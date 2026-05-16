Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță o măsură operațională menită să sprijine fermierii în perioada de vârf a depunerii cererilor de plată aferente Campaniei 2026. Pentru a reduce aglomerația și a facilita procesul administrativ, instituția va lucra suplimentar în weekend.

Potrivit anunțului oficial, centrele județene și locale APIA vor primi cereri de plată și în zilele de sâmbătă, 16 mai, și duminică, 17 mai 2026. Decizia vine în contextul unui volum ridicat de solicitări și al apropierii termenului-limită de depunere.

Măsura are ca scop sprijinirea fermierilor care nu au reușit încă să finalizeze documentația necesară pentru accesarea subvențiilor agricole.

APIA reamintește că data finală pentru depunerea cererilor de plată este 5 iunie 2026 (inclusiv). După acest termen, dosarele nu mai pot fi acceptate, ceea ce poate duce la pierderea sprijinului financiar acordat prin schemele și măsurile gestionate de agenție.

Fermierii sunt îndemnați să nu amâne depunerea cererilor, pentru a evita riscurile asociate întârzierilor administrative sau eventualelor corecții financiare.

Procesul de depunere a cererilor de plată, inclusiv declarația de suprafață, se realizează prin platforma digitală AGI Online, conform instrucțiunilor oficiale disponibile pe canalele APIA.

Pentru sectorul zootehnic, fermierii trebuie să completeze o declarație specifică, stabilită în prealabil împreună cu funcționarii APIA, înainte de utilizarea aplicației online.

Conform datelor comunicate de autoritate, până în prezent au fost depuse 480.378 de cereri, aferente unei suprafețe totale de 3.906.171 hectare. Aceste cifre confirmă ritmul intens al campaniei și necesitatea prelungirii programului de lucru în unele zile.

Recomandare Detalii operaționale Scop / impact Depunerea cererilor din timp Fermierii sunt încurajați să nu aștepte ultimele zile ale campaniei și să depună cererile cât mai devreme Reducerea aglomerației și evitarea riscului de întârziere Verificarea documentației Toate actele și informațiile trebuie verificate atent înainte de transmitere Prevenirea erorilor și a respingerii dosarelor Respectarea programărilor Fermierii trebuie să respecte programările stabilite cu funcționarii APIA Organizare eficientă și flux operațional mai rapid Utilizarea corectă a AGI Online Completarea cererii de plată se face exclusiv prin platforma AGI Online, conform instrucțiunilor oficiale Asigurarea corectitudinii datelor și procesării fără erori

Guvernul analizează creșterea bugetului destinat schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosită în agricultură, o măsură esențială pentru susținerea costurilor de producție din sectorul agricol. Modificarea vizează anul 2026 și are ca obiectiv menținerea viabilității lucrărilor mecanizate în ferme.

Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, bugetul schemei ar urma să fie majorat cu 94,3 milioane de lei, ajungând la un total de 714,3 milioane de lei, față de nivelul anterior de 620 milioane lei.

Finanțarea este asigurată de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate pentru anul 2026, prin intermediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Schema de sprijin este în vigoare din 2015 și are rolul de a compensa parțial acciza la motorina utilizată în activitățile agricole. Mecanismul se aplică pentru:

lucrări mecanizate în sectorul vegetal

activități din sectorul zootehnic

lucrări de îmbunătățiri funciare

Prin această intervenție, statul reduce costurile directe suportate de fermieri în exploatațiile agricole.

Analizele din nota de fundamentare arată că motorina reprezintă o cheltuială semnificativă în structura costurilor agricole:

între 19% și 30% din costurile pe hectar în culturile vegetale

până la aproximativ 60% din costurile totale în cazul culturilor intens mecanizate

Această dependență de combustibil justifică menținerea și extinderea sprijinului financiar acordat de stat.

În prezent, acciza redusă aplicată motorinei utilizate în agricultură este de 106,72 lei/1.000 litri, în timp ce nivelul standard depășește 2.800 lei/1.000 litri.

Diferența este acoperită prin rambursare de la bugetul de stat, ceea ce reduce semnificativ costul final al combustibilului pentru fermieri.

Necesitatea majorării bugetului este determinată și de volumul ridicat al solicitărilor. Estimările pentru primul trimestru din 2026 indică cereri de aproximativ 155 milioane de lei, în timp ce fondurile disponibile în acel moment sunt de doar circa 61 milioane de lei.

Această diferență semnificativă pune presiune pe bugetul schemei și impune ajustarea alocărilor pentru a evita întârzieri la plată.

Specialiștii din sectorul agricol consideră că sprijinul pentru motorina utilizată în agricultură este un instrument-cheie pentru menținerea competitivității fermelor, în special în contextul fluctuațiilor de preț la combustibili și al costurilor ridicate de producție.

Prin continuarea și extinderea schemei, autoritățile urmăresc stabilizarea cheltuielilor din agricultură și susținerea producției interne într-un an agricol considerat dificil.