Executivul italian a confirmat că măsura privind reducerea accizelor la carburanți va continua și după 22 mai, data la care facilitățile fiscale ar fi trebuit să expire.

Vicepremierul și ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a declarat că actualul context energetic obligă guvernul să mențină schema de sprijin pentru populație și companii.

„Cu siguranţă va trebui să prelungim reducerea accizelor”, a declarat Matteo Salvini într-un interviu acordat postului de radio RTL 102.5.

Reducerea taxelor la carburanți a fost introdusă în martie, după creșterea accelerată a prețurilor la energie și petrol, iar la sfârșitul lunii aprilie a fost deja extinsă pentru prima dată.

Autoritățile italiene au alocat până acum aproape un miliard de euro pentru reducerea accizelor la benzină și motorină.

Măsura are rolul de a tempera impactul inflației și de a evita transferarea integrală a scumpirilor către populație și companii.

Situația măsurilor din Italia

Măsură Detalii Tip sprijin Reducerea accizelor la benzină și motorină Introducerea măsurii Martie 2026 Prima prelungire Finalul lunii aprilie 2026 Noua prelungire Așteptată după 22 mai Cost estimat pentru stat Aproximativ 1 miliard de euro Motiv principal Creșterea prețurilor la energie și tensiunile geopolitice

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a confirmat că măsura urmează să fie aprobată oficial în următoarea ședință de guvern.

Totuși, oficialul italian a atras atenția că finanțarea schemei este complicată în lipsa unei flexibilizări a regulilor fiscale europene.

„ceea ce nu este niciodată uşor fără derogări de la Pactul de Stabilitate al UE”.

Comisia Europeană a respins solicitarea Italiei privind reguli fiscale mai permisive pentru cheltuielile legate de energie.

Executivul european consideră că statele membre trebuie să utilizeze resursele și mecanismele deja existente pentru a gestiona efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu.

Decizia vine într-un moment în care multe state europene se confruntă cu presiuni bugetare ridicate și cu dificultăți în finanțarea măsurilor de sprijin pentru populație și industrie.

Italia depinde în mare măsură de importurile de energie și de petrol, ceea ce o face extrem de expusă la eventuale întreruperi de aprovizionare și la creșterea cotațiilor internaționale.

Conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a readus în atenție riscurile privind stabilitatea pieței petroliere mondiale.

Experții avertizează că orice blocaj în transportul petrolului prin zone strategice poate genera scumpiri rapide la pompă în întreaga Europă.

De ce sunt importante tensiunile din Orientul Mijlociu

Factor de risc Posibil efect economic Creșterea prețului petrolului Carburanți mai scumpi Probleme de aprovizionare Costuri mari pentru industrie Creșterea costurilor de transport Scumpirea alimentelor și produselor Volatilitate energetică Presiune asupra inflației Instabilitate geopolitică Costuri mai mari pentru statele UE

În ciuda reducerii accizelor, companiile de transport din Italia susțin că măsurile actuale nu acoperă costurile reale din industrie.

Transportatorii reclamă majorarea prețurilor la motorină, creșterea costurilor logistice și scumpirea serviciilor conexe.

Matteo Salvini a anunțat că guvernul italian va avea o întâlnire cu asociațiile de transportatori pentru a analiza noi forme de sprijin, inclusiv un sistem de credit fiscal.

Oficialul a declarat că executivul încearcă să identifice „câteva sute de milioane de euro” pentru susținerea sectorului.

„Au dreptate”, a spus Salvini despre greva planificată de transportatori.

România urmărește atent evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului, deoarece prețurile carburanților sunt influențate direct de cotațiile globale ale țițeiului și de evoluțiile geopolitice.

În ultimii ani, carburanții din România au înregistrat fluctuații importante, generate de:

creșterea prețului petrolului;

conflictul din Ucraina;

tensiunile din Orientul Mijlociu;

costurile de transport și rafinare;

taxele și accizele aplicate la nivel european.

Specialiștii din energie avertizează că o eventuală escaladare a conflictelor internaționale ar putea duce la noi scumpiri la benzină și motorină inclusiv în România.

Ce influențează prețul carburanților în România

Factor Impact asupra prețului Prețul internațional al petrolului Major Accize și taxe Ridicat Cursul valutar Mediu Costurile logistice Mediu Cererea sezonieră Variabil Situația geopolitică Foarte ridicat

Analiștii economici avertizează că Europa rămâne vulnerabilă la crizele energetice, chiar dacă situația este mai stabilă decât în perioada de vârf a conflictului din Ucraina.

Mai multe guverne europene analizează măsuri pentru limitarea impactului unor eventuale scumpiri, în special pentru transportatori și industrie.

În același timp, presiunile asupra bugetelor publice cresc, iar statele membre încearcă să găsească un echilibru între sprijinirea economiei și respectarea regulilor fiscale europene.

Experții susțin că evoluția conflictelor internaționale și deciziile marilor producători de petrol vor influența direct costurile energiei și carburanților în următoarele luni.