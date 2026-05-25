Statisticile oficiale arată că prețurile la motorină au crescut în medie cu 7,9% în Uniunea Europeană față de luna martie, în timp ce benzina s-a scumpit cu 2,4%.

Specialiștii spun că evoluția prețurilor este influențată de costurile petrolului, de tensiunile geopolitice și de majorarea cheltuielilor de transport și rafinare.

În cazul benzinei, majoritatea statelor membre UE au raportat creșteri de preț în aprilie comparativ cu luna precedentă.

Potrivit Eurostat, 23 de state membre au înregistrat scumpiri la benzină.

Țările cu cele mai mari creșteri la benzină

Țară Creștere Slovenia +12,9% Irlanda +1,3%

În schimb, doar câteva state europene au raportat scăderi de preț la benzină:

Țările unde benzina s-a ieftinit

Țară Evoluție Polonia -6,1% Spania -4,6% România -1,2%

Datele arată că România s-a aflat printre puținele state europene în care benzina standard a avut o ușoară scădere de preț în aprilie.

Situația este diferită în cazul motorinei, unde toate statele membre ale Uniunii Europene au raportat creșteri de preț între martie și aprilie 2026.

Cele mai mari majorări au fost înregistrate în:

Statele cu cele mai mari scumpiri la motorină

Țară Creștere Slovenia +23,5% Bulgaria +19,5% Cipru +18%

În același timp, cele mai mici creșteri au fost raportate în:

Statele cu cele mai mici scumpiri la motorină

Țară Creștere Polonia +1,9% România +2,3% Ungaria +2,6%

Chiar dacă România se află printre statele cu cele mai reduse majorări lunare la motorină, specialiștii avertizează că efectele scumpirilor se resimt deja în economie și în costurile de transport.

Datele Eurostat arată că prețurile combustibililor au crescut accelerat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluția anuală a prețurilor în UE

Tip combustibil Creștere anuală aprilie 2026 Motorină +33,7% Benzină +13,6% Combustibili și lubrifianți +20,8%

În luna martie, ritmul anual de creștere fusese mai redus:

motorină: +19,8%;

benzină: +9,4%;

combustibili și lubrifianți: +12,9%.

Economiștii spun că accelerarea scumpirilor din aprilie arată presiunea tot mai mare exercitată de piața petrolului asupra economiei europene.

Potrivit statisticilor, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transport personal au crescut în România cu aproape 25% față de aprilie 2025.

Creșterea este peste media unor state precum:

Italia;

Polonia;

Ungaria;

dar sub nivelurile raportate în state precum Luxemburg, Franța sau Suedia.

Țările cu cele mai mari creșteri anuale ale combustibililor

Țară Creștere Luxemburg +33,8% Franța +29,3% Suedia +29,3% Letonia +28,1% Bulgaria +27,8%

Țările cu cele mai mici creșteri

Țară Creștere Ungaria +1,5% Polonia +8,8% Italia +12,9%

Economiștii avertizează că majorarea prețurilor la carburanți are efecte directe asupra costului vieții și asupra inflației.

Atunci când cresc prețurile la motorină și benzină, sunt afectate:

transportul de marfă;

agricultura;

industria;

serviciile;

distribuția alimentelor;

costurile logistice.

Specialiștii explică faptul că aproape toate produsele ajung la consumatori prin transport rutier, iar scumpirea combustibililor este transferată rapid în prețurile finale din magazine.

Analiștii din energie spun că evoluția carburanților este influențată puternic de:

tensiunile din Orientul Mijlociu;

fluctuațiile prețului petrolului;

costurile de transport maritim;

problemele de aprovizionare;

deciziile OPEC+ privind producția.

În plus, instabilitatea de pe piața energetică globală continuă să genereze volatilitate în prețurile carburanților din Europa.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că scumpirea motorinei pune presiune uriașă pe costurile firmelor de transport și logistică.

În paralel, populația resimte efectele în:

costul alimentelor;

prețurile produselor de bază;

cheltuielile pentru transport;

tarifele serviciilor.

Specialiștii avertizează că, dacă prețurile petrolului rămân ridicate și tensiunile geopolitice continuă, carburanții ar putea rămâne la niveluri ridicate și în perioada următoare.