Creșterea prețurilor la carburanți are un efect direct asupra inflației și poate genera noi scumpiri în economie, avertizează președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei. Potrivit analizei publicate în buletinul lunar al instituției, o majorare cu 10% a prețurilor la benzină și motorină poate determina o creștere de aproape 0,5 puncte procentuale a Indicelui prețurilor de consum (IPC).

Declarațiile vin într-un context în care rata anuală a inflației s-a menținut la peste 9% în ultimele opt luni, iar costurile pentru transport, energie și produse de consum continuă să afecteze populația și mediul de afaceri.

Președintele INS atrage atenția că evoluția inflației nu poate fi înțeleasă corect prin raportare la un singur indicator statistic și că interpretările simplificate pot crea percepții eronate în spațiul public.

Acesta subliniază că Indicele prețurilor de consum rămâne unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați pentru măsurarea inflației în România.

Potrivit datelor prezentate de INS, carburanții au înregistrat majorări importante într-un interval relativ scurt. Indicele de preț pentru benzină a ajuns la 111,11%, iar cel pentru motorină la 114,98%.

Evoluția indicilor de preț la carburanți

Tip carburant Indice de preț Benzină 111,11% Motorină 114,98%

Aceste creșteri influențează nu doar costurile suportate de șoferi, ci și prețurile din alte sectoare economice. Transportul mărfurilor, distribuția produselor și costurile logistice devin mai ridicate, iar efectele se propagă ulterior în prețurile finale plătite de consumatori.

„O creștere a prețurilor la benzină și motorină cu 10% determină o majorare a IPC cu aproape 0,5 puncte procentuale”, avertizează președintele INS.

Analiza publicată de INS arată că mai multe șocuri economice au contribuit la menținerea unei rate ridicate a inflației în ultimele luni.

Printre principalele cauze menționate se numără liberalizarea prețului energiei electrice, majorarea TVA și efectele de bază generate de scumpirile din vara anului trecut.

Principalii factori care au influențat inflația

Factor economic Impact asupra inflației Liberalizarea prețului energiei Creștere accentuată a costurilor Majorarea TVA Scumpirea bunurilor și serviciilor Creșterea carburanților Majorarea costurilor de transport Volatilitatea piețelor externe Presiune suplimentară pe prețuri Efectele sezoniere Fluctuații ale prețurilor alimentare

„În decursul ultimului an, mai multe evenimente au influențat semnificativ nivelul anual al inflației, determinând menținerea acesteia, în ultimele opt luni, la valori de peste 9%”, arată Tudorel Andrei.

Potrivit șefului INS, există posibilitatea ca rata anuală a inflației să înregistreze o scădere în a doua parte a anului, dacă ritmul lunar al scumpirilor va fi mai redus decât cel înregistrat în 2025.

„Este de așteptat ca, în luna septembrie a.c., odată cu publicarea datelor aferente lunii august, să se înregistreze o reducere semnificativă a ratei anuale a inflației”, precizează președintele INS.

Acesta explică faptul că efectul de bază va juca un rol important în evoluția indicatorilor statistici din perioada următoare.

Institutul Național de Statistică a anunțat și lansarea unui nou indicator statistic, care va fi publicat trimestrial începând din aprilie 2026.

Noul indicator va analiza separat evoluția prețurilor pentru mărfuri alimentare, mărfuri nealimentare și servicii și are rolul de a reduce influența factorilor sezonieri asupra interpretării datelor.

Cum va fi analizată noua rată trimestrială a inflației

Componentă analizată Ce va urmări indicatorul Mărfuri alimentare Evoluția prețurilor produselor alimentare Mărfuri nealimentare Dinamica bunurilor de consum Servicii Modificarea tarifelor pentru servicii Total economie Evoluția generală a inflației