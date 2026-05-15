Maia Sandu a condamnat, în cadrul unei intervenții susținute la sesiunea ministerială a Consiliul Europei desfășurată la Chișinău, „atacurile brutale și neîncetate” lansate de Rusia împotriva Ucrainei și a avertizat asupra amenințării pe care Moscova o reprezintă pentru securitatea Europei.

Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale de la Chișinău, lidera de la Chișinău a subliniat că presiunea internațională asupra Rusiei trebuie menținută și chiar intensificată, iar Ucraina are nevoie în continuare de sprijin militar, financiar și diplomatic.

Totodată, Maia Sandu a pledat pentru consolidarea mecanismelor internaționale de tragere la răspundere pentru crimele comise în timpul războiului din Ucraina.

În discursul său, președinta Republicii Moldova a salutat și adoptarea la Chișinău a Acordului Parțial Extins privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei.

Șefa statului a reafirmat importanța consolidării cadrului internațional de justiție și responsabilitate, amintind că Republica Moldova s-a numărat printre statele fondatoare ale Tribunalului Special creat în cadrul Consiliul Europei, în perioada în care țara a deținut președinția Comitetului de Miniștri al organizației.

„Este un război purtat în interiorul societăților noastre împotriva modului în care oamenii gândesc, a ceea ce ei consideră demn de încredere și a felului în care votează”, a explicat președinta Sandu.

Maia Sandu a avertizat că manipularea informațională, finanțarea ilegală și ingerințele externe reprezintă amenințări directe la adresa valorilor și modului european de viață, subliniind necesitatea unor mecanisme mai eficiente pentru protejarea democrațiilor în fața noilor provocări.

În discursul susținut la sesiunea ministerială a Consiliul Europei, desfășurată la Chișinău, lidera de la Chișinău a evidențiat și rolul esențial al extinderii Uniunea Europeană pentru securitatea și stabilitatea continentului.

Maia Sandu a declarat că extinderea Uniunii Europene și apărarea democrației europene reprezintă, în esență, același act de rezistență în fața amenințărilor actuale.

Potrivit administrației prezidențiale, Republica Moldova a deținut Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliul Europei în perioada noiembrie 2024 – mai 2025, interval în care a promovat inițiative dedicate combaterii ingerințelor străine, susținerii mecanismelor internaționale de tragere la răspundere a Rusiei pentru crimele comise împotriva Ucrainei și consolidării drepturilor sociale.

Conform Președinției, aceste demersuri reflectă angajamentul Republicii Moldova pentru o Europă unită, stabilă și puternică.

Autoritățile separatiste de la Tiraspol resping solicitările privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, susținând că prezența militară a Federației Ruse este „legală și legitimă”.

Declarațiile vin într-un context marcat de tensiuni tot mai accentuate între Rusia și Republica Moldova, după avertismentele recente transmise de Moscova și reacțiile autorităților de la Chișinău.

În același timp, autoritățile moldovene au reiterat poziția oficială privind soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și necesitatea identificării unei soluții diplomatice pentru regiune.

„Astfel de cerințe nu au absolut niciun temei. Grupul Operativ al Trupelor Ruse se află în Transnistria pe baze absolut legale și legitime și reprezintă o parte integrantă a mecanismului existent de menținere a păcii. Până la soluționarea definitivă și cuprinzătoare a conflictului transnistrean, cu asigurarea drepturilor și intereselor corespunzătoare ale locuitorilor din Transnistria, nu poate fi vorba despre retragerea trupelor sau încetarea operațiunii de menținere a păcii”, a declarat pretinsul viceministru al afacerilor externe de la Tiraspol, Aleksandr Stetsiuk în cadrul unei emisiunide la „Zvezda”. La sfârșitul lunii aprilie, ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a lansat un nou avertisment la adresa Chișinăului privind posibile reacții ale Moscovei în cazul unei pretinse soluționări prin forță a dosarului transnistrean. El a afirmat că Rusia își va proteja „prin toate mijloacele disponibile” cetățenii săi din regiunea transnistreană. „Aș dori să reiterez că, dacă apar amenințări la adresa cetățenilor noștri (ruși – n.r.) și a GOTR, vom lua toate măsurile disponibile pentru a-i proteja în conformitate cu constituția (Rusiei – n.r.)”, a spus Ozerov.

Mihai Popșoi a reacționat la avertismentele formulate de ambasadorul rus Oleg Ozerov, acuzând Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin acțiuni de „război hibrid”.

Potrivit celor mai recente estimări, pe teritoriul Republicii Moldova sunt staționați aproximativ 1.700 de militari ruși. Dintre aceștia, 431 se află legal în cadrul forțelor de menținere a păcii, în timp ce peste 1.000 de soldați fac parte din Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), dislocat în regiunea transnistreană.

Autoritățile de la Chișinău susțin că GOTR nu are statut legal pe teritoriul Republicii Moldova și că trupele respective trebuie retrase în conformitate cu angajamentele asumate de Rusia la Summit-ul OSCE de la Istanbul din 1999.

Moscova justifică prezența militară prin necesitatea asigurării securității depozitelor de muniții de la Cobasna, situate în stânga Nistrului.

Retragerea trupelor și munițiilor ruse reprezintă una dintre prioritățile declarate ale diplomației moldovene în domeniul securității. În schimb, autoritățile separatiste de la Tiraspol consideră că prezența militarilor ruși reprezintă o garanție a păcii și stabilității în regiune.