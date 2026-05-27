Lancia forțează renașterea premium: Noul Gamma promite până la 740 km autonomie. Gigantul Stellantis schimbă regulile
Lancia, un nume legendar în istoria automobilismului, își joacă a doua carte decisivă în încercarea de a-și recăpăta strălucirea de altădată și de a fura clienți de la triada premium germană. După un debut umbrit de peripeții al citadinei Ypsilon la începutul lui 2024 (când un prototip secret a ajuns, la propriu, într-un canal din Franța înainte de lansare), constructorul italian plusează acum cu Lancia Gamma, un crossover de familie spectaculos, electrific și hibrid.
Misiunea noului Gamma nu este deloc simplă. Marca se confruntă cu o rețea europeană de dealeri încă restrânsă și cu provocarea de a reconstrui o imagine de brand aproape uitată de publicul tânăr. Totuși, noul crossover are argumente tehnice și estetice solide.
Design și performanțe. Detaliile tehnice ale noii Lancia Gamma
Din punct de vedere vizual, Lancia Gamma adoptă noul limbaj estetic al mărcii, remarcându-se prin semnătura luminoasă futuristă în formă de potcoavă, similară cu cea de pe Ypsilon, și prin mânerele ușiilor din spate ascunse inteligent în montanți. Cu o lungime de 4,67 metri, Gamma se poziționează ca dimensiuni exact între Peugeot 3008 și DS N°8. Aspectul său îmbină silueta unui sedan fastback cu proporțiile unui SUV, spatele plonjat amintind parțial de liniile noului Peugeot 3008.
Fiind dezvoltat pe platformele comune ale gigantului Stellantis, Gamma beneficiază de cifre de autonomie extrem de competitivă pentru segmentul electric, alimentate de baterii cu capacități estimate la 73 kWh și 97 kWh:
Versiunea de bază: Dezvoltă 230 CP și promite o autonomie de 540 km.
Versiunea Long Range: Pune la dispoziție 245 CP și o autonomie remarcabilă de până la 740 km cu o singură încărcare.
Versiunea de top (4×4): Dispune de o putere totală de 375 CP și o autonomie omologată de 675 km.
Pentru cei care nu sunt încă pregătiți pentru tranziția completă către vehiculele pe baterie, Lancia va oferi și o versiune cu motorizare termică: un sistem propulsor hibrid de 145 CP, preluat din banca de organe a grupului. Producția modelului va fi realizată acasă, în Italia, la uzina din Melfi, iar deschiderea listelor de comenzi este programată pentru toamna acestui an.
Dilema Stellantis: Este Lancia un brand premium sau doar o extensie Fiat?
În ciuda designului avangardist, cea mai mare provocare pentru Gamma vine din interiorul grupului Stellantis. Inițial, planul strategic prevedea ca Lancia, alături de Alfa Romeo și DS, să formeze clusterul „premium” al concernului.
Cu toate acestea, cele mai recente decizii de management riscă să creeze confuzie în piață. Strategia Stellantis poziționează acum Lancia ca pe o marcă „regională” (concentrată puternic pe anumite piețe europene) și o plasează sub controlul direct al brandului de volum Fiat. În acest context, experții din industrie se întreabă cum va reuși Lancia să își justifice prețurile superioare și ambițiile premium, dacă în culise va fi percepută doar ca o variantă mai stilizată a modelelor Fiat.
Cine distribuie Lancia în România?
În țara noastră, drepturile de import și distribuție pentru mărcile din fostul grup Fiat Chrysler Automobiles (FCA), devenit acum Stellantis, sunt deținute în mod tradițional de Auto Italia. Compania gestionează operațiunile pentru branduri precum Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, dar și Lancia.
Rămâne de văzut în ce măsură Auto Italia va extinde rețeaua locală de showroom-uri pentru a face loc noilor modele Ypsilon și Gamma, având în vedere că, în ultimii ani, prezența oficială a mărcii Lancia în România fusese redusă la minimum din cauza lipsei de modele noi la nivel global.
Scurtă istorie: Pasiune, raliuri și inovație tehnică
Fondată în anul 1906 la Torino de către pilotul de curse Vincenzo Lancia, marca a fost încă de la început un sinonim al avangardei tehnologice și al eleganței italiene. Lancia nu a fost niciodată un constructor banal, ci o fabrică de premiere mondiale:
Lancia Theta (1913): A fost prima mașină de serie din Europa echipată cu un sistem electric complet (demaror și lumini).
Lancia Lambda (1922): A revoluționat industria auto introducând în premieră mondială caroseria autoportantă (monococă) și suspensia față independentă.
Lancia Aurelia (1950): A adus pe piață primul motor V6 de serie din lume.
Pe lângă rafinamentul tehnic, Lancia a scris pagini de aur în motorsport. Până în prezent, rămâne cea mai de succes marcă din istoria Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), deținând un record absolut de 10 titluri la constructori. Modele legendare precum Fulvia, Stratos, 037 și, mai ales, Lancia Delta Integrale au dominat competițiile planetare și au creat o comunitate uriașă de fani.
După ani de declin în care marca a fost menținută în viață artificial doar pe piața din Italia cu ajutorul îmbătrânitului Ypsilon, noul crossover Gamma are datoria istorică de a demonstra că Lancia nu este doar un muzeu de amintiri frumoase, ci un competitor capabil să redefinească luxul electric modern.
Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
