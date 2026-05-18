Prețul carburanților în România, 18 mai 2026. Șoferii români care au mers deja să alimenteze în această dimineață au regăsit o evoluție mixtă a prețurilor la pompă, conform datelor de pe platforma peco-online.ro.

În timp ce prețul minim al benzinei standard a rămas înghețat la nivelul înregistrat în cursul săptămânii trecute, motorina a cunoscut o scădere ușoară în mai multe orașe din țară. scumpirile majore de la începutul primăverii.

La stațiile Petrom din București, motorina standard s-a ieftinit ușor în prima zi a săptămânii, înregistrând o scădere de 0,06 lei pe litru. Astfel, un litru din acest combustibil costă luni 9,53 lei, față de tariful de 9,59 lei valabil sâmbătă.

Acest nou preț redus este disponibil în mai multe orașe mari din țară, rețeaua menținând valoarea identică în București, Timișoara, Iași și Constanța. În același timp, în Cluj-Napoca, motorina standard se vinde cu 9,49 lei pe litru, menținându-și prețul de sâmbătă.

Prețul carburanților, 18 mai 2026. Pe de altă parte, ceilalți mari operatori din Capitală au păstrat nemodificate tarifele din zilele precedente. Stațiile Rompetrol și OMV comercializează motorina cu prețul constant de sâmbătă, respectiv 9,59 lei pe litru.

Aceeași valoare de 9,59 lei este afișată și la stațiile Lukoil, reflectând prețul stabilit încă de vineri, în timp ce compania Socar menține neschimbat costul de 9,59 lei pe litru stabilit de marțea trecută.

Prețul carburanților, 18 mai 2026. Situația pieței pentru benzina standard indică o stagnare completă a prețurilor, valoarea minimă stabilizându-se de aproximativ o săptămână la pragul de 9,12 lei pe litru. Această cotație este oferită în stațiile Petrom și se regăsește neschimbată în aceleași patru orașe mari: București, Timișoara, Iași și Constanța, unde prețul a rămas constant din 8 mai.

Excepția regională o reprezintă Cluj-Napoca, unde cea mai ieftină benzină standard costă 9,09 lei pe litru, tarif rămas nemodificat din data de 11 mai.

Prețul carburanților, 18 mai 2026. În ceea ce privește concurența din restul rețelelor, stațiile Socar vând benzina cu 9,14 lei pe litru, preț neschimbat de lunea trecută. Companiile Rompetrol, MOL și Lukoil afișează luni un preț identic de 9,18 lei pe litru, păstrat din cursul zilei de vineri. De asemenea, în rețeaua OMV, benzina standard se găsește la același cost înregistrat luna trecută, adică tot 9,18 lei pe litru.

Pentru consumatorii care caută cele mai mici prețuri din țară, o stație independentă din Iernut, județul Mureș, vinde cea mai ieftină benzină cu 8,95 lei per litru, după o majorare de 0,03 lei față de sâmbătă. Totodată, cea mai ieftină motorină poate fi achiziționată cu 9,45 lei pe litru la Eforie Nord, județul Constanța, în creștere cu 0,06 lei față de weekend.

Fluctuațiile locale vin în contextul în care Eurostat a anunțat recent că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană la ritmul scumpirilor de carburanți, după creșterea semnificativă din martie 2026.

Carburant / Locație Companie / Stație Preț Luni (18 Mai) Evoluție vs. Weekend Status regional / Context național Benzină Standard (Minim) Petrom (București, Timișoara, Iași, Constanța) 9,12 lei/l Stagnare (0,00 lei) Preț constant menținut din data de 8 mai. Benzină Standard (Cluj) Petrom (Cluj-Napoca) 9,09 lei/l Stagnare (0,00 lei) Cel mai mic tarif din orașele mari (din 11 mai). Benzină Standard (Concurență) Rompetrol, OMV, MOL, Lukoil 9,18 lei/l Stagnare (0,00 lei) Tarife neschimbate (OMV menține prețul de o lună). Benzină Standard (Record) Petrolium (Iernut, Mureș) 8,95 lei/l Creștere (+0,03 lei) Cel mai ieftin litru de benzină din țară. Motorină Standard (Minim) Petrom (București, Timișoara, Iași, Constanța) 9,53 lei/l Scădere (-0,06 lei) Ieftinire operată luni dimineață. Motorină Standard (Cluj) Petrom (Cluj-Napoca) 9,49 lei/l Stagnare (0,00 lei) Tarif regional mai avantajos decât în Capitală. Motorină Standard (Concurență) Rompetrol, OMV, Lukoil, Socar 9,59 lei/l Stagnare (0,00 lei) Prețuri menținute din zilele precedente. Motorină Standard (Record) VhExtraOil (Eforie Nord, Constanța) 9,45 lei/l Creștere (+0,06 lei) Cel mai ieftin litru de motorină din țară. Context Macroeconomic Eurostat (Raport oficial) N/A N/A România ocupă locul 2 în UE la scumpiri.

Recent, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AIE), preciza că statul ar putea limita creșterea inflației dacă ar controla mai bine prețurile carburanților, inclusiv prin ajustarea taxelor și accizelor.

Scumpirea carburanților se transmite rapid în prețul produselor de bază și al bunurilor de consum, explica specialistul.

El a vorbit și despre un plan pe care l-ar fi putut aplica Guvernul în România.