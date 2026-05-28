Top modele electrice: Cât costă un kilometru de autonomie la Tesla, Dacia, Mini și altele

Din cuprinsul articolului Top 10 modele electrice după costul pe kilometru de autonomie

Un studiu recent realizat de Center of Automotive Management (CAM) din Germania a analizat costul real al unui kilometru de autonomie electrică pentru diferite modele de mașini electrice. Metoda simplă a constat în împărțirea prețului de listă al versiunii de bază la autonomia declarată conform normei WLTP, rezultând o valoare comparabilă: costul pe kilometru de autonomie.

Studiul nu ia în calcul subvențiile, reducerile sau costurile de exploatare, ci oferă o perspectivă clară asupra raportului preț-autonomie. Astfel, un vehicul ieftin cu baterie mică poate avea un cost pe kilometru mai mare decât unul aparent mai scump, dar cu autonomie superioară.

9. Fiat 600e – 77 euro/km

Fiat 600e, un crossover compact din gama Stellantis, are o baterie de 54 kWh (net 50,8 kWh) și o autonomie WLTP de 409 km. Prețul de pornire este de 31.490 euro. Suportă încărcare rapidă DC până la 100 kW, cu o încărcare de la 20% la 80% în aproximativ 26 minute. Designul rotunjit și prețul accesibil îl fac atractiv pentru traficul urban.

8. Mitsubishi Eclipse Cross – poziționare medie

Modelul SUV-coupé Mitsubishi poate fi încărcat rapid DC până la 150 kW și AC până la 22 kW, cu prețuri începând de la 47.990 euro. Deși oferă dimensiuni și autonomie mari, prețul ridicat îl situează în zona mediană a clasamentului, fiind totuși cel mai potrivit pentru călătorii lungi.

7. Dacia Spring – 76,5 euro/km

Dacia Spring este cel mai accesibil model electric de pe piața germană, cu preț de pornire de 16.900 euro și o baterie de 24,3 kWh care oferă 221 km autonomie WLTP. Încărcarea rapidă DC este limitată la 30 kW, dar prețul foarte mic îl face ideal pentru deplasările urbane și pentru încărcarea acasă peste noapte.

6. Renault Twingo Electric – 76 euro/km

Renault Twingo Electric, al doilea cel mai accesibil model nou din Germania, are un preț de pornire de 19.900 euro și o baterie LFP de 27,5 kWh cu autonomie WLTP de 262 km. Poate fi încărcat AC la 11 kW sau DC la 50 kW, cu o încărcare completă în aproximativ 30 de minute.

4. Mini Countryman Electric – 74,8 euro/km

Mini Countryman Electric 2026 dispune de o baterie de 65,2 kWh care oferă o autonomie WLTP de până la 497 km. Motorul electric are 150 kW (204 CP), iar prețul de pornire este 37.170 euro. Suportă încărcare rapidă DC până la 130 kW și AC la 11 kW. Este singurul model premium din top 10 și demonstrează că mașinile scumpe pot fi eficiente dacă au baterii mari.

3. Hyundai Casper Electric – 74,6 euro/km

Hyundai Casper Electric, un model urban de 3,82 metri, oferă o autonomie WLTP de 327 km pentru versiunea de bază, disponibilă de la 24.400 euro. O variantă cu baterie de 49 kWh și autonomie de până la 370 km completează gama. Este ideal pentru mediul urban.

2. Leapmotor T03 – 71,3 euro/km

Leapmotor T03 este cel mai ieftin model din clasament și unul dintre cele mai accesibile din Germania, cu preț de pornire de 18.900 euro. Bateria de 37,3 kWh oferă o autonomie WLTP de 265 km. Modelul chinezesc, distribuit în Europa prin Stellantis, este potrivit pentru oraș și naveta zilnică, cu încărcare acasă.

1. Tesla Model 3 – 69,3 euro/km

Model 3 oferă cel mai bun raport preț-autonomie, beneficiind și de rețeaua extinsă de superchargere Tesla, cea mai densă infrastructură de încărcare din Europa. Comparativ cu Model Y, oferă mai puțin spațiu, dar are un cost pe kilometru mai mic.