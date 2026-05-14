Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, miercuri, 13 mai, un proiect de hotărâre prin care majorează valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, transmite agrointel.ro.

Conform documentului, bugetul total pentru anul 2026 va crește de la 620 de milioane de lei la 714,3 milioane de lei. Diferența de 94,3 milioane de lei va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul MADR.

Sumele vor fi plătite fermierilor prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), iar suplimentarea este necesară deoarece fondurile stabilite inițial nu acopereau integral plățile aferente perioadei ianuarie – martie 2026.

Ministerul arată în proiect că modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 urmărește tocmai asigurarea completă a acestor plăți, astfel încât beneficiarii să primească integral sprijinul cuvenit.

Schema de ajutor funcționează prin rambursarea diferenței dintre acciza standard și acciza redusă aplicată motorinei folosite pentru lucrările mecanizate în agricultură.

Pentru anul 2026, rata accizei reduse este stabilită la 106,72 lei pentru 1.000 de litri. Aceasta reprezintă conversia în lei a nivelului minim european de impozitare de 21 de euro pentru 1.000 de litri, calculată la cursul de schimb din 1 octombrie 2025, respectiv 5,0821 lei pentru un euro.

În același timp, acciza standard prevăzută în Codul fiscal este de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri. Diferența dintre cele două valori este de 2,697 lei pentru fiecare litru de motorină, iar această sumă este acordată fermierilor sub formă de ajutor de stat.

Practic, agricultorii primesc înapoi o parte importantă din costul carburantului utilizat pentru activitățile agricole, ceea ce reduce presiunea financiară într-un context marcat de scumpiri la combustibili și la alte resurse necesare producției.

Pentru ca banii să poată fi virați efectiv, proiectul trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. Abia după această etapă APIA va putea începe plata sumelor către beneficiari.

Modificările propuse vizează alineatele (16) și (13) ale articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, actul care reglementează această schemă de sprijin.

MADR explică faptul că măsura este necesară pentru continuarea susținerii producătorilor agricoli afectați de creșterea costurilor la motorină și la celelalte inputuri agricole.

În fiecare an, această schemă este una dintre cele mai urmărite de fermieri, deoarece motorina rămâne una dintre cele mai mari cheltuieli din agricultură, mai ales în perioadele de lucrări intense din câmp.