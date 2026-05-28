Ferrari mizează simultan pe electrificare și nostalgie. Luce EV și 12Cilindri manual deschid două direcții complet diferite

Ferrari a intrat oficial în era electrică după prezentarea modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria constructorului italian. Noul model cu patru uși și cinci locuri marchează una dintre cele mai mari schimbări din tradiția mărcii de la Maranello și vine cu o autonomie estimată la peste 500 de kilometri. În paralel, compania pregătește și o posibilă revenire a transmisiei manuale pe modelul 12Cilindri, într-o ediție limitată destinată celor mai importanți clienți Ferrari.

Ferrari intră oficial pe piața mașinilor electrice cu modelul Luce, un automobil care schimbă aproape toate regulile tradiționale ale brandului italian. Constructorul din Maranello a ales să combine pentru prima dată un sistem de propulsie complet electric cu o caroserie cu patru uși și cinci locuri, într-un moment în care cererea pentru vehicule fără emisii crește accelerat în piețe precum China sau Statele Unite.

Pentru mulți pasionați ai mărcii, proiectul reprezintă una dintre cele mai radicale transformări din istoria Ferrari. Totuși, compania susține că tranziția către electrificare era inevitabilă, în special în contextul noilor reglementări privind emisiile și al schimbărilor din industria auto globală.

Designul exterior a fost realizat în colaborare cu studioul LoveFrom, condus de Jony Ive și Marc Newson. Mai mulți jurnaliști prezenți la prezentarea oficială au remarcat asemănări vizuale cu estetica Apple, în special în zona suprafețelor curate și a proporțiilor generale. În același timp, Ferrari a introdus și elemente inspirate din modele istorice, precum stopurile circulare care trimit la Ferrari 360 sau 550.

Primele reacții online au fost împărțite, însă mulți dintre cei care au văzut mașina în realitate susțin că aspectul exterior este mai echilibrat decât în imaginile oficiale. Constructorul italian admite indirect că designul nu urmărește neapărat consensul, ci mai degrabă o nouă direcție estetică pentru era electrică.

Ferrari afirmă că dezvoltarea aerodinamică a noului Luce a început în urmă cu aproximativ șapte ani, cu mult înainte ca proiectul să primească aprobarea finală pentru producție. Obiectivul inginerilor a fost construirea celui mai compact Ferrari electric posibil, fără compromisuri majore în privința stabilității la viteze ridicate.

Pentru atingerea acestui obiectiv, compania italiană a realizat peste 6.000 de simulări CFD și mai mult de 300 de ore de teste în tunel aerodinamic, dintre care aproximativ 80 de ore au fost efectuate cu modele la scară reală.

Partea frontală a mașinii direcționează fluxul de aer peste plafon și către zona posterioară, unde o a doua aripă contribuie la generarea forței de apăsare. Ferrari a integrat și multiple sisteme active de ventilație care controlează atât răcirea componentelor electrice, cât și circulația aerului sub caroserie.

Constructorul italian estimează o autonomie de aproximativ 530 de kilometri în ciclul WLTP european pentru versiunea optimizată pentru eficiență. Modelul utilizează jante aerodinamice speciale, realizate din aluminiu prelucrat dintr-o singură bucată, concepute pentru reducerea turbulențelor și îmbunătățirea consumului energetic.

Dacă exteriorul divide opiniile, interiorul este considerat de mulți specialiști unul dintre cele mai reușite habitacluri dezvoltate vreodată de Ferrari. Constructorul italian a renunțat la soluțiile aglomerate vizual și a ales un design minimalist, dominat de aluminiu periat, sticlă și suprafețe curate.

Bordul este realizat dintr-o singură bucată de aluminiu, iar comenzile climatizării folosesc comutatoare fizice tactile. Ferrari a eliminat ideea unui ecran separat pentru pasagerul din dreapta și a integrat toate funcțiile într-un sistem central pivotant.

Panoul de instrumente utilizează două afișaje OLED suprapuse, iar vitezometrul păstrează un ac fizic clasic în locul unei reprezentări digitale complete. În partea centrală a habitaclului se află ecranul multimedia pivotant, compatibil cu Apple CarPlay pe întreaga lățime a display-ului.

Unul dintre cele mai comentate detalii este ceasul digital amplasat în colțul superior al ecranului, care poate fi transformat printr-o simplă apăsare într-un cronometru de 60 de secunde sau într-o busolă digitală. Ferrari susține că întregul concept interior va influența viitoarele modele ale companiei.

Din punct de vedere tehnic, Ferrari Luce folosește patru motoare electrice cu flux radial și dezvoltă o putere maximă combinată de 1.035 CP și un cuplu de 990 Nm. Sistemul este alimentat de o baterie de 122 kWh care funcționează la 800 V.

Ferrari utilizează celule dezvoltate împreună cu SK On și afirmă că va continua să ofere suport pentru baterii pe termen lung, argumentând că peste 90% dintre automobilele produse de companie se află încă în circulație.

Încărcarea rapidă DC atinge 350 kW, iar constructorul susține că modelul poate recupera aproximativ 70 kWh în doar 20 de minute. Încărcarea AC ajunge la 22 kW.

Modelul are mai multe moduri de rulare. În modul Range, puterea este limitată la 430 CP și viteza maximă la 260 km/h. Modul Tour crește puterea la 577 CP și activează permanent tracțiunea integrală. În schimb, modul Performance deblochează aproape întreaga capacitate a sistemului electric, ajungând la 972 CP și o viteză maximă de 310 km/h.

Pentru accelerația maximă, șoferul poate activa funcția Launch Control amplasată pe plafon. Ferrari afirmă că Luce accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,5 secunde și de la 0 la 200 km/h în 6,8 secunde.

În paralel cu lansarea revoluționarului Luce electric, Ferrari analizează și revenirea la una dintre cele mai apreciate soluții din trecut: transmisia manuală.

Potrivit informațiilor publicate, constructorul italian pregătește o versiune specială Ferrari 12Cilindri echipată cu transmisie manuală. Modelul ar urma să fie prezentat clienților selectați în timpul evenimentului anual Ferrari Cavalcade, programat pe 29 iunie 2026.

Constructorii susțin că viitorul Ferrari 12Cilindri manual va fi produs într-o serie limitată și va fi disponibil exclusiv pentru clienții considerați strategici pentru companie. Motorizarea V12 de 6,5 litri ar urma să păstreze cei 819 cai putere și să fie asociată unei transmisii manuale cu trei pedale.

Discuțiile privind revenirea cutiei manuale au reapărut după ce Ferrari a înregistrat recent mai multe brevete pentru sisteme de ambreiaj digitalizat. În același timp, oficialii companiei au transmis mesaje contradictorii despre viitorul transmisiilor clasice.

Enrico Galliera, directorul comercial și de marketing Ferrari, declara recent că pasionații care își doresc modele manuale ar trebui să se orienteze spre automobilele clasice ale mărcii. În schimb, Gianmaria Fulgenzi, directorul de dezvoltare a produselor Ferrari, afirma încă din 2025 că o transmisie manuală ar putea reveni pe modele speciale sau în ediții foarte limitate.

Lansarea unui Ferrari electric precum Luce și posibilitatea revenirii unei cutii manuale pe 12Cilindri arată că marca italiană încearcă să combine două direcții complet diferite: tehnologia viitorului și nostalgia puristă asociată modelelor clasice Ferrari.