Preț carburanți duminică, 10 Mai. Prețurile la carburanți actualizate pentru 10 mai 2026 arată diferențe mici între marile orașe din România, însă șoferii pot economisi câțiva bani la fiecare alimentare dacă aleg stațiile cu cele mai mici tarife. Benzina standard rămâne sub pragul de 9,20 lei pe litru în cele mai multe rețele importante, în timp ce motorina continuă să fie mai scumpă decât benzina.

Datele analizate în acest articol provin din platforme de monitorizare a prețurilor din benzinării, actualizate periodic pe baza tarifelor afișate la pompă. Informațiile sunt utile pentru șoferii care urmăresc evoluția pieței carburanților și vor să identifice cele mai avantajoase stații pentru alimentare.

Prețurile la carburanți se mențin la niveluri ridicate la începutul lunii mai, însă diferențele dintre marile orașe ale țării rămân relativ reduse. Duminică, 10 mai 2026, benzina standard și motorina au valori apropiate de cele afișate în ziua precedentă, iar în unele zone se observă chiar mici scăderi la motorină.

Potrivit celor mai recente actualizări din piața carburanților, cea mai ieftină benzină standard din România este afișată într-o stație din județul Dâmbovița, unde litrul costă 8,95 lei.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț raportat este de 9,59 lei pe litru și poate fi găsit într-o stație din județul Mureș.

Valorile pot varia de la o oră la alta, în funcție de politica fiecărei companii petroliere și de actualizările efectuate în benzinării.

Oraș Cea mai ieftină benzină standard Rețea benzinării Alte prețuri importante Cel mai mare preț analizat Diferență preț Cluj-Napoca 9,09 lei/litru DHR Petrom – 9,12 lei, Socar – 9,14 lei, OMV/MOL – 9,18 lei 9,22 lei/litru (Lukoil/Rompetrol) ~13 bani București 9,12 lei/litru Petrom Motorină standard – 9,68 lei, Motorină premium – 10,19 lei, GPL – 4,25 lei Benzină până la 9,22 lei/litru ~10 bani Timișoara 9,12 lei/litru Petrom Socar – 9,14 lei, OMV/MOL – 9,18 lei 9,22 lei/litru (Lukoil/Gazprom/Rompetrol) ~10 bani Iași 9,12 lei/litru Petrom Socar – 9,14 lei, OMV/MOL – 9,18 lei 9,22 lei/litru (Lukoil/Rompetrol) ~10 bani Constanța 9,12 lei/litru Petrom Socar – 9,14 lei, OMV/MOL – 9,18 lei 9,22 lei/litru (Rompetrol/Lukoil) ~10 bani

La nivel național, motorina continuă să aibă un preț mai ridicat decât benzina standard. Media pentru motorină este de aproximativ 9,72 lei pe litru, în timp ce benzina standard se situează în jurul valorii de 9,17 lei pe litru.

Diferența dintre cele două tipuri de carburant este de aproximativ 55 de bani pe litru.

În același timp, GPL-ul rămâne cea mai economică variantă pentru șoferii care au autoturisme compatibile cu acest tip de combustibil. Media națională pentru GPL este de aproximativ 4,37 lei pe litru.

Analiștii din sectorul energetic explică faptul că diferențele dintre prețurile carburanților sunt influențate de costurile de transport, cotațiile internaționale ale petrolului, taxele și strategiile comerciale aplicate de fiecare lanț de benzinării.

De asemenea, prețurile afișate online sunt orientative și pot suferi modificări pe parcursul zilei. Tariful final rămâne întotdeauna cel afișat la pompă în momentul alimentării.

Un șofer care conduce un Peugeot 308 PureTech 130 GPF Stop & Start Allure, model echipat cu motor pe benzină de 1.2 litri și 130 CP, trebuie să scoată din buzunar aproape 500 de lei pentru un plin complet în această perioadă. Modelul are un rezervor cu o capacitate de aproximativ 53 de litri, iar costul final diferă în funcție de oraș și de benzinăria aleasă.

La cele mai mici prețuri afișate pe 10 mai 2026, un plin complet costă aproximativ 482 de lei în Cluj-Napoca, acolo unde benzina standard coboară până la 9,09 lei pe litru în anumite stații DHR.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, unde benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom, alimentarea completă a rezervorului ajunge la aproximativ 483 de lei.

Șoferii care aleg stații OMV sau MOL, unde benzina standard este în jur de 9,18 lei pe litru, plătesc aproximativ 487 de lei pentru un plin. În unele stații Lukoil și Rompetrol, unde prețurile urcă la 9,22 lei pe litru, costul total poate depăși 488 de lei.

La nivel european, prețurile la carburanți diferă semnificativ între statele membre, iar România se încadrează într-un context mai larg de variații puternice între vestul și sudul Europei.

În medie, în Uniunea Europeană (EU27), prețul pentru benzina Euro 95 se situează în jurul valorii de 1,809 euro/litru, în timp ce motorina ajunge la aproximativ 1,934 euro/litru. Aceste valori reflectă media pieței europene, influențată de taxe, accize și politica energetică a fiecărui stat.

Există însă diferențe majore între țările cu cele mai mici și cele mai mari prețuri din UE. În statele cu cele mai accesibile carburanți, precum Malta (MT), benzina Euro 95 coboară până la aproximativ 1,340 euro/litru, iar motorina ajunge la circa 1,210 euro/litru. Acestea sunt printre cele mai reduse prețuri din Uniunea Europeană.

La polul opus, cele mai ridicate tarife se regăsesc în țări precum Olanda (NL), unde benzina Euro 95 poate ajunge la aproximativ 2,389 euro/litru, iar motorina la circa 2,366 euro/litru, situându-se printre cele mai mari niveluri de preț din Europa.

Pentru comparație, în Statele Unite ale Americii, prețurile sunt semnificativ mai mici. Benzina (echivalent midgrade, aproximativ 95 RON) se situează în jurul valorii de 1,129 euro/litru, iar motorina la aproximativ 1,267 euro/litru, conform datelor energetice recente (EIA, 4 mai).