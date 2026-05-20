Prețurile la carburanți au crescut miercuri în mai multe rețele importante de distribuție, după o nouă rundă de ajustări aplicate de companiile petroliere. Majorările au vizat atât benzina standard, cât și motorina, iar diferențele față de ziua precedentă ajung până la 0,10 lei pentru fiecare litru alimentat.

În București, cea mai ieftină benzină standard pornește de la 9,18 lei/litru și se găsește în stațiile MOL. Marți, același carburant costa 9,12 lei/litru, ceea ce înseamnă o creștere de 6 bani pe litru într-o singură zi.

Petrom a aplicat una dintre cele mai mari majorări de preț. Benzina standard a ajuns la 9,22 lei/litru, comparativ cu 9,12 lei/litru în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o scumpire de 10 bani pe litru.

Și Rompetrol a crescut prețurile la carburanți. Benzina standard a urcat miercuri la 9,28 lei/litru, după ce marți costa 9,18 lei/litru. Același nivel de creștere a fost aplicat și în stațiile OMV, unde benzina standard a ajuns tot la 9,28 lei/litru.

În cazul stațiilor Lukoil monitorizate, prețul benzinei standard a rămas la nivelul din ziua precedentă, respectiv 9,23 lei/litru. La Socar, benzina standard figura încă miercuri dimineață la 9,14 lei/litru, fără actualizarea noilor tarife.

Motorina s-a scumpit, la rândul ei, în stațiile MOL, Petrom, Rompetrol, OMV și Lukoil, în contextul în care costurile internaționale ale produselor petroliere continuă să crească.

Datele centralizate pentru principalele cinci orașe din România arată diferențe moderate între prețurile practicate pentru benzină, motorină și GPL. Bucureștiul rămâne printre cele mai accesibile piețe pentru alimentare, în timp ce Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța afișează valori ușor mai ridicate.

Cele mai mici prețuri la carburanți în marile orașe din România:

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 9,14 9,59 4,29 Cluj-Napoca 9,21 9,62 4,35 Timișoara 9,22 9,63 4,40 Iași 9,22 9,63 4,40 Constanța 9,22 9,63 4,38

În ceea ce privește cele mai mici prețuri din țară, cea mai ieftină benzină standard este comercializată în Iernut, județul Mureș, unde litrul costă 8,95 lei.

La motorină, cel mai redus tarif identificat la nivel național este în Eforie Nord, județul Constanța, unde litrul se vinde cu 9,50 lei, potrivit datelor centralizate de portalul peco-online.

Diferențele dintre județe și rețelele de distribuție continuă să fie influențate de costurile logistice, de volumul vânzărilor și de politica comercială aplicată de fiecare operator petrolier.

Evoluția din ultimele 30 de zile arată o creștere accelerată a prețurilor la carburanți, atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Datele statistice din piață indică faptul că șoferii plătesc acum considerabil mai mult pentru un plin față de luna trecută.

Potrivit datelor analizate, prețul mediu al benzinei a crescut cu peste 11% comparativ cu luna anterioară. În consecință, un plin de 50 de litri costă în prezent cu aproximativ 47-50 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, în funcție de rețeaua de distribuție și de zona geografică.

Și motorina a înregistrat o scumpire importantă în aceeași perioadă. Prețul mediu al unui litru a crescut cu aproximativ 7,5%-8,4%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri este acum mai scump cu aproximativ 33,5-37,5 lei comparativ cu luna trecută.

Raportat la aprilie 2025, creșterile sunt și mai evidente. Benzina a urcat de la aproximativ 6,94 lei/litru, iar motorina a crescut de la circa 7,12 lei/litru.

Majorările de preț vin în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, al problemelor din Strâmtoarea Ormuz și al creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului. Blocajele logistice și riscurile privind aprovizionarea globală continuă să influențeze costurile de import și prețurile finale afișate la pompă.

România se menține totuși printre statele europene cu carburanți mai accesibili comparativ cu alte piețe din Uniunea Europeană. În această perioadă, țara noastră ocupă locul 12 în clasamentul celor mai mici prețuri la benzină și locul 10 la motorină în Uniunea Europeană.

Tabel rezumat. Evoluția prețurilor la carburanți în România: