UE investește în România. Patru comune primesc finanțare pentru un proiect dedicat tuturor generațiilor

Comunitățile rurale din județul Brașov vor beneficia de un nou proiect finanțat de Uniunea Europeană, care își propune să dezvolte educația pentru media și să apropie generațiile prin activități comune. Inițiativa, sprijinită de Comisia Europeană cu 50.000 de euro, va fi implementată în patru comune și va include ateliere participative, activități culturale și proiecte comunitare.

Comisia Europeană continuă să susțină proiecte dedicate dezvoltării comunităților locale din România. De această dată, sprijinul financiar este direcționat către un program care urmărește creșterea nivelului de educație pentru media și consolidarea relațiilor dintre tineri și vârstnici în mediul rural.

Proiectul beneficiază de o finanțare europeană în valoare de 50.000 de euro și se va desfășura în patru localități din județul Brașov, fiind dedicat persoanelor din generații diferite care vor participa împreună la activități educaționale și comunitare.

Inițiativa se va desfășura în comunele Bran, Moieciu, Cheia și Peștera, unde participanții vor lua parte la activități menite să încurajeze schimbul de experiență între generații și dezvoltarea gândirii critice în raport cu informațiile întâlnite în spațiul public și online.

Proiectul poartă denumirea „Povești Digitale între Generații” și este coordonat de organizația CEPEC.ong.

Potrivit Comisiei Europene în România, lansarea are loc în această perioadă și reprezintă o nouă inițiativă prin care Uniunea Europeană sprijină comunitățile locale și dezvoltarea competențelor digitale.

Programul este construit în jurul unor activități care urmăresc să aducă împreună persoane de vârste diferite și să stimuleze colaborarea dintre acestea.

Participanții vor lua parte la:

ateliere participative;

amenajarea unei grădini comunitare;

activități de teatru-forum;

sesiuni dedicate educației pentru media și dezvoltării spiritului critic.

Prin aceste acțiuni, organizatorii urmăresc nu doar dezvoltarea competențelor de analiză a informațiilor, ci și consolidarea relațiilor dintre membrii comunităților locale.

Obiectivul principal al inițiativei este ca participanții să dobândească instrumentele necesare pentru a analiza și evalua critic informațiile cu care intră în contact, într-un context în care volumul de conținut distribuit pe platformele digitale este în continuă creștere.

În același timp, proiectul își propune să creeze contexte în care tinerii și persoanele vârstnice să colaboreze, să împărtășească experiențe și să dezvolte un dialog bazat pe încredere și respect reciproc.

Potrivit reprezentanței Comisiei Europene în România, proiectul „Povești Digitale între Generații” reflectă angajamentul Uniunii Europene de a sprijini inițiative care contribuie la dezvoltarea comunităților și la consolidarea rezilienței societății în fața provocărilor din mediul informațional.

Prin finanțarea acordată, Uniunea Europeană susține atât educația pentru media, cât și proiectele care încurajează cooperarea între generații și implicarea activă a comunităților rurale în activități cu impact social și educațional.