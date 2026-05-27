Războiul din Iran lovește economia europeană. BCE și experții financiari avertizează asupra inflației și riscului de recesiune în UE

Războiul din Iran provoacă îngrijorări tot mai mari în interiorul Băncii Centrale Europene și în rândul economiștilor europeni, pe fondul noilor scumpiri la energie și al tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. BCE avertizează că actuala criză riscă să afecteze creșterea economică din Uniunea Europeană, să majoreze inflația și să amplifice volatilitatea piețelor financiare. Oficialii europeni și experții financiari vorbesc deja despre riscuri reale de stagflație și recesiune dacă războiul se prelungește.

Războiul din Iran este considerat de BCE unul dintre cele mai mari riscuri externe pentru economia europeană în 2026, în special din cauza impactului direct asupra prețurilor la energie și asupra costurilor de finanțare. Instituția avertizează că volatilitatea geopolitică afectează deja piețele și crește presiunea asupra companiilor și creditorilor europeni.

„Actualul șoc al aprovizionării cu energie riscă să majoreze și mai mult inflația și să reducă creșterea economică. De asemenea, ar putea spori volatilitatea de pe piață și ar putea afecta plata datoriilor, pe fondul majorării costurilor de finanțare, într-un mediu cu o creștere economică atenuată”, a declarat Luis de Guindos, vicepreședintele Băncii Centrale Europene.

În raportul privind stabilitatea financiară, BCE avertizează că stresul geoeconomic este amplificat de incertitudinile legate de comerțul global, de tensiunile internaționale și de riscurile tot mai mari privind securitatea cibernetică și infrastructura critică. Oficialii europeni susțin că actualul context geopolitic poate destabiliza inclusiv piețele private și sectorul financiar nebancar.

„Deși în zona euro nu există temeri sistemice, piețele private opace și interconectate necesită o monitorizare atentă, din cauza riscurilor efectelor negative, în special din SUA. În special, combinația dintre rezervele reduse de lichidități, evaluarea ridicată a portofoliilor și expunerile concentrate ale bilanțurilor lor sporesc riscul unor vânzări forțate de active care ar putea amplifica turbulențele de pe piață”, se arată în raportul BCE.

În paralel, economistul-șef al BCE avertizează că efectele conflictului pot deveni mult mai severe dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă și afectează în continuare piețele energetice internaționale.

„Dacă războiul din Iran se prelungește, impactul asupra prețurilor energiei ar putea produce o creștere substanțială a inflației și o scădere bruscă a producției economice”, a avertizat Philip Lane, economistul-șef al BCE.

Războiul din Iran începe să afecteze deja perspectivele economice ale Germaniei, cea mai mare economie europeană, pe fondul majorării costurilor la energie și al incertitudinilor comerciale globale. Consiliul German al Experților Economici și-a redus miercuri estimările privind evoluția economiei, avertizând că tensiunile geopolitice și prețurile ridicate la petrol afectează consumul, investițiile și competitivitatea industriei germane.

„Deteriorarea este dramatică într-o perioadă foarte scurtă de timp”, a declarat Gabriel Felbermayr, unul dintre consilierii economici ai guvernului german, referindu-se la scăderea excedentului de cont curent al Germaniei de la aproape 6% din PIB în 2024 la aproximativ 3% în 2027.

Economiștii estimează acum o creștere economică de doar 0,5% în 2026, față de prognoza de 0,9% anunțată anterior în noiembrie, scrie Reuters. Potrivit raportului transmis guvernului german, scumpirea energiei reduce puterea de cumpărare a gospodăriilor și afectează direct consumul intern.

„Creșterea persistentă a prețurilor la energie și incertitudinile geopolitice afectează investițiile și încetinesc redresarea economiei germane”, au avertizat economiștii Consiliului Economic al Germaniei.

Consilierii economici estimează că inflația va urca la o medie de 3% în 2026, după ce în 2025 era estimată la 2,2%, urmând să rămână ridicată și în 2027, la aproximativ 2,8%. Într-un scenariu de risc în care petrolul ajunge la 120 de dolari pe baril și se menține la acest nivel până în octombrie 2026, economia germană ar putea încetini la doar 0,2% în 2026 și 0,5% în 2027.

În același scenariu, inflația ar putea crește la 3,5% în 2026 și ar rămâne la 3,2% în 2027, potrivit estimărilor experților germani. Aceștia avertizează și asupra deteriorării rapide a poziției externe a Germaniei.

Și Ministerul Economiei din Germania și-a redus în aprilie estimările privind creșterea economică pentru următorii doi ani și a majorat prognozele de inflație. Guvernul german estimează acum o creștere economică de 0,5% în 2026, față de prognoza anterioară de 1%, în timp ce perspectiva pentru 2027 a fost redusă de la 1,3% la 0,9%.

Războiul din Iran este urmărit cu atenție și de conducerea BCE, care avertizează că o escaladare prelungită a conflictului poate produce efecte economice severe asupra întregii zone euro. Economiștii europeni se tem că noul șoc energetic poate reactiva inflația într-un moment în care economia europeană încetinește deja vizibil.

„Evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt monitorizate foarte atent deoarece au un impact direct asupra prețurilor energiei și, implicit, asupra inflației din zona euro”, a afirmat Christine Lagarde, președinta BCE.

Riscurile privind intrarea economiei europene într-o perioadă de stagflație sunt menționate și de guvernatorul Băncii Greciei, Yannis Stournaras, care avertizează că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu poate genera simultan inflație ridicată și stagnare economică.