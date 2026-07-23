Legea salarizării riscă un nou blocaj. Cinci confederații sindicale se retrag din consultări

Noul proiect al Legii salarizării este contestat de cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național, care solicită oprirea procedurii parlamentare. Organizațiile au anunțat joi că se retrag din orice consultare privind actuala formă a proiectului, după decizia Curții de Apel București de suspendare a procedurii de transparență. Sindicatele cer reluarea întregului proces după învestirea unui Guvern cu puteri depline.

Confederațiile sindicale Cartel ALFA, Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Meridian și Blocul Național Sindical au transmis un apel comun către toate partidele parlamentare, prin care cer suspendarea oricărui demers legislativ privind noua Lege a salarizării în sectorul public.

Sindicaliștii își motivează solicitarea prin hotărârea Curții de Apel București de suspendare a procedurii de transparență inițiate de Ministerul Muncii și anunță că nu vor mai participa la discuțiile privind actuala formă a proiectului.

„Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național, Confederația Național Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectului Legii salarizării în sectorul public. Vă informăm că ne retragem din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate, din cauza timpului extrem de scurt ramas la dispoziție”, spun sindicaliștii, potrivit comunicatului BNS.

Cele cinci organizații propun ca noua lege să fie elaborată după instalarea unui Guvern cu puteri depline. În opinia lor, viitorul Executiv ar trebui să redacteze, în cel mult șase luni, un nou proiect care să fie echitabil, sustenabil și care să nu conducă la diminuarea veniturilor niciunui angajat din sectorul bugetar.

Criticile vizează și conținutul actualului proiect, despre care reprezentanții sindicatelor afirmă că a provocat deja tensiuni sociale și că nu beneficiază de sprijinul celor afectați.

„Ceea ce ni se propune ca reformă în sistemul public este un proiect prost conceput care deja generează convulsii sociale grave, scandaluri publice, proteste, demonstrând că nu beneficiază nici de consens social, nici de acceptarea celor pe care îi afectează în mod direct. Pretinsa reformă care ni se propune astăzi este, în realitate, un proiect defectuos, care a generat deja tensiuni sociale grave și proteste. Aceasta este dovada clară că inițiativa nu beneficiază de consens și este respinsă tocmai de cei pe care îi afectează direct. Încercările repetate de a îmbunătății proiectul prin corecții punctuale nu fac decât să agraveze dezechilibrele, deschizând calea pentru o avalanșă de litigii în instanță”, susțin sindicaliștii.

Confederațiile sindicale contestă și argumentele potrivit cărora România ar fi obligată să adopte rapid legea pentru a evita pierderea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Solicităm Guvernului interimar să oprească imediat această campanie de dezinformare! Cele 770 milioane de euro aferente îndeplinirii jalonului nu ar determina o îmbunătățire semnificativă a situației bugetare, ceea ce infirmă retorica potrivit căreia România ar fi obligată să adopte în grabă o lege profund defectuoasă sau să introducă noi taxe și impozite pentru a evita un colaps financiar”, afirmă sindicaliștii.

În același comunicat, organizațiile sindicale cer retragerea proiectului și reluarea procesului de elaborare prin consultări reale și transparente, apreciind că celelalte reforme asumate prin PNRR ar trebui tratate cu prioritate.

„Solicităm retragerea imediată a proiectului și reluarea întregului proces pe baze profesioniste, transparente și fundamentate. În același timp, recomandăm partidelor politice parlamentare să își concentreze eforturile asupra celorlalte cinci reforme care trebuie adoptate cu prioritate și care nu generează controverse majore. Legea salarizării trebuie lăsată în responsabilitatea unui Guvern cu puteri depline, rezultat în urma unui proces politic stabil, capabil să organizeze consultări reale cu partenerii sociali și cu toate instituțiile implicate”, au transmis cele cinci confederații.

Demersul confederațiilor sindicale vine după ce Curtea de Apel București a decis, pe 21 iulie, suspendarea procedurii de consultare publică organizată de Ministerul Muncii pentru noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, în urma unei acțiuni formulate de Federația SANITAS. Hotărârea instanței poate fi contestată.

La câteva ore după pronunțarea deciziei, Ministerul Muncii a transmis că dosarul a fost soluționat fără citarea instituției, ceea ce, în opinia reprezentanților ministerului, a împiedicat exercitarea dreptului la apărare.

„Cauza a fost soluționată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului în calitate de pârât, ceea ce a făcut imposibilă prezentarea acestuia în fața instanței și exercitarea dreptului la apărare”, a transmis Ministerul Muncii.

Noua variantă a Legii salarizării a fost publicată în consultare publică pe 17 iulie de Ministerul Muncii, condus interimar de Dragoș Pîslaru. Instituția a susținut că salariile nu vor fi diminuate. Proiectul introduce șase gradații în funcție de vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază sunt prevăzute între 2,5% și 7,5%.

Federația „Solidaritatea Sanitară” a apreciat că proiectul include o parte dintre solicitările formulate anterior, însă avertizează că anumite prevederi ar conduce la reducerea drepturilor salariale pentru o parte importantă a personalului medical.

„FSSR susţine reforma salarizării, dar numai cu condiţia ca aceasta să protejeze veniturile reale aflate în plată şi să nu producă scăderi pentru angajaţii din Sănătate. În forma comunicată la 17 iulie, proiectul legii salarizării, deşi preia o parte dintre solicitările anterioare ale FSSR, menţine prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părţi importante a personalului”.

Critici similare au venit și din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și a Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, care consideră că proiectul încalcă angajamentele asumate după greva generală din 2023 și afectează statutul cadrelor didactice.

„Parlamentul are obligaţia de a corecta această gravă nedreptate. Un vot pentru această lege este un vot împotriva şcolii româneşti, împotriva profesorilor şi împotriva viitorului copiilor noştri. Parlamentarii care vor vota acest proiect îşi vor asuma întreaga responsabilitate politică şi morală pentru accentuarea crizei din educaţie, degradarea sistemului de învăţământ şi compromiterea atractivităţii profesiei didactice. Nu poate exista educaţie de calitate cu profesori umiliţi, descurajaţi şi remuneraţi necorespunzător, fără să ţină cont de importanţa muncii pe care o desfăşoară”, au transmis sindicatele din Educație.

Potrivit calendarului prevăzut în proiect, noua Lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026.