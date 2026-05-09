Preț carburanți sâmbătă, 9 Mai. Prețurile carburanților din România se mențin relativ stabile în prima parte a lunii mai 2026, însă diferențele dintre rețelele de distribuție rămân vizibile. Motorina continuă să fie mai scumpă decât benzina, iar media națională indică o presiune constantă pe costurile de transport.

Datele analizate provin din agregări de prețuri afișate în stații și platforme de monitorizare a carburanților precum PretCarburant.ro și comparatoare independente de piață.

La nivel național, prețul benzinei standard se menține astăzi, 9 mai 2026, la o medie de aproximativ 9,17 lei pe litru. Această valoare reflectă o piață relativ stabilă, în care variațiile dintre orașe și rețelele de distribuție sunt reduse, dar încă vizibile pentru consumatori.

Diferențele de preț între marile orașe rămân mici, de regulă în intervalul a 10 până la 13 bani pe litru, însă ele sunt influențate în principal de politica de tarifare a fiecărui brand de stație de alimentare. Astfel, aceeași benzină standard poate avea prețuri ușor diferite în funcție de operator, chiar și în cadrul aceluiași oraș.

În practică, acest lucru înseamnă că șoferii pot găsi prețuri mai mici în stațiile independente sau în rețelele cu volum mare de vânzări, în timp ce stațiile premium tind să afișeze valori ușor mai ridicate. Deși diferențele nu sunt mari la nivel individual, ele pot deveni relevante pe termen lung pentru consumatorii care alimentează frecvent.

Oraș Preț minim (lei/litru) 9,14 lei 9,18 lei Preț maxim (lei/litru) Observații București 9,12 (OMV Petrom) Socar OMV 9,22 (MOL/Rompetrol/Lukoil) Diferențe mici între stații (~10 bani) Cluj-Napoca 9,09 (independent) OMV Petrom Socar 9,22 (MOL/Rompetrol/Lukoil) Cel mai mic preț din țară Timișoara 9,12 (OMV Petrom) Socar OMV 9,22 (MOL/Rompetrol/Lukoil) Piață stabilă Iași 9,12 (OMV Petrom) Socar OMV 9,22 (MOL/Rompetrol/Lukoil) Structură de preț uniformă Constanța 9,12 (OMV Petrom) Socar OMV 9,22 (MOL/Rompetrol/Lukoil) Aliniat la media națională

La data de 9 mai 2026, motorina standard în România are o medie națională de aproximativ 9,73 lei pe litru, menținându-se astfel la un nivel ridicat și apropiat de pragul psihologic de 10 lei. Această evoluție confirmă presiunea constantă asupra pieței de carburant, în special în segmentul transporturilor, unde consumul de motorină este predominant.

Creșterea sau menținerea unui nivel ridicat al prețului este influențată în principal de costurile logistice, de cotațiile internaționale ale produselor petroliere și de cererea stabilă din sectorul de transport rutier. În acest context, motorina rămâne combustibilul cel mai sensibil la variațiile pieței energetice.

Din perspectiva consumatorului, diferența față de benzină devine semnificativă la alimentarea completă a unui rezervor. Pentru un autovehicul cu un rezervor de 50 de litri, costul unui plin de benzină se situează în jurul valorii de 459 de lei, în timp ce un plin de motorină ajunge la aproximativ 487 de lei, calculat la media actuală. Această diferență de aproximativ 28 de lei per alimentare reflectă direct impactul prețului mai ridicat al motorinei asupra bugetului șoferilor.

BMW 730d din 2021 este o limuzină de clasă mare echipată cu motor diesel de 3.0 litri și 286 CP, orientată mai degrabă spre confort și rulaj lung decât spre economie absolută. În utilizarea reală, consumul variază în funcție de tipul de drum și stilul de condus. În mediul urban, valorile urcă frecvent între 8,5 și 10,5 litri la 100 km, în timp ce în regim extraurban pot coborî spre 5,5–6,5 litri la 100 km. În utilizare mixtă realistă, majoritatea șoferilor se încadrează în intervalul de aproximativ 6,8–7,5 litri la 100 km, iar pentru acest calcul a fost ales un consum mediu de 7,2 litri la 100 km, corespunzător unui regim normal de condus, fără economii extreme de combustibil.

La data de 9 mai 2026, prețul mediu al motorinei în România este de aproximativ 9,73 lei pe litru, valoare care influențează direct costurile de exploatare pentru motoarele diesel de capacitate mare.

Pe baza consumului mediu de 7,2 litri la 100 km, costul unui parcurs de 100 km se calculează astfel: 7,2 X 9,73 = 70,0567

Rezultă un cost real de aproximativ 70,06 lei pentru fiecare 100 de kilometri parcurși.

Pentru distanțe mai mari, costurile cresc proporțional. Astfel, pentru 500 km parcurși, cheltuiala ajunge la aproximativ 350 de lei, calculată direct din costul pe 100 km înmulțit de cinci ori. Pentru 1.000 km, costul se dublează și ajunge la aproximativ 701 lei, reflectând o utilizare obișnuită pe distanțe lungi, cum ar fi drumuri interurbane sau autostradă.

În cazul unui plin complet, considerând un rezervor estimativ de 70 de litri, costul alimentării este calculat la prețul mediu al motorinei astfel: 70 X 9,73 = 681,17.

Rezultă un cost de aproximativ 681 de lei pentru o alimentare completă.