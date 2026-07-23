România inaugurează prima arenă olimpică de canotaj. Investiția de 1,7 milioane de euro schimbă infrastructura acestui sport
SURSA FOTO: Facebook - Arena de Canotaj Petrom
România are, începând de joi, prima arenă olimpică de canotaj construită pentru omologare internațională. Noua bază sportivă a fost inaugurată la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” din Snagov, în cadrul unui proiect realizat de Federația Română de Canotaj, OMV Petrom și Primăria Orașului Pantelimon. Investiția este destinată pregătirii sportivilor de performanță și organizării competițiilor internaționale în România.
Prima arenă olimpică de canotaj din România a fost inaugurată la Snagov
Arena olimpică de canotaj inaugurată joi la Snagov reprezintă prima bază din România proiectată pentru a îndeplini standardele necesare omologării internaționale. Lansarea oficială a avut loc la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă”, în prezența reprezentanților Federației Române de Canotaj și a partenerilor implicați în realizarea investiției.
Proiectul, denumit Arena de Canotaj Petrom, a fost dezvoltat în parteneriat cu OMV Petrom și Primăria Orașului Pantelimon, fiind prezentat drept un pas important pentru modernizarea infrastructurii sportive dedicate canotajului.
Potrivit Federației Române de Canotaj, noua bază este prima construită în România astfel încât să poată obține omologare internațională și să răspundă cerințelor organizării competițiilor continentale și mondiale.
Investiția de 1,7 milioane de euro urmărește dezvoltarea canotajului românesc
Realizarea proiectului a fost posibilă printr-o sponsorizare în valoare de 1,7 milioane de euro oferită de OMV Petrom, fondurile fiind direcționate către amenajarea infrastructurii sportive necesare pregătirii sportivilor și desfășurării competițiilor de nivel înalt.
Federația Română de Canotaj consideră că noua arenă va contribui atât la creșterea nivelului de pregătire al loturilor naționale, cât și la consolidarea poziției României ca organizator de competiții internaționale.
„În sfârşit, vom avea o bază olimpică la standarde internaţionale, care să ofere condiţii moderne de pregătire sportivilor şi să permită organizarea în România a competiţiilor europene şi mondiale de canotaj”, notează Federaţia Română de Canotaj pe site-ul său oficial.
Elisabeta Lipă: „Arena de Canotaj Petrom este un proiect pe care canotajul românesc îl aşteaptă de foarte mulţi ani”.
Președinta Federației Române de Canotaj a subliniat că investiția reprezintă un moment așteptat de întreaga comunitate sportivă și că dezvoltarea infrastructurii este esențială pentru menținerea performanțelor obținute de sportivii români la nivel internațional.
„Rezultatele extraordinare pe care România le obţine constant în canotaj sunt rodul muncii sportivilor, antrenorilor şi al tuturor celor care cred în acest sport.
Pentru ca aceste performanţe să continue, este nevoie nu doar de oameni extraordinari, ci şi de infrastructură pe măsura lor.
Arena de Canotaj Petrom este un proiect pe care canotajul românesc îl aşteaptă de foarte mulţi ani şi care va schimba fundamental modul în care ne pregătim şi capacitatea României de a organiza competiţii internaţionale”, a declarat Elisabeta Lipă, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj.
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