Începând cu 11 mai 2026, agricultorii din Republica Moldova pot solicita compensarea parțială a accizelor achitate pentru motorina utilizată în activitățile agricole. Măsura este destinată reducerii presiunii financiare asupra fermierilor afectați de creșterea costurilor la combustibil.

Cererile pot fi depuse până la data de 2 iunie 2026, la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în funcție de locația exploatației agricole.

Guvernul a alocat pentru acest program un buget total de 110 milioane de lei din Fondul de rezervă. Sprijinul financiar este acordat în limita resurselor disponibile și are un plafon maxim de 200.000 lei per beneficiar

Fondurile sunt destinate în special susținerii lucrărilor agricole de primăvară, inclusiv în sectorul zootehnic, unde consumul de motorină reprezintă o componentă importantă a costurilor operaționale.

Decizia autorităților vine pe fondul majorării semnificative a prețurilor la combustibil, cauzată de tensiunile geopolitice internaționale, în special din regiunea Orientului Mijlociu.

În ultimele luni, prețul motorinei importate a crescut de la aproximativ 21 lei/litru la circa 30 lei/litru, ceea ce a generat o presiune considerabilă asupra costurilor de producție agricolă.

Conform estimărilor oficiale, motorina reprezintă:

până la 16% din cheltuielile culturilor de câmp

până la 30% în cazul culturilor tehnice și legumicole

În Republica Moldova activează aproximativ 3.200 de producători agricoli, iar necesarul de motorină pentru lucrările de primăvară este estimat la circa 50.000 de tone.

Aproximativ 40% din acest consum este asociat direct lucrărilor de pregătire a solului și semănatului, perioadă critică pentru producția agricolă anuală.

Reprezentanții sectorului agricol consideră că măsurile actuale sunt insuficiente pentru a acoperi pierderile generate de scumpirea combustibililor.

Asociația „Forța Fermierilor” solicită:

extinderea rambursării accizelor pe întreg anul agricol

compensarea parțială a TVA pentru motorină

includerea fertilizanților importați în mecanismele de sprijin fiscal

Directorul executiv al asociației, Alexandru Slusari, a subliniat că sectorul cerealier și oleaginos traversează o perioadă critică, afectând o mare parte din suprafețele agricole active.

Măsura este implementată de autoritățile de profil în baza analizei evoluțiilor pieței energetice și a impactului direct asupra agriculturii. Intervenția financiară urmărește stabilizarea costurilor de producție și menținerea competitivității sectorului agricol.

Programul este gestionat prin Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), instituție responsabilă de implementarea schemelor de sprijin financiar în agricultură.

Compensarea accizelor la motorină reprezintă o măsură temporară de sprijin pentru fermieri, într-un context economic volatil. Deși ajutorul financiar oferă o ușurare imediată, discuțiile din sector indică nevoia unor politici agricole mai extinse și predictibile pe termen lung.