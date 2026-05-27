Tot mai mulți consumatori au dificultăți cu plata energiei. Studiu EY: „Aproape patru din cinci” spun că au ajuns la limită

Creșterea costurilor cu energia nu mai afectează doar bugetele gospodăriilor, ci influențează tot mai mult nivelul de trai și starea generală de siguranță financiară a populației, arată un nou studiu global realizat de EY. Potrivit cercetării, majoritatea consumatorilor se confruntă deja sau se așteaptă să întâmpine dificultăți în plata facturilor la energie în următoarele luni, în timp ce mulți spun că nu mai au soluții pentru reducerea consumului și a costurilor.

Potrivit celui mai recent raport EY privind consumatorii de energie, problema accesibilității energiei depășește deja simpla preocupare legată de valoarea facturilor.

Specialiștiii atrag atenția asupra conceptului de „bunăstare energetică”, care reflectă impactul pe care costurile și accesul la energie îl au asupra vieții de zi cu zi, asupra confortului și asupra siguranței financiare a populației.

Studiul a fost realizat la nivel global pe un eșantion de peste 17.200 de consumatori casnici din 20 de piețe internaționale și arată că volatilitatea prețurilor și incertitudinile din sistemul energetic afectează tot mai mult încrederea consumatorilor.

Potrivit raportului, doar 27% dintre respondenți consideră că evoluția actuală a sistemului energetic le îmbunătățește bunăstarea.

Datele prezentate de EY arată că presiunea financiară generată de costurile cu energia continuă să crească.

Astfel:

55% dintre consumatori spun că au deja dificultăți în plata facturilor la energie sau se așteaptă să se confrunte cu astfel de probleme în următoarele 12 luni;

67% consideră că furnizorii de energie ar trebui să se implice mai mult în reducerea costurilor;

69% spun că actualii furnizori nu fac suficiente eforturi pentru sprijinirea clienților;

77% caută activ soluții pentru reducerea cheltuielilor cu energia.

În același timp, aproape patru din cinci respondenți afirmă că au ajuns la limita măsurilor pe care le pot lua individual pentru reducerea consumului și a costurilor.

Raportul EY arată că interesul populației pentru soluții alternative și tehnologii eficiente energetic continuă să crească.

Mai bine de trei sferturi dintre respondenți spun că acordă mai multă atenție consumului de energie comparativ cu anul trecut, iar aproape jumătate sunt interesați de producerea propriei energii electrice la domiciliu prin sisteme precum panourile fotovoltaice.

Specialiștii EY spun însă că mulți consumatori simt că nu mai pot face singuri suficient pentru a ține costurile sub control.

Mihai Drăghici, partener Business Consulting în cadrul EY România, a declarat că accesibilitatea energiei rămâne una dintre cele mai mari preocupări pentru populație, inclusiv în România.

„În România, accesibilitatea prețului energiei rămâne o preocupare majoră pentru gospodării, pe fondul volatilității recente a prețurilor. Consumatorii sunt tot mai implicați și deschiși către soluții precum instrumente digitale, panouri fotovoltaice instalate pe acoperiș și eficiență energetică, dar mulți consideră că au atins limitele a ceea ce pot realiza pe cont propriu. Această situație evidențiază necesitatea trecerii de la măsuri pe termen scurt de reducere a costurilor, la regândirea procesului de consum al energiei, vizând bunăstarea pe termen lung a consumatorilor prin oferirea unui grad mai mare de transparență, predictibilitate și control. Extinderea soluțiilor digitale și bazate pe inteligența artificială va fi esențială pentru menținerea moralului în rândul consumatorilor, pentru reconstruirea încrederii și pentru consolidarea implicării în ceea ce privește evoluția sistemului energetic”, a declarat Mihai Drăghici.

Raportul evidențiază că problemele legate de energie nu sunt determinate exclusiv de nivelul veniturilor.

Volatilitatea facturilor, costurile neașteptate și lipsa predictibilității contribuie semnificativ la stresul financiar resimțit de populație.

Potrivit studiului:

82% dintre consumatori spun că au fost surprinși de cel puțin o factură mare în ultimul an;

aproape șapte din zece preferă interacțiunile digitale cu furnizorii;

61% folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială pentru activități legate de energie.

Studiul EY arată că populația este tot mai deschisă la utilizarea inteligenței artificiale pentru gestionarea consumului energetic.

Astfel, 66% dintre respondenți spun că ar accepta ca soluțiile bazate pe inteligență artificială să le monitorizeze consumul de energie dacă primesc alerte utile, recomandări și informații clare privind reducerea costurilor.

Cu toate acestea, consumatorii spun că securitatea datelor, confidențialitatea și corectitudinea informațiilor rămân esențiale pentru a avea încredere în aceste sisteme.

Raportul subliniază că furnizorii de energie trebuie să adopte o abordare nouă în relația cu clienții.

Printre principalele direcții recomandate se numără:

creșterea transparenței și predictibilității;

dezvoltarea soluțiilor digitale și bazate pe inteligență artificială;

simplificarea interacțiunii cu consumatorii;

reconstruirea încrederii în sistemul energetic.

Specialiștii avertizează că lipsa unor măsuri eficiente ar putea duce la creșterea frustrării populației și la deteriorarea relației dintre consumatori și furnizorii de energie.