Europa, invadată de branduri auto chinezești. Cum evoluează prezența producătorilor chinezi în România

Piața auto europeană traversează în 2026 una dintre cele mai accelerate transformări din ultimii ani, pe fondul avansului vehiculelor electrice și al expansiunii agresive a unor branduri chinezești. Datele publicate de Asociația Producătorilor Europeni de Automobile arată că producătorii chinezi și-au dublat cota de piață în Uniunea Europeană în doar un an. În paralel, România a devenit una dintre piețele unde branduri chinezești cresc cel mai rapid, ajungând să reprezinte aproape una din zece mașini noi înmatriculate la începutul anului 2026.

Piața europeană a autovehicule noi a continuat să crească în primele patru luni din 2026, însă schimbarea majoră vine din structura vânzărilor și din ascensiunea accelerată a producătorilor chinezi. Potrivit datelor publicate de ACEA, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate aproape 3,8 milioane de vehicule noi în perioada ianuarie-aprilie, în creștere cu 4,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, tot mai multe branduri chinezești au început să ocupe un spațiu considerabil într-o piață dominată tradițional de constructorii europeni. Evoluția este susținută în special de cererea pentru vehicule electrice și hibride, segment unde companiile chineze au devenit extrem de competitive prin prețuri, autonomie și dotări.

Datele ACEA arată că mașinile electrice cu baterii au reprezentat 19,7% din piața europeană în primele patru luni din 2026, față de 15,3% în aceeași perioadă din 2025. Creșterea a fost susținută de marile piețe europene, inclusiv Italia, Spania, Germania și Franța.

Doar în luna aprilie, vânzările de vehicule electrice cu baterii au crescut cu 37,7% în Uniunea Europeană, ceea ce a ridicat cota de piață a acestui segment la 20,6%.

În paralel, vehiculele hibride au rămas cea mai populară opțiune de propulsie din UE, reprezentând aproape 36,9% din vânzările lunii aprilie. Modelele plug-in hibrid au ajuns la o cotă de aproximativ 9,8%.

Pe de altă parte, mașinile pe benzină și diesel continuă să piardă teren într-un ritm accelerat. Înmatriculările de automobile pe benzină au scăzut cu 16,3%, iar cele diesel cu 17,1%. Împreună, cele două segmente au reprezentat sub 30% din totalul vehiculelor vândute în UE în aprilie.

Chiar dacă grupurile europene domină încă piața, datele din 2026 arată o presiune tot mai mare exercitată de noii jucători asiatici, în special pe segmentul electric și hibrid.

Volkswagen Group și-a păstrat poziția de lider european, cu peste un milion de vehicule vândute în primele patru luni ale anului și o cotă de piață de 26,7%. Grupul a raportat o creștere de 2,9% față de anul precedent, însă performanțele au fost diferite între mărcile din portofoliu.

Skoda a înregistrat un avans de 15,5%, iar Audi a crescut cu 8,6%. În schimb, marca Volkswagen a consemnat o scădere de 3,2%, pierzând teren în mai multe segmente importante.

Stellantis s-a clasat pe locul al doilea în Europa, cu o cotă de piață de 17,1% și peste 648.000 de unități livrate. Creșterea de 7,8% a fost susținută în special de revenirea Fiat și de avansul Opel și Vauxhall.

Renault Group a avut cea mai slabă evoluție dintre primii trei mari constructori europeni. Grupul a scăzut cu 7,4%, până la aproximativ 384.250 de unități, iar Dacia a raportat un recul de peste 15%.

BMW și Mercedes-Benz au înregistrat creșteri moderate, în timp ce Toyota și Hyundai au raportat scăderi ușoare ale înmatriculărilor.

În acest context, ofensiva venită din Asia devine tot mai vizibilă. Branduri chinezești au ajuns să reprezinte aproximativ 6% din totalul înmatriculărilor de autoturisme din Uniunea Europeană în perioada ianuarie-aprilie 2026, dublu față de nivelul de 3,2% consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.

Pe piața europeană extinsă, care include și Regatul Unit și statele AELS, cota cumulată a mărcilor chinezești a urcat la aproximativ 7,3%.

Cele mai spectaculoase creșteri din 2026 aparțin producătorilor auto chinezi, care își extind rapid rețelele de distribuție și volumele de vânzări în Europa, scrie Romania Insider.

BYD și-a majorat înmatriculările în Uniunea Europeană cu 152,9% în primele patru luni ale anului, depășind 71.850 de unități. Chery Automobile, prin mărcile Omoda, Jaecoo și Jetour, a avansat cu 267,1%, până la peste 48.350 de vehicule.

Leapmotor, companie care distribuie în Europa prin joint venture-ul cu Stellantis, a raportat o creștere de 558,8%, până la peste 28.700 de unități.

SAIC Motor, proprietarul MG și unul dintre cei mai mari jucători chinezi din Europa, a depășit 77.000 de unități vândute în UE, în creștere cu 10,4%.

În România, expansiunea unor branduri chinezești este și mai accelerată decât media europeană. Datele privind înmatriculările arată că producătorii chinezi au ajuns să reprezinte aproape 9,5% din piața locală în ianuarie 2026, comparativ cu sub 1% în urmă cu un an.

Astfel, într-un singur an, prezența mărcilor chinezești pe piața românească s-a multiplicat de aproape zece ori.

BYD a devenit liderul segmentului chinezesc în România, cu 312 unități înmatriculate în ianuarie 2026, față de o singură mașină în aceeași perioadă a anului trecut. Marca a intrat deja în top 10 al pieței locale.

Chery, absentă anul trecut din statisticile pieței românești, a debutat cu 212 unități înmatriculate și a urcat direct pe locul 15 în clasamentul mărcilor.

„BYD a trezit piața, sincer. Până am ajuns noi, era ca și cum toată lumea dormea”, a declarat Andrei Duică, director adjunct de țară BYD pentru România și Bulgaria, într-un interviu acordat Ziarului Financiar.

Piața auto din România urmează aceeași tendință europeană de orientare către electrificare, însă ritmul de creștere al acestui segment este peste media multor state din regiune.

Datele APIA arată că înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 2,7% în aprilie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. În schimb, segmentul vehiculelor electrificate a avansat cu 26%, ajungând la o cotă de piață de 68%.

În această categorie sunt incluse mașinile electrice, plug-in hibrid, mild-hibrid și full hibrid.

Pentru prima dată, vehiculele electrificate au depășit clar segmentul motorizărilor pe benzină și diesel pe piața românească.

Mașinile complet electrice au avut o cotă de piață de 6,3%, iar modelele plug-in hibrid au ajuns la 9,8%, aproape dublu față de nivelul de 5,3% raportat în aprilie 2025.

Clasamentul celor mai vândute modele electrice din România arată și schimbarea rapidă a preferințelor consumatorilor. Tesla Model Y a ocupat primul loc, cu 426 de unități și o creștere de 284% față de anul precedent.

Pe locul al doilea s-a clasat BYD Dolphin Surf, cu 324 de unități vândute, înaintea modelului Dacia Spring, care a înregistrat 239 de unități.

În segmentul plug-in hibrid, liderul pieței a fost BYD Seal U, cu 321 de unități, urmat de Chery Tiggo 8 și Volkswagen Tiguan.

Evoluția arată că branduri chinezești nu mai reprezintă doar o prezență marginală pe piața europeană și românească, ci devin competitori direcți pentru constructorii tradiționali, în special în segmentele electrificate unde cererea continuă să crească accelerat.