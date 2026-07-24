Comisia Europeană lansează două noi inițiative pentru educația financiară. Vor fi identificate cele mai bune proiecte din statele membre

Comisia Europeană a anunțat lansarea a două noi inițiative în cadrul strategiei privind educația financiară la nivelul Uniunii Europene. Măsurile au ca obiectiv promovarea celor mai eficiente practici existente în statele membre și îmbunătățirea calității activităților dedicate educației financiare.

Prima inițiativă constă în lansarea unui apel pentru transmiterea unor exemple de proiecte de succes în domeniul educației financiare. Comisia Europeană urmărește să identifice și să colecteze cele mai bune practici implementate în statele membre ale Uniunii Europene.

Persoanele fizice și organizațiile interesate pot transmite informații despre proiecte existente până la data de 30 octombrie 2026. Sunt vizate inițiative din domenii precum investițiile, economisirea și educația privind riscurile financiare.

Comisia Europeană va analiza toate propunerile primite pe baza a trei criterii prevăzute în modelul de înscriere. Scopul evaluării este identificarea temelor comune și a principalilor factori care au contribuit la succesul proiectelor.

Rezultatele analizei vor fi incluse într-un raport de sinteză destinat statelor membre. Pe baza acestuia, vor fi selectate cele mai bune practici care vor fi discutate la sfârșitul anului 2026 în cadrul unei reuniuni a subgrupului pentru educație financiară al Grupului de experți guvernamentali privind serviciile financiare de retail (GEGRFS).

Cea de-a doua inițiativă vizează identificarea părților interesate care doresc să participe la o masă rotundă pentru elaborarea unui cod european voluntar de conduită destinat organizațiilor private și organizațiilor nonprofit care desfășoară activități de educație financiară.

Potrivit Comisiei Europene, acest cod de conduită va avea rolul de a asigura că inițiativele din domeniu au obiective transparente, oferă informații corecte și imparțiale și includ măsuri de protecție pentru prevenirea conflictelor de interese.

Apelul pentru participarea la masa rotundă rămâne deschis până la data de 16 septembrie 2026. Organizațiile și celelalte părți interesate care vor fi selectate vor participa la o serie de reuniuni dedicate elaborării documentului. Comisia Europeană estimează că noul cod european voluntar de conduită va fi adoptat în primul trimestru al anului 2027.