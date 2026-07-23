Nu țițeiul din Kazahstan este problema. Bolojan arată ce împiedică livrările către vestul țării

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat joi că situația aprovizionării cu carburanți din România nu este afectată în acest moment de suspendarea temporară a încărcării țițeiului kazah prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), ci de dificultățile apărute în transportul feroviar al produselor petroliere către anumite zone ale țării.

Ilie Bolojan a precizat că depozitul de la Oil Terminal, care asigură aprovizionarea pieței românești, întâmpină probleme în livrarea ritmică a trenurilor cisternă către vestul țării, din cauza fluxului ridicat de trenuri de călători din sezonul estival și a restricțiilor generate de lucrările de infrastructură.

„Legat de situația de pe piața carburanților în contextul în care avem situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan. Cel puțin în următoarele două săptămâni nu estimăm că vor fi probleme legate de aprovizionare”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul demis a explicat că Rompetrol, companie care se aprovizionează cu țiței din Kazahstan, analizează soluții alternative pentru transportul materiei prime necesare rafinării. Potrivit acestuia, în cazul în care situația nu va fi remediată, producția rafinăriei Petromidia ar putea fi redusă în luna august.

„Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul ca să îl poată rafina în condiții normale și în luna august. Dacă nu se va rezolva, producția va scădea în august cu 10-15% la rafinăria Petromidia”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a arătat că dificultățile de distribuție sunt legate în special de transportul feroviar al carburanților din zona Constanța către vestul României. Blocajele de pe segmentul Constanța-Fetești, unde sunt realizate lucrări, au influențat circulația trenurilor care transportă produse petroliere.

„De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales al zonei de Vest al țării, datorită blocajului pe care îl avem la Constanța-Fetești din cauza lucrărilor de acolo”, a punctat premierul.

Acesta a precizat că depozitul care aprovizionează România de la Oil Terminal nu poate trimite trenurile cisternă către vestul țării cu frecvența necesară, în condițiile în care în perioada verii există un număr important de trenuri de persoane către litoral.

„Depozitul care aprovizionează România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile care livrează către vestul țării, asta pentru că pe parcursul verii avem un rulaj important de trenuri dat fiind sezonul estival”, a explicat Ilie Bolojan.

Pentru reducerea întârzierilor, activitatea de transport urmează să fie mutată pe timpul nopții, astfel încât livrările către zonele unde stocurile sunt mai reduse să poată continua fără întreruperi.

„Activitatea va fi transferată pe timp de noapte în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limite, să nu avem probleme în perioada următoare”, a mai subliniat Bolojan.

Joi a avut loc o nouă întâlnire săptămânală cu reprezentanții companiilor din sectorul petrolier și al distribuției de carburanți, coordonată de Cristian Bușoi, secretar de stat, și Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei.

Companiile au transmis că cererea de petrol și produse finite, inclusiv motorină, este acoperită pentru perioada următoare și că nu sunt estimate dificultăți majore în asigurarea cantităților necesare pieței românești.

Reprezentanții industriei au menționat însă existența unor întârzieri în transportul feroviar de la terminalul Oil Terminal către depozitele din vestul țării. Acestea sunt generate de lucrările de infrastructură și de creșterea numărului de trenuri de persoane în perioada sezonului estival.

De asemenea, Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, urmărește evoluția situației și sprijină companiile din domeniu pentru menținerea transportului de carburanți către toate regiunile țării.

Contextul internațional rămâne unul dificil, pe fondul situației de securitate din Marea Neagră și al deciziei autorităților din Kazahstan de a suspenda temporar livrările de țiței prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk. Ministerul Energiei a transmis că va utiliza toate instrumentele legale disponibile, cu sprijinul Guvernului și în colaborare cu operatorii din sector, pentru asigurarea aprovizionării continue a pieței românești.