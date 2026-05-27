România, actor cheie în securitatea energetică a Europei. Ilie Bolojan: Foarte probabil să avem și resursele suplimentare din Marea Neagră

România, actor cheie în securitatea energetică a Europei. Europa traversează o perioadă de reconfigurare accelerată a securității energetice, iar gazul natural rămâne un element central în această tranziție. În acest context, Ilie Bolojan a subliniat că România se află într-o poziție favorabilă în regiunea Europei Centrale și de Est, datorită resurselor interne și potențialului de dezvoltare din sectorul offshore al Mării Negre.

Declarațiile vin pe fondul eforturilor Uniunii Europene de a reduce dependența de surse externe instabile și de a diversifica rutele de aprovizionare cu energie.

Potrivit poziției exprimate de Ilie Bolojan, România beneficiază de o resursă strategică importantă: producția internă de gaz natural, completată de perspectivele exploatării zăcămintelor din Marea Neagră. Acest potențial consolidează rolul țării ca furnizor regional și hub de tranzit energetic.

„România este într-o situație mai avantajată, având atât resursele pe care le avem astăzi din subsolul nostru, posibil și foarte probabil să avem și resursele suplimentare din Marea Neagră, începând de anul viitor”, a declarat premierul demis.

În același timp, dezvoltarea infrastructurii de transport devine un factor decisiv pentru valorificarea acestor resurse. Rețelele de interconectare și capacitatea de transport sunt elemente esențiale pentru integrarea României în fluxurile energetice europene.

Operatorul național Transgaz este direct implicat în extinderea și modernizarea infrastructurii necesare pentru creșterea volumelor de gaze tranzitate către piețele regionale.

Situația geopolitică actuală a generat dezechilibre semnificative în aprovizionarea cu energie pentru state precum Ungaria, Slovacia și Ucraina. Aceste țări se confruntă cu nevoia urgentă de diversificare a surselor de import și de consolidare a rutelor alternative de transport.

În acest cadru, România poate juca un rol de stabilizator regional prin facilitarea tranzitului de gaze naturale și prin creșterea capacității de interconectare cu rețelele energetice ale statelor vecine.

Un punct central al abordării prezentate îl reprezintă dezvoltarea coridoarelor energetice regionale. Acestea permit transportul eficient al gazelor naturale din zonele de producție către piețele cu deficit de resurse.

„România trebuie să susțină acest transport, tranzitarea inclusiv prin reduceri de tarife pentru că o cantitate mai mare de gaz”, a precizat Bolojan.

În viziunea exprimată, susținerea acestor fluxuri ar putea include și ajustări ale tarifelor de transport, cu scopul de a stimula volume mai mari de tranzit. Pe termen mediu și lung, acest mecanism ar putea genera venituri suplimentare pentru România și ar putea finanța investiții în infrastructura energetică.

Consolidarea rolului de hub energetic regional are implicații directe asupra economiei naționale. Creșterea volumelor de gaz transportate poate aduce: