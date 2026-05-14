Sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a devenit un nou moment de consolidare a relațiilor dintre Franța și Republica Moldova, într-un context în care Chișinăul încearcă să accelereze negocierile de aderare la Uniunea Europeană și implementarea reformelor asumate.

În cadrul unei conferințe comune organizate la Chișinău, ministrul delegat pentru Afaceri Europene al Franței, Benjamin Haddad, a transmis că Parisul își menține sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru deschiderea negocierilor efective de aderare.

Oficialul francez a făcut referire și la reformele asumate de autoritățile de la Chișinău în domenii considerate esențiale de Uniunea Europeană, precum justiția, statul de drept și combaterea corupției.

„Toate aceste reforme sunt elemente-cheie pentru integrare și pentru susținerea procesului de aderare a Republicii Moldova”, a precizat Benjamin Haddad.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a subliniat la rândul său că Republica Moldova încearcă să își consolideze relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene și să crească nivelul de cunoaștere privind reformele implementate la Chișinău.

Pe lângă componenta economică și instituțională, autoritățile moldovene și franceze au semnat și o declarație comună privind comunicarea strategică în procesul de aderare europeană, document care urmărește consolidarea relațiilor dintre cele două societăți și creșterea cooperării politice, economice și culturale.

Oficialii au explicat că integrarea europeană a Republicii Moldova nu depinde doar de ritmul reformelor, ci și de modul în care cetățenii statelor membre ale UE înțeleg transformările prin care trece țara.

„Relațiile dintre Emmanuel Macron și Maia Sandu sunt foarte profunde, de aceea vom continua să apropiem societățile noastre, parlamentele și companiile, astfel încât să asigurăm succesul acestei relații bilaterale”, a conchis ministrul francez.

Cristina Gherasimov a declarat că autoritățile de la Chișinău încearcă să promoveze mai eficient imaginea Republicii Moldova în spațiul european și să evidențieze contribuția pe care țara o poate aduce proiectului comunitar.

Viceprim-ministra a explicat că o mai bună comunicare între Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene poate contribui la consolidarea sprijinului politic și public pentru aderarea țării la UE.

Una dintre cele mai importante componente ale acordurilor semnate la Chișinău vizează modernizarea infrastructurii de irigații, într-un context în care agricultura din Republica Moldova este afectată frecvent de perioade de secetă și de diminuarea resurselor de apă.

Potrivit autorităților, pachetul financiar de 60 de milioane de euro va fi utilizat pentru reabilitarea sistemelor centralizate de irigare și pentru dezvoltarea unor noi capacități de acumulare a apei.

„Deblocarea a peste 60 de milioane de euro va fi în beneficiul direct al agricultorilor, pentru ca Republica Moldova să facă față cât mai bine perioadelor de secetă”, a punctat Benjamin Haddad.

Oficialii moldoveni susțin că investițiile realizate prin Agenția Franceză de Dezvoltare și Uniunea Europeană ar putea contribui la creșterea producției agricole cu cel puțin 50% comparativ cu media ultimului deceniu.

„Fermierii noștri vor fi mai protejați și mai pregătiți pentru perioadele de secetă și pentru gestionarea resurselor de apă. Este încă o dovadă clară că avantajele drumului european se reflectă concret în viața cetățenilor, încă înainte de aderarea propriu-zisă”, a menționat Cristina Gherasimov.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a afirmat că proiectele anunțate reprezintă unele dintre cele mai importante investiții realizate în ultimii ani în agricultura Republicii Moldova.

„Vorbim despre investiții concrete: reabilitarea sistemelor centralizate de irigare din Criulenii de Sus și Călinești. Vom putea extinde accesul la apă pentru peste 3.000 de hectare de teren agricol, inclusiv prin crearea bazinelor de acumulare. Aduc sincere mulțumiri partenerilor din Uniunea Europeană și Guvernului Franței pentru încrederea acordată Republicii Moldova și pentru investiția în viitorul agriculturii noastre”, a declarat ministra.

Datele prezentate de autorități arată că, începând cu anul 2022, sprijinul total oferit Republicii Moldova de Agenția Franceză de Dezvoltare a depășit 300 de milioane de euro, dintre care 23 de milioane de euro au fost direcționate către susținerea sectorului privat.

Din suma totală de 60 de milioane de euro destinată infrastructurii de irigații, 45 de milioane reprezintă creditul acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare, iar alte 15 milioane de euro provin din grantul oferit de Uniunea Europeană.

În perioada 14-15 mai, Chișinăul găzduiește cea de-a 135-a Sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment care reunește reprezentanți din peste 50 de delegații ale statelor membre și ale țărilor cu statut de observator. Reuniunea marchează și încheierea mandatului Republicii Moldova la conducerea Comitetului de Miniștri, mandat care va fi preluat de Regatul Monaco.

Tabel. Principalele acorduri și investiții anunțate pentru Republica Moldova: