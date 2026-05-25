Chiar și în situațiile în care salariile sau pensiile au fost majorate, mulți români spun că resimt tot mai greu costurile lunare și că banii nu mai au aceeași valoare ca în urmă cu câțiva ani.

Economiștii explică faptul că inflația afectează aproape toate categoriile sociale, însă impactul este resimțit cel mai puternic de pensionari, familiile cu venituri mici, persoanele cu rate bancare și cei care depind de economii.

Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor într-o economie într-o anumită perioadă de timp.

Atunci când inflația crește, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii decât înainte.

Cu alte cuvinte, valoarea reală a banilor scade.

Exemplu simplu despre efectul inflației

Situație În trecut După creșterea inflației Cost coș alimentar 300 lei 450 lei Factură energie 200 lei 350 lei Plin carburant 250 lei 450 lei

Specialiștii spun că inflația este resimțită mai ales atunci când veniturile cresc mai lent decât prețurile.

În ultimii ani, multe companii au fost nevoite să majoreze salariile pentru a compensa creșterea costului vieții și pentru a păstra angajații.

Totuși, în numeroase cazuri, majorările salariale au fost depășite de ritmul scumpirilor.

Astfel, chiar dacă salariile au crescut pe hârtie, puterea reală de cumpărare a scăzut.

Cheltuielile care au crescut puternic pentru angajați

Tip de cheltuială Impact asupra bugetului Alimente Costuri mult mai mari Chirie sau rată Creșteri semnificative Energie și gaze Facturi ridicate Carburanți Costuri mai mari pentru transport Servicii Tarife majorate

Economiștii avertizează că mulți români folosesc astăzi o parte mai mare din salariu doar pentru cheltuieli esențiale.

Specialiștii explică faptul că efectele inflației nu înseamnă doar prețuri mai mari, ci și schimbări importante în stilul de viață al populației.

Tot mai multe familii:

reduc cheltuielile neesențiale;

cumpără mai puține produse;

amână vacanțe sau investiții;

renunță la economii;

caută produse mai ieftine.

În multe cazuri, creșterea prețurilor la alimente și utilități obligă populația să își reorganizeze complet bugetul lunar.

Experții spun că pensionarii resimt cel mai puternic efectele inflației, deoarece au venituri fixe și cheltuieli constante pentru produse esențiale.

În ultimii ani, costurile au crescut semnificativ pentru:

medicamente;

alimente;

energie;

gaze;

servicii medicale;

transport;

Cum afectează inflația pensionarii

Cheltuială Efect asupra pensionarilor Medicamente Costuri mai greu de suportat Facturi Creșteri constante Produse alimentare Reducerea puterii de cumpărare Transport Costuri mai mari pentru deplasări

Economiștii avertizează că pensionarii cheltuiesc cea mai mare parte a veniturilor pe nevoi de bază, ceea ce îi face foarte vulnerabili la inflație.

Inflația afectează și banii economisiți.

Atunci când dobânzile oferite de bănci sunt mai mici decât rata inflației, economiile populației pierd valoare reală în timp.

Cum se devalorizează economiile

Situație Efect Inflație mare Banii cumpără mai puține produse Dobânzi mici Economiile pierd valoare Prețuri în creștere Puterea de cumpărare scade

Specialiștii explică faptul că mulți români observă că sumele puse deoparte nu mai acoperă aceleași cheltuieli ca în urmă cu câțiva ani.

Inflația influențează direct și costurile creditelor.

Pentru a limita creșterea prețurilor, băncile centrale pot menține dobânzi ridicate, ceea ce duce la rate mai mari pentru persoanele care au credite.

Efectele asupra creditelor

Tip de credit Impact posibil Credit ipotecar Rate lunare mai mari Credit de nevoi personale Dobânzi ridicate Refinanțări Costuri suplimentare

Mulți români au ajuns să plătească sute de lei în plus lunar după majorarea dobânzilor.

Economiștii consideră că prețurile la energie și carburanți influențează aproape întreaga economie.

Atunci când motorina și benzina se scumpesc, cresc automat și costurile pentru:

transportul mărfurilor;

agricultură;

industrie;

logistică;

producție;

servicii.

Cum se transmite scumpirea carburanților în economie

Domeniu Efect Transport Costuri mai mari pentru firme Magazine Produse mai scumpe Agricultură Cheltuieli ridicate pentru producție Curierat Tarife majorate

Specialiștii spun că aproape toate produsele ajung la consumatori prin transport rutier, ceea ce face ca prețul combustibilului să influențeze direct costul vieții.

Experții spun că inflația actuală este alimentată de mai mulți factori simultan.

Principalele cauze ale inflației

Cauză Impact Scumpirea energiei Creșterea costurilor în economie Tensiuni internaționale Probleme de aprovizionare Costuri logistice mari Produse mai scumpe Prețul petrolului Carburanți mai scumpi Cererea ridicată Presiune asupra prețurilor

În plus, conflictele geopolitice și instabilitatea economică internațională continuă să afecteze piețele globale.

Scumpirile generale au impact și asupra pieței locuințelor.

În multe orașe, chiriile au crescut puternic, iar costurile pentru întreținere și utilități sunt tot mai ridicate.

Domeniile afectate de inflație

Sector Efect Imobiliare Chiriile cresc Construcții Materiale mai scumpe Transport Tarife mai mari Retail Produse mai scumpe

Specialiștii spun că inflația afectează inclusiv costurile pentru renovări, mobilier și electrocasnice.

Pe fondul creșterii costului vieții, multe familii încearcă să își adapteze cheltuielile.

Tot mai mulți români:

compară prețurile înainte de cumpărături;

reduc consumul;

renunță la anumite servicii;

caută promoții și reduceri;

limitează cheltuielile neesențiale.

Experții financiari recomandă populației să fie atentă la administrarea bugetului și la gradul de îndatorare în perioade cu inflație ridicată.

Economiștii spun că ritmul inflației poate fluctua, însă multe prețuri vor rămâne ridicate chiar și dacă scumpirile încetinesc.

În lipsa unei stabilizări a piețelor energetice și a costurilor de producție, presiunea asupra nivelului de trai ar putea continua și în perioada următoare.

Pentru milioane de români, inflația înseamnă deja: