape 5,0% mai mare decât în ​​urmă cu un an, reflectând prețuri mai mari la toate cerealele majore pe fondul creșterii costurilor combustibililor și îngrășămintelor la nivel global și a presiunilor legate de vreme.

Prețurile mondiale la grâu au crescut cu 3,4% în cursul lunii – și cu 7,8% față de nivelul lor de anul precedent – susținute de recoltele mai mici așteptate în principalii exportatori, inclusiv Statele Unite ale Americii, unde condițiile pentru recolta de grâu de iarnă sunt printre cele mai puțin favorabile din ultimele decenii.

Prețurile grâului roșu tare de iarnă din SUA în mai 2026 au fost cu 28% mai mari decât în ​​mai 2025. Prețurile porumbului au crescut cu 1,9% – 3,9% anualizat – pe fondul unei cereri mai puternice de import pe piețele cheie, al unei disponibilități mai reduse în Brazilia și Statele Unite și al unor prețuri mai ferme la energie, care au stimulat cererea legată de etanol.

Indicele FAO al prețurilor la orez pentru toate tipurile a crescut cu 2,7% față de luna precedentă, deoarece îngrijorările legate de vreme și prețurile mai mari la țiței și produse derivate au susținut cotațiile în unele dintre principalele țări exportatoare asiatice. Indicele FAO al prețurilor uleiurilor vegetale, în schimb, a scăzut cu 4,6% față de aprilie, prima sa scădere lunară din 2026.

Prețurile internaționale ale uleiului de palmier au scăzut din cauza așteptărilor privind o cerere globală mai slabă de importuri și a incertitudinii de pe piețele țițeiului, în timp ce tendințele prețurilor mondiale ale uleiului de soia au fost mixte, creșterile sezoniere ale stocurilor exportabile trăgând prețurile în jos în America de Sud, chiar dacă cererea fermă de biocombustibili a susținut valorile în America de Nord. Prețurile uleiului de rapiță și de floarea-soarelui au crescut pe fondul unor condiții de ofertă restrictivă.

Indicele FAO al prețurilor la carne a crescut ușor cu 0,1%. Prețurile mondiale la carnea de bovine au crescut pe fondul cererii robuste de import, în special din China și Statele Unite ale Americii, în timp ce prețurile la carnea de porc au scăzut, în principal din cauza prețurilor mai mici din Uniunea Europeană, pe fondul ofertelor abundente și al cererii reduse de import.

Indicele FAO al prețurilor la produsele lactate a scăzut cu 0,5% față de luna precedentă, condus de prețurile internaționale la unt. Prețurile brânzeturilor au fost în mare parte stabile, în timp ce prețurile laptelui praf degresat au crescut. Prețurile laptelui praf integral au înregistrat evoluții mixte.

Indicele FAO al prețurilor la zahăr a crescut cu 7,5% în luna mai, impulsionat de datele care indică o pondere mai mică din producția de trestie de zahăr a Braziliei alocată producției de zahăr, crescând așteptările unei deturnări mai mari către etanol, precum și îngrijorările că fenomenul El Niño ar putea afecta negativ producția din India și Thailanda în anul următor.

Producția mondială de cereale în sezonul 2026/27 este de așteptat să scadă cu 2% față de anul precedent, la 2.982 de milioane de tone, determinată de scăderea recoltelor de grâu, conform celui mai recent raport FAO privind cererea și oferta de cereale, publicat tot vineri.

Scăderea așteptată vine după o creștere de 6,1% în 2025/26, la un record de 3.043 de milioane de tone, sezonul de comercializare apropiindu-se de sfârșit. Această creștere robustă a dus la o creștere estimată de 9,5% a stocurilor globale de cereale.

Se preconizează că utilizarea mondială de cereale va crește cu 0,6% în 2026/2027, încetinind față de ritmul de 2,7% înregistrat în sezonul precedent. Pe baza previziunilor actuale, se preconizează că stocurile mondiale de cereale se vor contracta ușor, cu 0,3%, în principal din cauza stocurilor anticipate mai mici de orez, ceea ce va lăsa raportul stocuri globale de cereale/utilizare la 31,7%, aproape de nivelul anterior.

După o creștere de 4,8% în 2025/26, comerțul mondial cu cereale este prevăzut să scadă cu 0,3%, ajungând la 507,2 milioane de tone în anul următor, deoarece volumele mai mici de grâu și orz comercializate au compensat cu prisosință creșterile prevăzute ale transporturilor de porumb și orez.

Pentru o analiză mai detaliată a piețelor globale de cereale, consultați următoarea ediție a revistei „Food Outlook”, care va fi lansată pe 18 iunie 2026.

Sistemul de Informații despre Piețele Agricole (AMIS), găzduit de FAO, a publicat, de asemenea, vineri Monitorul de Piață lunar. Pe lângă actualizările regulate ale pieței, raportul oferă informații despre modul în care peisajul global al transportului de mărfuri în vrac este remodelat de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz și analizează modul în care unele țări răspund la costurile mai mari ale energiei și îngrășămintelor.

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Înființată în 1945, FAO este o organizație interguvernamentală a ONU. Ea acționează ca un forum neutru care reunește 194 de state membre, doi membri asociați și o organizație membră (UE) pentru a negocia acorduri și pentru a dezbate politici. Organizația își are sediul la Roma, în Italia, dar este prezentă în peste 130 de țări.

FAO reprezintă o sursă de cunoștințe și de informații care pot ajuta țările în curs de dezvoltare și țările în tranziție să se modernizeze, să-și îmbunătățească practicile din domeniul agriculturii, al silviculturii și al pescuitului și să asigure o alimentație adecvată pentru toți oamenii.

UE este organizație membră a FAO din 1991. Pentru UE, FAO este un actor principal în sectoare care constituie puncte focale ale politicii noastre agricole comune: agricultura durabilă, dezvoltarea rurală echilibrată securitatea alimentară.

FAO găzduiește, de asemenea, Comitetul pentru securitatea alimentară mondială (CSA), o platformă multipartită destinată coordonării eforturilor de îmbunătățire a securității alimentare și a nutriției.