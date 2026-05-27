Ferrari intră în era electrică cu modelul Luce, însă investitorii au reacționat dur. Acțiunile companiei s-au prăbușit

Ferrari a intrat oficial în era automobilelor electrice prin lansarea modelului Luce, primul vehicul complet electric din istoria companiei italiene. Evenimentul, considerat unul dintre cele mai importante momente din evoluția constructorului din Maranello, a fost însă urmat de o reacție dură din partea investitorilor. Acțiunile Ferrari au înregistrat scăderi importante imediat după prezentare, pe fondul temerilor legate de electrificare, costurile uriașe de dezvoltare și riscul afectării identității legendarei mărci italiene.

Constructorul italian Ferrari a prezentat oficial, la Roma, modelul Luce, primul automobil complet electric produs vreodată de companie.

Numele noului model vine de la cuvântul italian pentru „lumină”, iar lansarea marchează o schimbare istorică pentru unul dintre cele mai exclusiviste branduri auto din lume.

Ferrari și-a construit reputația timp de zeci de ani în jurul motoarelor termice de mare performanță, al sunetului specific și al experienței de condus considerate unice de fanii mărcii.

Trecerea către propulsia electrică reprezintă astfel una dintre cele mai mari transformări din istoria companiei din Maranello.

Directorul executiv Benedetto Vigna a descris momentul drept „un moment foarte important” care deschide „un nou capitol” pentru Ferrari.

Reacția investitorilor nu a fost însă una pozitivă.

Imediat după prezentarea noului model electric, acțiunile Ferrari listate la Bursa din Milano au scăzut cu aproximativ 8%.

În același timp, titlurile tranzacționate pe piața americană au pierdut aproape 4%.

Declinul vine într-un context deja dificil pentru companie pe bursă. În ultimele 12 luni, acțiunile Ferrari au înregistrat o scădere de peste 32%.

Analiștii consideră că investitorii sunt îngrijorați atât de costurile uriașe necesare dezvoltării noii game electrice, cât și de posibilitatea ca brandul Ferrari să își piardă o parte din identitatea care l-a făcut celebru.

Trecerea la automobile electrice este privită cu scepticism de o parte dintre fanii tradiționali ai Ferrari, care consideră că spiritul mărcii este strâns legat de motoarele clasice pe benzină și de sunetul specific acestora.

Michael Field, strateg la Morningstar, a explicat că mulți pasionați ai mărcii cred că electrificarea „diluează ADN-ul Ferrari”.

Potrivit acestuia, experiența oferită de un Ferrari nu înseamnă doar accelerație și performanță, ci și emoția produsă de motorul termic și de sunetul caracteristic mașinilor italiene.

La rândul său, Anthony Dick, analist auto la Oddo BHF, a afirmat că reacția bursieră negativă este „de departe cea mai puternică văzută vreodată pentru designul unei maşini”.

Acesta a concluzionat că „piaţa a vorbit”, sugerând că investitorii nu sunt încă convinși că Ferrari poate face tranziția către electrificare fără să afecteze valoarea brandului.

Ferrari Luce vine cu un design complet diferit față de modelele clasice ale companiei.

Automobilul are cinci locuri și o configurație orientată atât spre performanță, cât și spre utilizarea zilnică.

Potrivit datelor prezentate de companie, modelul accelerează de la 0 la 96 km/h în aproximativ 2,5 secunde și poate atinge o viteză maximă de aproape 310 km/h.

Prețul de pornire anunțat de Ferrari este de aproximativ 550.000 de euro, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai scumpe automobile electrice de pe piață.

Primele livrări către clienți sunt programate pentru trimestrul al patrulea al anului.

Pentru dezvoltarea noului model electric, Ferrari a colaborat cu LoveFrom, studioul fondat de Jony Ive, fostul director de design al Apple.

Jony Ive este considerat unul dintre cei mai importanți designeri din industria tehnologiei, fiind implicat în dezvoltarea unor produse celebre precum iPhone, iMac sau iPad.

Prin această colaborare, Ferrari încearcă să combine tradiția sportivă a brandului italian cu elemente moderne de tehnologie și design minimalist.

Conducerea Ferrari insistă însă că noul model electric nu va elimina emoția specifică automobilelor produse la Maranello.

Benedetto Vigna a declarat că experiența de condus va rămâne una specială, chiar dacă propulsia este diferită față de cea a modelelor clasice.

„Fiecare motor are propriul sunet”, a afirmat șeful Ferrari.

Acesta a subliniat că esențială rămâne experiența oferită șoferului și modul în care mașina transmite emoție la volan.

Industria auto de lux accelerează tranziția către electrificare

Lansarea modelului Luce vine într-un moment în care tot mai mulți producători de automobile premium și de lux accelerează investițiile în electrificare.

Marile companii auto sunt obligate să se adapteze atât noilor reglementări privind emisiile poluante, cât și schimbării preferințelor consumatorilor.

Pentru Ferrari, provocarea este însă mai mare decât în cazul altor constructori, deoarece identitatea brandului este puternic legată de tradiția motoarelor performante pe combustie.

Din acest motiv, succesul sau eșecul modelului Luce ar putea influența profund direcția viitoare a companiei italiene.