Țara care lasă în urmă toată Europa la energia regenerabilă. Puțini se așteptau la acest rezultat
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - energie eoliană offshore, energie eoliană, marea nordului
Ponderea energiei obținute din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii Europene a continuat să crească în 2025, potrivit datelor provizorii. Nivelul a ajuns la 26,2%, față de 25,2% înregistrat în 2024, ceea ce confirmă tendința ascendentă începută în urmă cu peste două decenii.
Clasamentul care surprinde Europa. Cine conduce detașat la energia regenerabilă
Evoluția este semnificativă raportat la anul 2004, când sursele regenerabile reprezentau doar 9,6% din consumul final brut de energie la nivelul Uniunii Europene. Creșterea constantă reflectă extinderea utilizării tehnologiilor bazate pe resurse regenerabile în statele membre.
Chiar dacă indicatorul a avansat și în 2025, ritmul actual rămâne insuficient pentru atingerea țintei stabilite la nivel european. Obiectivul pentru anul 2030 este ca energia regenerabilă să reprezinte 42,5% din consumul final brut de energie.
Pentru ca acest prag să fie atins, va fi necesară o creștere medie anuală de 3,3 puncte procentuale în perioada 2026–2030, potrivit raportului publicat de ec.europa.eu.
Suedia, Finlanda și Danemarca conduc clasamentul european
Suedia a rămas statul membru cu cea mai mare pondere a energiei regenerabile în consumul final brut de energie, ajungând la 65,4%. Rezultatul se bazează în principal pe utilizarea biomasei solide, a energiei hidroelectrice și a energiei eoliene.
Pe locul al doilea s-a situat Finlanda, cu o pondere de 53,0%, susținută în special de biomasa solidă, energia eoliană și energia hidroelectrică. Danemarca a ocupat poziția următoare, cu 48,2%, principalele surse regenerabile fiind biomasa solidă, energia eoliană și biogazul.
La polul opus s-au aflat Belgia, unde sursele regenerabile au reprezentat 14,9% din consumul final brut de energie, Slovacia, cu 16,3%, și Irlanda, cu 17,2%, cele mai reduse valori raportate la nivelul Uniunii Europene.
Aproape jumătate din energia electrică a UE provine din surse regenerabile
Datele pentru 2025 arată că sursele regenerabile au asigurat 49,9% din consumul brut de energie electrică al Uniunii Europene. Comparativ cu anul precedent, ponderea a crescut cu 2,4 puncte procentuale.
Evoluția este cu atât mai evidentă dacă este raportată la începutul seriei statistice, când, în 2004, energia regenerabilă reprezenta doar 15,9% din consumul brut de energie electrică la nivel european.
Austria a înregistrat cea mai ridicată pondere, cu 90,8% din consumul brut de energie electrică provenind din surse regenerabile. Suedia s-a situat foarte aproape, cu 89,2%.
Danemarca a raportat o cotă de 77,7%, iar Portugalia, Grecia și Spania au depășit, la rândul lor, pragul de 60%, cu ponderi de 65,6%, 60,9%, respectiv 60,7%.
Malta și Cehia, printre statele cu cele mai reduse ponderi
La celălalt capăt al clasamentului, Malta a consemnat cea mai mică pondere a energiei regenerabile în consumul brut de energie electrică, de 11,2%. Au urmat Cehia, cu 19,2%, Luxemburg, cu 23,3%, Slovacia, unde nivelul a fost de 24,1%, și Cipru, cu o pondere de 27,5%.
Și sectorul încălzirii și răcirii a înregistrat o nouă creștere a utilizării surselor regenerabile de energie în 2025. Ponderea a ajuns la 27,4%, cel mai ridicat nivel consemnat de la debutul seriei statistice din 2004.
Comparativ cu 2024, când indicatorul era de 26,7%, avansul a fost de 0,7 puncte procentuale. În același timp, această creștere s-a situat ușor sub media anuală înregistrată între 2004 și 2025, estimată la 0,75 puncte procentuale.
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