Un episod de instabilitate atmosferică lovește România. Lista zonelor aflate sub cod galben

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări meteorologice cod galben pentru mai multe zone din țară. Fenomenele vizate sunt instabilitatea atmosferică, intensificările vântului, vijeliile, aversele torențiale însemnate cantitativ, descărcările electrice și, pe alocuri, căderile de grindină.

Prima atenționare cod galben este valabilă în data de 23 iulie, până la ora 21:00. Zonele afectate sunt județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Dâmbovița și Prahova.

Potrivit meteorologilor, în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50…70 km/h, averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă estimate pentru aceste regiuni sunt de 15…25 l/mp. Grindina prognozată va avea dimensiuni mici, între 1 și 2 centimetri.

Pentru județele Dâmbovița și Prahova sunt anunțate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală în jurul valorii de 50 km/h. În aceste zone, meteorologii estimează acumulări de apă cuprinse între 20 și 40 l/mp pe durata intervalului de valabilitate al atenționării.

ANM a emis și o a doua atenționare meteorologică cod galben, valabilă în data de 24 iulie, între orele 12:00 și 21:00. Aceasta vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei.

În intervalul menționat sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică, caracterizate prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Conform prognozei ANM, rafalele de vânt pot ajunge la viteze de 50…70 km/h în regiunile aflate sub atenționare. Pe arii restrânse este posibilă apariția grindinei de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul estimat între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de aproximativ 1 până la 3 ore, cantitățile de apă acumulate vor fi de 20…30 l/mp, iar izolat pot depăși 40…50 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe arii restrânse și în restul teritoriului, chiar dacă aceste zone nu sunt incluse în atenționările cod galben.