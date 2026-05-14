În ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova, deputatul PSRM Grigore Novac a solicitat completarea ordinii de zi cu proiectul de lege nr. 96 din 26 martie 2026, care prevede reducerea cotei TVA pentru produsele petroliere de bază – benzină și motorină – de la 20% la 10%.

Inițiativa legislativă propusă de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova are un caracter temporar și ar urma să fie aplicată pe durata anului 2026. Potrivit autorilor proiectului, măsura ar avea rolul de a susține economia și de a reduce presiunea financiară asupra populației și companiilor afectate de creșterea costurilor.

Cu toate acestea, propunerea nu a fost acceptată pentru dezbatere, fiind respinsă de majoritatea parlamentară PAS.

Deputatul Grigore Novac a argumentat în plen că diminuarea TVA la benzină și motorină ar putea contribui la menținerea activităților economice și la reducerea efectelor negative generate de scumpirile din economie.

Potrivit acestuia, măsura este necesară în contextul dificultăților economice cu care se confruntă Republica Moldova, dar și pentru susținerea domeniului agroalimentar și a sectoarelor dependente de costurile de transport și combustibil.

Parlamentarul PSRM a afirmat că lipsa unor intervenții concrete din partea statului ar putea duce la agravarea situației economice și la accelerarea inflației, într-un moment în care atât populația, cât și mediul de afaceri resimt efectele majorării prețurilor.

Conform proiectului prezentat de socialiști, reducerea cotei TVA de la 20% la 10% pentru carburanți urma să fie una temporară, aplicabilă exclusiv pe parcursul anului 2026.

Autorii inițiativei consideră că o astfel de măsură ar fi putut diminua costurile suportate de transportatori, agricultori și companii, cu efecte indirecte asupra prețurilor din economie.

Reducerea taxării carburanților este una dintre soluțiile discutate frecvent în perioade de criză economică sau inflație ridicată, întrucât prețurile la combustibili influențează direct costurile de producție, distribuție și transport.

În intervenția sa, Grigore Novac a susținut că, în ultimii ani, statul Republica Moldova a înregistrat încasări suplimentare din TVA pe fondul creșterii prețurilor și al perioadei de criză.

Potrivit deputatului PSRM, în actualul context ar fi justificată o reducere temporară a taxei pentru a oferi sprijin real cetățenilor și agenților economici afectați de costurile ridicate ale carburanților și ale produselor de consum.

Socialiștii consideră că măsura ar fi putut contribui la stabilizarea anumitor sectoare economice și la diminuarea presiunilor inflaționiste.

Propunerea PSRM privind reducerea TVA la carburanți nu a trecut însă de votul majorității parlamentare PAS, care a respins includerea proiectului pe ordinea de zi a ședinței plenare.

Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au anunțat alte măsuri fiscale privind reducerea taxării carburanților, în contextul în care costurile energiei și ale transportului continuă să influențeze economia Republicii Moldova.

Subiectul prețurilor la carburanți rămâne unul sensibil în Republica Moldova, mai ales în condițiile în care acestea au impact direct asupra costurilor de trai, transportului de mărfuri și activității din agricultură.

În România, carburanții sunt taxați atât prin TVA, cât și prin accize, iar prețurile la pompă sunt influențate direct de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și de taxele aplicate de stat. În prezent, cota standard de TVA aplicată pentru benzină și motorină este de 19%.

În ultimii ani, și în România au existat discuții privind reducerea temporară a taxelor pentru carburanți, mai ales în perioadele cu scumpiri accelerate. Autoritățile au ales însă, în anumite momente, măsuri de compensare parțială a prețurilor, în locul unei reduceri generale a TVA.

Specialiștii în economie avertizează că diminuarea taxării carburanților poate reduce presiunea asupra consumatorilor și companiilor pe termen scurt, însă poate afecta veniturile bugetare dacă măsura este menținută pe perioade mai lungi.