Comisia Europeană pregătește noi soluții pentru finanțarea locuințelor. Experții se pot înscrie într-un grup de lucru până pe 16 august

Comisia Europeană a lansat un apel pentru selectarea experților care vor face parte dintr-un nou grup de lucru dedicat identificării soluțiilor de finanțare pentru locuințele sociale, accesibile și sustenabile. Candidaturile pot fi depuse până la 16 august 2026.

Comisia Europeană a lansat un apel pentru exprimarea interesului destinat experților cu experiență directă în finanțarea locuințelor sociale, accesibile și sustenabile, în vederea constituirii unui nou grup de lucru la nivelul Uniunii Europene. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 16 august 2026, iar prima reuniune a grupului este programată pentru începutul lunii octombrie 2026.

Noua inițiativă are ca obiectiv dezvoltarea unor soluții de finanțare dedicate acestui sector și va reuni actori relevanți pentru schimbul de expertiză și identificarea unor abordări practice privind finanțarea proiectelor de renovare a locuințelor, precum și a proiectelor de construcție de locuințe noi.

Grupul de lucru va reuni organizații care au experiență directă în domeniul finanțării locuințelor. Pot participa instituții financiare, autorități publice, promotori de proiecte și alți actori relevanți implicați în acest domeniu. Experții selectați vor participa în numele instituției pe care o reprezintă.

Potrivit Comisiei Europene, noul grup de lucru este înființat în comun în cadrul Platformei Paneuropene de Investiții pentru locuințe accesibile și sustenabile și al Coaliției Europene pentru Finanțarea Eficienței Energetice.

Prin această inițiativă, autoritatea urmărește să faciliteze colaborarea între principalele părți interesate și să contribuie la dezvoltarea unor soluții de finanțare care să sprijine atât renovarea fondului locativ existent, cât și realizarea de noi proiecte de locuințe. Apelul pentru exprimarea interesului rămâne deschis până la data de 16 august 2026.

Alianța Europeană pentru Locuințe a organizat pe 19 iunie, la Bruxelles, reuniunea inaugurală, marcând un pas important în implementarea uneia dintre prioritățile Planului european pentru locuințe accesibile, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2025.

Desfășurat sub tema „De la principii la practică”, evenimentul a avut loc în format hibrid și a reunit peste 120 de participanți prezenți la Bruxelles și aproximativ 700 de participanți conectați online. Aceștia au reprezentat toate nivelurile ecosistemului locuințelor, incluzând statele membre, regiunile, orașele și actorii implicați în domeniul locuirii.

În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre așteptările și necesitățile practice pentru finalizarea implementării Alianței Europene pentru Locuințe. Totodată, au identificat principalele teme considerate prioritare și au analizat modalitățile prin care pot colabora pentru elaborarea în comun a soluțiilor și pentru promovarea schimbărilor de politici, astfel încât obiectivele planului să fie transformate în măsuri concrete.

Pe agenda reuniunii s-au aflat și principiile care vor sta la baza funcționării Alianței. Printre acestea se numără respectarea principiului subsidiarității, prin valorificarea avantajelor guvernanței pe mai multe niveluri, promovarea unei participări deschise și incluzive, adoptarea unei abordări flexibile și adaptabile, concentrarea asupra rezultatelor concrete, combinarea cooperării la nivel politic și de experți, precum și conectarea politicilor publice la realitățile din teren.

Prin conectarea nivelurilor național, regional și local de guvernanță și prin valorificarea programelor și sinergiilor deja existente, Alianța urmărește să reunească expertiza și exemplele de bune practici din domeniul locuințelor la nivel european. Scopul este de a facilita schimbul de experiență și învățarea reciprocă între participanți.

Alianța Europeană pentru Locuințe este prezentată ca o platformă deschisă tuturor organizațiilor interesate să contribuie la găsirea unor soluții pentru criza locuințelor din Europa. Până în prezent, peste 650 de organizații și-au declarat interesul de a participa la această inițiativă, iar procesul de înscriere rămâne deschis, organizațiile putând adera în orice moment.

Reuniunea a fost deschisă de comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen.