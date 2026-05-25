Prețurile de referință la gaze naturale pe piața din Europa au scăzut luni dimineață, pe fondul semnalelor clare că SUA și Iranul sunt aproape de un acord diplomatic ce ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, o zonă vitală pentru aprovizionarea energetică mondială, scrie Bloomberg.

La hub-ul TTF de la Amsterdam, cotațiile futures au coborât cu 4,9%, până la valoarea de 46,32 de euro pentru un megawatt-oră (MWh). Această scădere a urmat postării președintelui Donald Trump, care a afirmat că negocierile se desfășoară ordonat și constructiv, deși a adăugat că SUA nu se grăbește să semneze tratatul.

În mod normal, cea mai mare parte a gazelor din Orientul Mijlociu este exportată în Asia, însă perturbările persistente ale livrărilor prin Strâmtoarea Ormuz ar putea intensifica puternic concurența globală pentru oferta limitată de gaze naturale lichefiate (GNL). Acest fenomen ar complica eforturile logistice ale Europei de a-și reumple depozitele strategice înainte de iarna viitoare, un aspect critic pentru securitatea energetică a blocului comunitar.

În prezent, gradul de umplere a rezervoarelor europene se situează la aproximativ 38%, fiind semnificativ sub media ultimilor cinci ani pentru această perioadă, care depășește 50%. Deși este normal ca stocurile să scadă iarna și să fie refăcute vara, campania de stocare din acest an a decolat extrem de lent.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la New Delhi că un anunț este posibil în următoarele ore, fapt ce ar încheia războiul din Orientul Mijlociu.

Totuși, persistă neclarități profunde cu privire la modul în care vor fi gestionate diferențele importante, inclusiv soarta programului nuclear iranian.

Agenția de știri Tasnim din Iran a avertizat că proiectul de acord s-ar putea prăbuși deoarece SUA obstrucționează clauze cheie, inclusiv cererea legitimă de deblocare a activelor sale financiare înghețate.

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere bruscă pe fondul speranțelor privind un acord care ar putea pune capăt conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, relatează BBC.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că negociatorii au „o propunere destul de solidă pe masă” și că luni s-ar putea ajunge la un acord pentru încheierea conflictului.

Luni dimineață, prețul de referință mondial al petrolului Brent a scăzut cu 5,5%, ajungând la 97,90 dolari pe baril, și s-a menținut în jurul valorii de 97,70 dolari pe baril în cursul după-amiezii.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile „decurg bine”, dar a adăugat că va fi fie „un acord excelent pentru toți, fie niciun acord”.

În timp ce Iranul afirmă că s-au înregistrat progrese, un purtător de cuvânt al guvernului a adăugat că un acord „nu este iminent”.

Trump a declarat anterior că acordul va include redeschiderea rutei maritime cheie din Strâmtoarea Ormuz, fără a oferi detalii suplimentare.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece de obicei aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume, a fost efectiv închisă de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

Luni dimineață, Rubio a declarat că discuțiile sunt „încă în curs de desfășurare”.

„Așa cum am spus, știți, am crezut că vom avea vești aseară”, a declarat Rubio în capitala Indiei, Delhi.

Comentariile sale au venit după ce Trump a afirmat că le-a dat instrucțiuni negociatorilor „să nu se grăbească să încheie un acord”, după ce sugerase anterior că unul era pe cale să se încheie.

Vorbind după comentariile lui Rubio, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baqai, a declarat că s-a ajuns la un acord cu privire la „o mare parte din problemele aflate în discuție”.

„Dar să spunem că acest lucru înseamnă că semnarea unui acord este iminentă – nimeni nu poate face o astfel de afirmație”, a adăugat el.

Sâmbătă, Trump a declarat că a avut o „convorbire foarte bună” cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului și ai altor țări cu privire la un „Memorandum de înțelegere referitor la PACE”.

„Un acord a fost negociat în mare parte, sub rezerva finalizării între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate”, a declarat Trump pe rețelele de socializare. „Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent în discuție și vor fi anunțate în scurt timp”, a adăugat el.

El a mai spus că a avut sâmbătă o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a decurs „foarte bine”.

Piețele energetice mondiale au înregistrat fluctuații mari ale prețurilor încă de la începutul lunii martie, după ce Iranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să traverseze Strâmtoarea Ormuz, ca represalii pentru atacurile SUA și ale Israelului asupra țării.

Deși prețurile petrolului brut au scăzut brusc, acestea rămân cu mult mai ridicate decât înainte de război. În perioada premergătoare conflictului, petrolul Brent se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril.

La începutul lunii aprilie s-a convenit asupra unui armistițiu, iar de atunci Washingtonul și Teheranul au inițiat discuții privind un acord de pace pe termen lung.