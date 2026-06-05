Licitații pentru petrol în Alaska: planurile SUA pentru Arctic National Wildlife Refuge

Statele Unite se îndreaptă către o nouă rundă de licitații pentru concesiuni de petrol și gaze în Alaska, vizând zona Arctic National Wildlife Refuge, una dintre cele mai sensibile regiuni din punct de vedere ecologic și politic din nordul american. Procesul are loc pe fondul eforturilor administrației Trump de a extinde exploatarea resurselor energetice din statul Alaska, demers care continuă să genereze opoziție și litigii.

Dezbaterea reunește argumente economice și de mediu, într-un context în care câmpia de coastă a refugiului este considerată atât o resursă potențială importantă, cât și un habitat natural de mare valoare. Autoritățile federale susțin că exploatarea ar putea aduce venituri suplimentare și locuri de muncă, în timp ce organizațiile de mediu avertizează asupra impactului asupra ecosistemelor fragile.

Companiile din sectorul energetic au fost invitate să participe la noua vânzare de licențe, însă interesul industriei a variat în rundele anterioare. Reprezentanți ai unor mari jucători din Alaska, inclusiv ConocoPhillips și Hilcorp, nu au oferit detalii despre intențiile lor legate de participare, iar unele solicitări de comentarii au rămas fără răspuns.

Opoziția față de proiect este susținută de o coaliție de organizații de mediu care a transmis o scrisoare către 11 companii petroliere, avertizând asupra „riscurilor financiare, operaționale și de reputație”. Documentul a făcut referire la procesele aflate în desfășurare privind programul de concesiuni și la lipsa de interes observată în licitațiile precedente.

Programul de exploatare din regiune a fost marcat de contestații legale încă din primul mandat al lui Donald Trump. În paralel, administrația federală a inclus în pachetul său fiscal prevederi care obligă organizarea de licitații în trei zone distincte din Alaska, inclusiv Arctic National Wildlife Refuge, National Petroleum Reserve–Alaska și Cook Inlet.

În Cook Inlet, o rundă recentă de licitații nu a atras participanți, în timp ce în National Petroleum Reserve–Alaska au fost înregistrate sute de oferte, inclusiv din partea unor companii majore. Zona rămâne una dintre principalele regiuni de producție, unde activează proiecte de amploare precum Willow, dezvoltat de ConocoPhillips.

Datele geologice indică faptul că zona de coastă a Arctic National Wildlife Refuge ar putea conține între 4,25 și 11,8 miliarde de barili de petrol recuperabil. Totuși, specialiștii subliniază că nivelul de explorare este limitat, iar informațiile privind calitatea și distribuția resurselor sunt incomplete.

Regiunea se întinde de-a lungul Mării Beaufort și este caracterizată de tundră și reliefuri joase, fiind habitat pentru specii precum boi moscați și numeroase păsări migratoare. Zona are și o importanță culturală majoră pentru comunitățile Gwich’in, care o consideră un spațiu sacru datorită turmei de caribou de care depind pentru subzistență.

Dezbaterea privind exploatarea resurselor este reflectată și în rândul populațiilor indigene din Alaska. Unele comunități susțin dezvoltarea economică, considerând-o esențială pentru stabilitatea regională și pentru locurile de muncă.

Nagruk Harcharek, președinte și director executiv al Voice of the Arctic Iñupiat, a subliniat că dezvoltarea a fost istoric îmbinată cu practicile tradiționale de subzistență. El a afirmat că locuitorii din Kaktovik, singura comunitate aflată în interiorul refugiului, sprijină proiectele de foraj și ar trebui să fie implicați direct în eventualele proiecte viitoare.

Comunitatea din Kaktovik continuă să practice vânătoarea și pescuitul în zona câmpiei de coastă, activități considerate esențiale pentru viața locală și pentru menținerea echilibrului economic și social din regiune.